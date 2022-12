Eurodancella on yllättäviä yhteyksiä metalli­musiikkiin: Näin ”ysäri­rakkaudestaan” kertovat Amaranthen solisti ja Mr. Lordi

30-vuotista uraansa juhlistavan ruotsalaisen Basic Elementin uudella singlellä laulaa metalliyhtye Amaranthen solisti.

Peter Thelenius on johtanut Basic Elementiä jo 30 vuotta.

1990-luku oli popmusiikissa kansainvälisesti grungen ja brittipopin aikaa, mutta Suomessa vähintään yhtä tärkeä genre oli eurodance. Nimi kertoo musiikista olennaiset asiat: sen suurin suosio rajoittui Eurooppaan, sen tekijät olivat eurooppalaisia, ja se oli tehty tanssittavaksi.

Eurodancen tuntomerkit ovat selkeät. Tempo on nopea, teknosta mukailtu ohjelmoitu rumpukomppi on kiihkeää, ja synteettinen bassorumpu sykkii vahvana. Minimalistisesta teknosta poiketen eurodance-kappaleissa on perinteinen poprakenne, soinnut ja kertosäkeessä myös helposti mukana laulettava melodia.

Varsinkin varhaisissa eurodance-hiteissä säkeistöissä saattoi olla myös räppiosuuksia.

Vaikka 30 vuoden takaista tyyliä on viime vuosina jäljitelty niin popmusiikissa kuin vaatemuodissakin, niin eurodancen paluu alkoi oikeastaan jo vuosia sitten. We Love the 90’s -festivaali järjestettiin Helsingin Suvilahden festivaalialueella ensi kertaa jo kesällä 2014.

Festivaalin esiintyjäjoukossa on ollut paljon samoja artisteja, jotka kävivät Suomessa 1990-luvulla Rantarock-festivaalilla. Alun perin Virroilla ja myöhemmin Vaasassa järjestetyn festivaalin ohjelmalinja muotoutui eurodance-henkiseksi jo vuosikymmenen alussa, ja 1990-luvun lopun menestysvuosina Rantarockissa oli viikonlopun aikana pitkälti yli 20 ulkomaista dance-yhtyettä ja 40 000 ihmistä yleisön puolella.

Vaikka eurodance syntyi alun perin Saksassa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, niin vähintään yhtä vahva alue oli Pohjoismaat, varsinkin Ruotsi.

Basic Elementin tuoreella singlellä vierailevat myös Dr. Alban (vas.) ja Waldo (oik.).

Genren keskeisiin nimiin kuulunut ruotsalaisyhtye Basic Element juhlistaa tänä vuonna 30-vuotista uraansa Life Is Now -singlellä, jossa vierailevat ruotsalainen Dr. Alban ja suomalaisen Waldo’s People -yhtyeen solisti Marko ”Waldo” Reijonen.

Autenttisen 90-lukulaisesti pumppaavan kappaleen kolmas vieraileva solisti on yllättävämpi valinta. Hän on ruotsalaisen Amaranthe-metalliyhtyeen laulaja Elize Ryd.

Särökitaroilla täytetty metalli ja elektroninen eurodance mielletään helposti kevyen musiikin janan vastakkaisiin päihin kuuluviksi. Vaikka We Love the 90’s ja Tuska-metallifestivaali järjestetään Helsingissä samassa paikassa, niin tapahtumat ovat täysin eri yleisölle suunnatut.

Elize Ryd päätyi solistiksi metallibändiin, mutta Basic Element oli hänen nuoruuden suosikkinsa.

”Basic Element oli kovempaa ja rajumpaa kuin Queen, Abba ja Kiss, se oli modernia ja voimaannuttavaa ja brutaalimpaa kuin muu musiikki”, Ryd muistelee HS:lle.

Elize Ryd Amaranthen keikalla Porisphere-festivaalilla kesällä 2014.

