Ruokafirmat hakevat nyt huomiota paidoilla, housuilla ja koruilla.

Markkinointitoimisto kysyi Jimi Vainilta kesäkuussa, kiinnostaako suunnittelijaa yhteistyö McDonald’sin kanssa. Aiemmin markkinointitoimisto Nord DDB on saanut huomiota kampanjalla, jossa McDonald’sin tunnuslause käännettiin viittomakielelle.

Nyt toivottiin, että ravintolaketjun rektrytointikampanjaan voisi yhdistää streetwear-vaatesuunnittelua. Näin ketju saisi houkuteltua lisää työntekijöitä vaatteilla, joita on saatavilla vain sisäisissä arvonnoissa.

Jimi Vain eli Jimi Särmö saisi vapaat kädet.

McDonald’s toimitti kasan vanhoja työvaatteita. Ne kunnostettiin, leikattiin osiin, suunniteltiin uusiksi ja ommeltiin kasaan.

Mallistossa ketjun logot, värit ja tekstit on sijoitettu uuteen muotoon huppareissa, mekoissa, paidoissa ja muissa vaatteissa.

”Performaa tosi hyvin”, Särmö kuvailee mallistoa puhelimessa.

Suunnittelija halusi tuoda esiin oman suhteensa McDonald’siin. Nurmossa kasvanut Särmö vietti nuorena aikaa Seinäjoen ketjuravintolassa.

Nyt kansainväliset uutissivustot ovat huomioineet Vain X McDonald’s -malliston ja lainanneet Särmön puheita McDonald’sin asemasta Suomen maaseudulla. Ravintola toi kansainvälisen populaarikulttuurin pohjoiseen, hän kertoo muun muassa CNN:llä.

Särmöä ilahduttaa erityisesti, että hän pääsi tekemään ravintolan logosta oman versionsa.

Vaatteissa kultaisista kaarista muodostuu sydänkuvio.

Vaatemallisto on saatavilla vain McDonald’sin työntekijöiden vapaa-ajan käyttöön.

McDonald’s on viime vuosina tehnyt monia yhteistöitä suunnittelijoiden kanssa. Muotibrändi Cactus Plant Flea Market julkisti tänä vuonna Happy Meal -leluista omat keräilyversionsa, joiden hinnat nousivat jälleenmyyntimarkkinoilla satoihin tuhansiin euroihin.

Samalla tarjolle tuli hampurilaisravintolan logoilla täytettyjä verryttelypaitoja ja -housuja, jotka myyntiin loppuun nopeasti.

Suomessa ilmiö on vasta käynnistymässä. Ruoka ja vaatteet ovat yhdistyneet lähinnä humoristisissa markkinointikampanjoissa: Saarioinen on tehnyt maksalaatikkovaatteita juontaja Jaajo Linnonmaan ja Hesburger hampurilaismalliston räppäri Pyhimyksen kanssa.

Hampurilaisesineiden suosio johtuu aikuisasiakkaiden kokemasta nostalgiasta, McDonald’sin kulttuurillisen sitouttamisen johtaja Elizabeth Campbell sanoi muotimedia WWD:lle. Päämäärä on saada asiakkaille ”hyvä mieli”.

Lasten aterian, Happy Mealin pakkauksen käyttämisestä markkinointitempauksessa on tullut ”iso hitti sukupolvi Z:n ja sitä vanhempien asiakkaiden keskuudessa”.

Yhtiö on ilmoittanut päämääriksi pysyä eturintamassa kulttuurissa. Se on tehnyt muun muassa yhteistyötä Adidaksen ja suunnittelija Eric Emanuelin kanssa, kun on luotu mallisto urheilijoille ja heidän faneilleen. Shortseissa ravintolasta tutut värit on sijoitettu urheiluvaatemerkin raitoihin.

Näkyvyys on tärkeintä myös suomalaisvaatteissa. McDonald’sin työntekijät eivät voi käyttää Jimi Vainin suunnittelemia vaatteita ravintolatyössä vaan ne on tarkoitettu vapaa-ajan käyttöön.

