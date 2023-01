Main ContentPlaceholder

Soittaja, terapeutti ja entinen alkoholisti Jussi Kinnunen kertoo, miksi musiikkialalla alkoholisoidutaan

Muusikoilla ja artisteilla on moninkertainen riski sairastua päihderiippuvuuteen. Siksi ala on täynnä päihdeongelmaisia, jotka ovat joko kuolleet tai raitistuneet. Jussi Kinnunen on yksi jälkimmäisistä.

”Päihteen käyttö on lääkettä, jotta sietää itseään ja kokee olevansa riittävä ja kelpaava”, sanoo raitistunut muusikko ja päihdeterapeutti Jussi Kinnunen.

Kuvittele, että haet töitä vaikkapa sairaanhoitajana. Sovit työnantajan kanssa työehdoista: ”Kaikki ok, mutta vielä yksi asia: haluan, että työpisteelleni tuodaan ennen työvuoron alkua pullo Koskenkorvaa.” ”Ilman muuta!” työnantaja sanoo.