Nyt 38-vuotias Ryd oli alakouluikäinen, kun eurodance löi läpi listoilla. Kun hän varttui aikuiseksi, tyyli oli jo mennyt pois muodista ja Ryd oli innostunut metallista. Hän sanoo, että Amaranthen musiikki muotoutui sekoitukseksi, jossa oli vaikutteita Göteborgin metalliyhtyeiden sonnista, death metalista, elektronisesta tanssimusiikista ja popista.

”Valitsin metallin, koska se oli hauskaa, raakaa ja musiikillisesti mielenkiintoista, mutta koska siitä puuttui feminiinisyyttä, näin siinä mahdollisuuden.”

Ryd sanoo, että Ruotsissa ja varsinkin Suomessa Amaranthen fanit tietävät usein mistä puhutaan kun he kuulevat, että Basic Element on Rydin vanha suosikkiyhtye. Euroopan ulkopuolella eurodance jäi 1990-luvulla vaille huomiota ja siellä fanit ovat asiasta ymmällään.

Eurodancen ja raskaan rockin välinen musiikillinen yhteys ei ole kuitenkaan yksin Elize Rydin havaintojen varassa.

Lordi-yhtyeen solisti ja lauluntekijä Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu kertoi jo vuonna 2010 HS:n haastattelussa muistikuviaan 1990-luvun hiteistä.

”Ne melodiat, joista mie metallissa tykkäsin, karkasi dancepoppiin. Dj Bobon ja 2 Unlimitedin biiseissä oli yhtäkkiä ihan samanlaisia melodioita kuin Diolla. Metallissa melodiat taas korvattiin aggressiolla ja tekniikalla, ja laulut muuttui sellaisiksi, että mie en käsittänyt niistä mitään”, Mr Lordi kertoi.

Elize Ryd on Lordin kanssa samaa mieltä.

”Kyllä, sataprosenttisesti. Monet 90-luvun lopun ja 2000-luvun isot biisintekijät tulivat alun perin rockin ja metallin puolelta”, Ryd sanoo ja muistuttaa, että viime vuosikymmenten menestynein ruotsalainen pophitin tekijä Max Martin on alun perin ”metallityyppi”, joka oli mukana tekemässä eurodancetähti E-Typen ensimmäistä albumia.

”Apocalyptican kuunnelluin kappale I Don’t Care on yhdessä Max Martinin kanssa tehty. Maxin ja Denniz Popin kaltaiset tyypit olivat saaneet inspiraatiota rock- ja metallibiisien rakenteista ja melodioista, ja he fuusioivat niitä dance- ja popsoundiin”, Ryd sanoo.

Hittisoundin vaikutteiden kierto on jatkunut Suomessa 2010-luvulla ja aina viime vuosiin asti suomenkielisen räpin puolella. Popräpissä on ollut yleistä, että kappaleen säkeistössä äänessä on miespuolinen räppäri ja usein mollissa menevän kertosäkeen laulaa naissolisti.

Sama ratkaisu oli käytössä jo Basic Elementin hitissä The Promise Man vuonna 1993 ja monessa muussa yhtyeen hitissä sen jälkeen. Säkeistöissä räppäävä Peter Thelenius on toiminut Basic Elementin johtajana alusta asti ja on mukana ainoana alkuperäisjäsenenä myös 30-vuotisjuhlasinglellä.

Elize Ryd tapasi Theleniuksen ja vuodesta 1998 Basic Elementissä mukana olleen Jonas Wesslanderin ensi kertaa muutama vuosi sitten yksityisjuhlissa Suomessa.

Thelenius ja Wesslander olivat Rydin mukaan hämmästyneet kuultuaan, että he olivat innoittaneet yhtyettä, joka toimi heidän genrensä ulkopuolella.

”Kävi myös ilmi, että Jonas on vanha metallifani ja että hän on saanut Basic Elementiin inspiraatiota metallista”, Ryd sanoo.