Myös Liepajan sinfoniaorkesteri ja Latvian kansalliskuoro vierailevat Mikkelissä.

Philharmonia Orchestra Lontoosta esiintyy Mikkelin musiikkijuhlilla ensi kesänä peräti seitsemässä konsertissa. Kahta niistä johtaa orkesterin ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali.

Rouvalin konserteissa 2. elokuuta solisti on Sibelius-viulukilpailun tuorein voittaja Inmo Yang, joka esittää edellisenä iltana myös resitaalin pianisti Irina Zahharovan kanssa. 4. elokuuta Rouvalin solistina on pianisti Julianna Advejeva. Erkki Lasonpalon johtamassa konsertissa 3. elokuuta solisteina on Siia-säätiön nuoria oopperalaulajia. Anthony Gabriele johtaa kaksi konserttia Harry Potter -elokuvamusiikkia ja lisäksi Philharmonian muusikoita esiintyy kahdessa kamarimusiikkikonsertissa.

Festivaali alkaa jo 28. heinäkuuta Latvian kansalliskuoron konsertilla. Se esiintyy myös latvialaisen Liepajan sinfoniaorkesterin kanssa 29. heinäkuuta, ja ohjelmassa on Carl Orffin Carmina Burana.

Muita esiintyjiä ovat esimerkiksi Mikkelin kaupunginorkesteri Aliisa Neige Barrièren johdolla sekä georgialainen Choir of the Monastery of 13 Assyrian Holy Fathers arkkimandriitta Seraphim Bit-Haribin johdolla.

Philharmonia on Britannian kärkiorkestereita ja se saatiin viime kesänä pikavauhtia korvaamaan Pietarin Mariinski-teatterin orkesteri ja Valeri Gergijev kahdeksi illaksi, kun Mikkelin musiikkijuhlat katkaisi yhteistyön monikymmenvuotiseen taiteelliseen johtajaansa Venäjän aloitettua suurhyökkäyksen Ukrainaan.

Philharmonia solmi tänä syksynä neljän vuoden sopimuksen Mikkelin musiikkijuhlien kanssa. Luvassa on ainakin neljä konserttia vuodessa kesään 2026 asti.

FInland Festivals nimesi Mikkelin musiikkijuhlat tiistaina vuoden festivaaliksi. Perusteluissa mainitaan, että festivaali ei Venäjän hyökkäyksen ja Mariinski-yhteistyön katkasemisen jälkeen lamaantunut vaan tarttui välittömästi haasteeseen – ja tuli voittajana ulos.

”Tapahtuma rakensi muutamassa viikossa rautaisella ammattitaidolla ja poikkeuksellisella rohkeudella kokonaan uuden yhteistyömallin Lontoon Philharmonia -orkesterin kanssa. Tuloksena oli uudesti syntynyt festivaali, jossa Uusi toivo -teeman alle rakentui luonteva synteesi kotimaista ja ulkomaista huippulaatua, perinteisiä konsertteja, yhteiskunnallisia keskusteluja ja valtava määrä erilaisia oheistapahtumia”, Finland Festivals arvioi.