Peruuntuviin konsertteihin lipun ostaneille aiheutuva vahinko on konkurssissa valvottavaa velkaa, josta vastaa RH Entertainment Oy:n konkurssipesä.

Yhteensä yhdeksän Raskasta Joulua -kiertueen konserteista saadaan vielä järjestettyä huolimatta RH Entertainmentin konkurssista. Yhteensä konsertteja on tänä vuonna 13 alun perin suunnitellun 25 konsertin sijaan. Marraskuussa järjestettiin jo neljä konserttia.

Pari viikkoa sitten kerrottiin yllättäen, että tapahtumajärjestäjä RH Entertainment hakeutui konkurssiin. Tämä aiheutti musiikkialalla hämmennystä. Monet kotimaiset artistit eivät tienneet, miten heidän lähitulevaisuuden keikkojensa kävisi, kun Lippu.fi tiedotti välittömästi lopettavansa lippujen myynnin lukuisille keikoille.

Nyt toteutuvat konsertit järjestetään Raskasta Joulua -yhtyeen ja sitä edustavan ohjelmatoimisto Master Eventsin riskillä. Toteutuviin konsertteihin aiemmin ostetut liput käyvät sellaisenaan, ja lipunmyynti niihin avataan uudelleen tiistain aikana.

”Olo on helpottunut kaiken tämän sekaannuksen jälkeen, vaikka valitettavan monta konserttia jääkin soittamatta ja se tietysti tuntuu epäreilulta. Vannomme, että taustajoukkomme ovat tehneet kaikkensa, jotta pääsemme levittämään joulumieltä vielä mahdollisimman monille”, kitaristi Erkka Korhonen kommentoi tiedotteessa.

Kiertue jatkuu jo tällä viikolla Oulussa, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Myöhemmin tässä kuussa toteutuvat konsertit Mikkelissä, Jyväskylässä, Turussa ja Tampereella.

Peruuntuviin konsertteihin lipun ostaneille aiheutuva vahinko puolestaan on konkurssissa valvottavaa velkaa, josta vastaa RH Entertainment Oy:n konkurssipesä. Konkurssipesä pyytää ilmoittamaan saatavat sähköpostitse osoitteeseen rh@krogerus.com. Viestissä pyydetään ilmoittamaan velkojan yhteystiedot, saatavan määrä ja peruste sekä tieto siitä, milloin lippu on ostettu.

Jokajouluinen konserttiperinne on tärkeä yleisölle, ja lisäksi sillä on ammattilaisten elantoon iso vaikutus. Näin tiedotteessa perustellaan sitä, että osa konserteista järjestetään, vaikka tilanne on peruuntuviin konsertteihin lipun ostaneille ikävä.

“Siksi päädyimme järjestämään kiertueen tynkänä, vaikka se epätasa-arvoiselta osasta yleisöä varmasti tuntuukin. Toinen vaihtoehto olisi ollut kaikin puolin huonompi”, Master Eventsin toimitusjohtaja Kari Penttinen kommentoi.

Perutuiksi joutuivat marraskuun konsertit Joensuussa, Porissa ja Helsingissä. Joulukuun konserteista peruttiin Ylivieskan, Salon, Espoon, Kuopion, Kouvolan, Lappeenrannan, Kotkan ja Rauman konsertit.

