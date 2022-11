Ruotsin viisuehdokkaita karsitaan osakilpailuissa, semifinaalissa ja finaalissa ensi vuoden keväällä.

Melodifestivalenin osallistujat on julkaistu. Mukana kisassa Ruotsin Euroviisujen edustuskappaleesta on myös vanha voittaja Loreen. Hän kertoo Dagens Nyheterille, että kisakappale Tattoo levittää ”iloa, toivoa ja voimaa”.

Melodifestivalenia kilpaillaan neljässä osakilpailussa ympäri Ruotsia ensi helmikuussa. Semifinaali ja finaali kisataan ensi vuoden maaliskuussa.

Kisaan osallistuu ensimmäistä kertaa norjalainen kaksosduo Marcus & Martinus, joka on pysynyt suosion huipulla ympäri Pohjoismaita vuosikymmenen ajan. He voittivat keväällä Ruotsin Masked Singer -kisan. Popduon kappaleen nimi on Air.

Mukana kilpailussa on myös vähän kokeneempi duo Nordman, joka teki kansanmusiikkivaikutteiset hittinsä 1990-luvulla. Nordman kisaa kappaleella Let Go of All Sorrows.

Tattoo on Loreenin neljäs Melodifestivalen-laulu. Ensimmäisen kerran hän osallistui karsintoihin kappaleella My Heart Is Refusing Me vuonna 2011.

Loreen voitti vuoden 2012 Melodifestivalenenin ja Bakun Euroviisut voimakappaleella Euphoria, joka nousi listojen kärkeen useissa maissa, myös Suomessa.

Hän osallistui vuoden 2017 Melodifestivalenin kappaleella Statements, mutta karsiutui ennen finaalia.

Vaikka Loreenista ei ole tullut suurta kansainvälistä poptähteä, hänen asemansa viisuyhteisössä on vakaa.

Fanit valitsevat vuosittain ESC 250 -äänestyksessä kaikkien aikojen 250 parasta viisua. Loreenin Euphoria on voittanut kisan vuosikymmenen ajan.