Hampurilaisvaatemallisto on Särmölle vain ”projekti”. Se ei hänestä ota kantaa McDonald’siin yhtiönä.

Tärkein hänelle on, että mallisto on herättänyt paljon kiinnostusta ja että sitä on pyydetty kuvauslainoihin ja erilaisiin projekteihin.

Suunnittelija Jimi Särmö on siirtynyt kenkien kustomoinnista kokonaisiin vaatemallistoihin.

Ujoksi itseään kuvaileva Särmö, 24, on tehnyt työtään vasta muutaman vuoden.

Ehkä siksi puhelinhaastattelussa on mukana Vain-vaatemerkin toimitusjohtaja Roope Reinola, joka kannustaa välillä suunnittelijaa kertomaan brändin taustoista ja ”sanomaan vaan kaikkea, mitä tulee ensimmäisenä mieleen”.

Särmö aloitti lenkkarien kustomoijana ja sai sosiaalisessa huomiota erityisesti, kun muokkasi atlantalaiselle räppärille Playboi Cartille kengät vuonna 2019.

”Jimi on ihan tavallinen suomalainen tyyppi, joka toteuttaa omia visioita omien inspiraation kohteiden kautta”, Särmö kuvailee itseään.

Innoitus tulee 2000-luvun alun populaarikulttuurista, kuten Him-yhtyeen Ville Valosta ja ylipäätään aikakauden rockestetiikasta.

Hän on suunnitellut pelipaidan yhteistyössä EA Sports -peliyhtiön kanssa ja julkaissut yhden unisex-vaatemalliston.

Merkin perustajien Reinolan ja Särmön lisäksi heillä työskentelee seitsemän ihmistä. Seuraavaksi hänen vaatemerkkinsä keskittyy toteuttamaan malliston, joka esitellään Pitti Uomo -muotitapahtumassa Italiassa tammikuussa 2023.

Särmö on itseoppinut. ”Somesukupolven” edustaja kertoo löytäneen kaiken tarvitsemansa internetistä.

”Ei tässä ole aikaa opiskella. Ollaan rakennettu brändin pohjaa.”

Useat vaatemerkit ja pienet ravintolat ovat alkaneet tehdä yhdessä vaatteita sekä asusteita, The Los Angeles Times kirjoitti huhtikuussa.

Aiemmin muotisuunnittelijat tekivät yhteistyötä musiikintekijöiden kanssa, nyt paikan ovat ottaneet persoonalliset ruokapaikat, joiden kannattaa laittaa asiakkaansa mainostamaan ravintolaa vaatetuksellaan.

Isoista ketjuista erityisen taitavasti brändiään on käyttänyt kanaruokaketju KFC, joka julkistanut viime vuosina useita vaatteita. Se sai huomiota muutaman euron maksavalle wrap-ruualleen, kun samalla tuli myyntiin rajoitettu erä yli 200 euroa maksavaa KFC-käsilaukkua.

McDonald’s vetoo nuorten aikuisten nostalgian nälkään markkinointikampanjoissaan.

Omia yhteistöitään muotimerkkien kanssa ovat tehneet myös ravintoketju Taco Bell ja olutmerkki Heineken. Donitsiketju Dunkin’ Donuts on nostattanut huomiota kosmetiikkatuotteilla.

Joissain yhteistöissä vaatteista tutut merkit ovat muuttuneet syötäviksi, kuten kun vaatemerkki Supremen logolla koristelluista Oreo-kekseistä tuli iso hitti.

Muotimerkit ovat yhdistäneet laadukkaan ruokakulttuurin brändeihinsä jo 1980-luvulta. Nyttemmin myös pikaruoka on alkanut houkutella luksusmerkkejä.

Ympäri maailmaa perustetuissa Gucci Osteria da Massimo Bottura -ravintoloissa syödään ruoka Gucci-tapetoiduissa huoneissa. Gucci-univormuiset tarjoilijat tuovat hampurilaiset pinkissä Gucci-pahvilaatikossa.