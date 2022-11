Brittidokumentti on kiihkoton ja vailla kikkailua. Kerronnan ei tarvitse revitellä, kun kameran kohteet tekevät sen.

Yhdysvaltojen Ohiossa ei enää kysytä, kuinka estää kouluampumiset. Siellä kysytään, miten pysäyttää kouluampuja. Tv-dokumentti Teachers Training to Kill antaa yhden vastauksen: aseistamalla opettajat.

Vuonna 2019 valmistunut brittidokumentti sijoittuu Butlerin piirikuntaan. Alueen vaikutusvaltainen viranomainen, seriffi Richard K. Jones, haluaa aseistaa koulut ja aloittaa kahdesta koulupiiristä: toinen on Hamiltonin kaupungissa ja toinen kaupungin ulkopuolella Madisonissa.

Eletään vielä Trumpin presidenttikautta, ja stetsonpäinen kovan linjan oikeistolainen saa tavoitteelleen paljon julkisuutta. Seriffi osaa tosin myös hakea sitä. Hän pystyttää kaupunkiin ison tienvarsimainoksen, joka kyseenalaistaa opettajien aseistamista vastustavan Hamiltonin koulupiirin johtokunnan.

Koulupiiri käy omaa pr-sotaansa. Se järjestää harjoituksen, jossa viranomaiset ryntäävät kouluun taltuttaakseen kuvitteellisen kouluampujan ja jossa oppilaat esittävät uhreja tekoveri roiskuen. Media on kutsuttu paikalle. Koulupiirin ylitarkastaja haluaa näyttää, että poliisit pystyvät hoitamaan ampujien taltuttamisen.

Kira Phillipsin dokumentti kuvaa kahdeksaa kesälomaviikkoa, joiden lopuksi kahden koulupiirin on määrä tehdä päätöksensä aseasiassa. Lobbaaminen on kiihkeää, ja ruudulla nähdään kyyneliäkin.

Dokumentti itse on kiihkoton ja vailla kikkailua. Kerronnan ei tarvitse revitellä, kun kameran kohteet tekevät sen.

Järjen äänestä vastaa lapsi. Madisonin koulua käyvä Caffrey Cooper selvisi kolme vuotta aiemmin tapahtuneesta kouluampumisesta, ei tosin ilman ampumahaavoja.

Teini suhtautuu asiaan selväjärkisemmin ja vähemmän emotionaalisesti kuin useat aikuiset, mukaan lukien isänsä. Opettajienkin mielenterveys voi romahtaa, hän uskoo. Aseet eivät ole sen turvallisempia heidän käsissään.

Järjen ääni dokumentissa on Madisonin koulua käyvä Caffrey Cooper.

Muutamista järkiargumenteista huolimatta dokumenttia katsoo kuin dystopiaa: Lastentarhanopettaja piilottaa käsiaseen paitansa alle. Hänen työpaikassaan opettajat on jo aseistettu vanhempien ja lasten tietämättä.

Teachers Training to Kill asettuu keskelle kulttuurisotaa. Vaikka kamppailut ovat tuttuja täälläkin, asekysymys on leimallisesti yhdysvaltalainen jakolinja. Kumpikaan osapuoli ei puhu siitä, miksi ampuja ampuu tai miksi ampujalla on pääsy aseisiin.

Dokumentti antaa tilaa etenkin aseiden kannattajille, mikä ei täältä katsottuna toimi ryhmän eduksi. Rasistiset videot ja absurdit ”entä lapset?”-argumentit näyttäytyvät omaan jalkaan ampumisena. Katsoja alkaa kuitenkin epäillä, että Butlerin piirikunnassa maaliin pääsee ontumallakin.

Teachers Training to Kill, C More ja MTV Katsomo. (K7)