Maria Turtschaninoffin romaanissa seurataan luontosuhteen rakentumista yhden talon mailla. Suosituksissa myös jännittävä lautapeli, jonka tarinoiden äärellä kuluu kymmeniä tunteja.

Suo, kuokka ja – metsän henki. Maria Turtschaninoffin ensimmäinen aikuistenromaani Suomaa on ehdottomasti henkilökohtaisen vuoden paras kirja -listani kärkisijoilla. Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuvassa kertomuksessa seurataan yhden talon ja tilan rakentumista ja vähittäistä luhistumista 1600-luvulta aina 2000-luvulle saakka. Ihmisineen, mutta myös toisine elollisineen.

Romaani on innostanut myös Suomen ulkopuolella. Marraskuun puolivälissä agentuuri tiedotti, että Suomaan käännösoikeudet on myyty 15 maahan. Isoin läpilyönti kansainvälisille markkinoille on tietysti englanninkielinen julkaisusopimus arvostetun kustantamon kanssa: Pushkin Pressin listoilla on nähty Booker- ja Nobel-palkittuja tekijöitä.

Lue lisää: Suomen kirjavienti on ennätystasolla: Maria Turtschaninoffin romaanin käännökset myyty 15 kielelle

Teoksen alkuperäinen nimi Arvejord, perintömaa, keskittää huomion näennäisesti metsän keskelle rakennetun tilan periytymiseen sukupolvelta toiselle, mutta perinnöllä on monta merkitystä. Yhteydessä eivät ole vain ihmiset keskenään, vaan myös eläimet, kasvit, metsä ja sen henget – maa itse.

Ilmastokriisin myötä ihmisen ja toisten elollisten yhteys on toistuvasti esillä. Turtschaninoff rakentaa ajatuksen ympärille monisäikeisen ja lempeän kokonaiskuvan, jossa kaikki on yhtä, kuolema osa elämää. Ja, aina silloin tällöin, joku tekee suon laidalla sopimuksen.

Maria Turtschaninoff: Suomaa (Arvejord, suom. Sirkka-Liisa Sjöblom, Tammi )

Seikkailuja pelilaudalla

Lautapeli voi olla tarina ja taideteos, jonka ääressä vietetään kymmeniä tunteja. Parin vuoden aikana suunnilleen kaikki mahdolliset palkinnot kerännyt Sleeping Gods on kaunis ja pieteetillä rakennettu, uskomattoman yksityiskohtainen peli, jota voi pelata joko yksin tai kolmen muun kanssa. Peli edustaa omaa suosikkigenreäni siinäkin, että pelaajat eivät juonittele ja taistele toisiaan vastaan, vaan seilaavat samassa laivassa, yhtenä miehistönä.

On vuosi 1929, ja kapteeni Sofi Odessan laiva paiskautuu myrskyssä vieraaseen maailmaan. Päästäkseen takaisin kotiin heidän on löydettävä vanhojen jumalten kaipaamat toteemit. Laiva seilaa karttakirjan sivulta toiselle samalla kun tarina rakentuu pelaajien tekemien valintojen perusteella. On taisteluja, tutkimusmatkoja ja kätkettyjä aarteita – ja äkkiä kolme tuntia onkin kulunut.

Ryan Laukat’n suunnittelema ja kuvittama Sleeping Gods on kalliimman puoleinen, joten pelin löytyminen kirjastosta ilahduttaa. Suosittelen myös katsomaan opetusvideoita ja valitsemaan pelialustaksi tarpeeksi ison pöydän, sen verran paljon erilaisia nappuloita, kortteja ja sääntöjä peli sisältää.

Jaan myös kaverin vinkin: Sleeping Godsia pelatessa taustamusiikiksi sopii erinomaisen hyvin vaikkapa Monkey Island -pelisarjan soundtrack.

Sleeping Gods. Red Raven Games. 14+