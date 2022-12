Trevor Noah on stand up -koomikko ja kirjailija – ja suositun ajankohtaisohjelman isäntä vielä tovin verran.

Trevor Noah on Yhdysvalloissa huomattavasti kuuluisampi kuin Suomessa. Amerikkalaiset tuntevat hänet suositun The Daily Show’n (1996–) isäntänä. Humoristinen ajankohtaisohjelma katsoo asioita yleensä demokraattien näkökulmasta ja on erityisesti nuorten suosiossa.

Noah on vetänyt show’ta vuodesta 2015, ja hänen viimeinen lähetyksensä on ensi viikolla. Seuraajaa ei ole vielä julkistettu.

Vuonna 1984 syntyneeltä Noahilta on suomennettu omaelämäkerrallinen teos Laiton lapsi (2016), jossa hän kertoo eteläafrikkalaisesta taustastaan. Noah syntyi mustalle äidille ja valkoiselle isälle apartheid-vuosien aikana.

Tämän lisäksi Noah on stand-up-koomikko. Häneltä on Netflixissä nähtävillä kolme esitystä, viimeisimpänä tunnin mittainen I Wish You Would (2022).

Sen aiheita ovat esimerkiksi Noahin vierailut Euroopassa, Elisabeth II:n kuolema, korona-aika ja kauhuelokuvat. Pisimmät anekdootit kertovat eri kulttuurien kohtaamisesta. Se on muutenkin koomikon lempiaiheita.

Pilkka suuntautuu ainakin britti-imperialismiin ja tietenkin Donald Trumpiin. Tosin Trumpin koronapolitiikalla vitsailu tuntuu jo hieman vanhentuneelta.

Poikamaisen ja rennon oloinen Noah selvästi pitää aksenteista ja onkin niissä mainio. Hän viittaa esityksissään usein omaan taustaansa, josta riittää ammennettavaa. Huumori ei ole ilkeimmästä eikä räväkimmästä päästä vaan ennemminkin joviaalia ja humaania.

Kuten tv-ohjelmassaankin, Noah ei vain naurata vaan myös kommentoi ja valistaa, välillä aika isolla kädellä.

I Wish You Would, Netflix. (K13)