Draama poptähdestä on komea mutta ontto – Pää­henkilöä inspiroivat Madonna ja Lady Gaga

Ohjaaja-käsikirjoittaja Brady Corbetin mukaan Vox Lux käsittelee halua olla ikoninen, siis kuuluisuuden himoa.

Draama

Vox Lux ★★★

USA 2019

Teema klo 22.05 ja Yle Areena (K16)

Englanninkielinen sanonta ”show must go on” on lähtöisin 1800-luvun sirkusmaailmasta. Sieltä se levisi teatteriin ja lopulta kaikkiin esityksiin niin laajalle, että se tunnetaan yleisesti Suomessakin.

Eli olipa kulisseissa mitä ongelmia tahansa, ne eivät saa näkyä yleisölle ja esityksen täytyy aina jatkua keskeytyksittä. Se tulee mieleen Vox Lux -elokuvan lopussa, kun poptähti Celeste (Natalie Portman) esiintyy 30 000 hengen yleisölle.

Yli puolet elokuvasta sijoittuu vuoteen 2017, päivään ennen Celesten paluukonserttia New Yorkissa, Staten Islandilla sijaitsevassa New Brightonin lähiöstä, josta hän on kotoisin.

Vaikka Celeste ja koko hänen tarinansa on sepitettä, elokuva on ankkuroitu viitseliäästi todellisuuteen. Tapahtumapaikat ja ajat kerrotaan tarkkaan. Keksittyjen uutistapahtumien seassa on todellisia.

Liikkeelle lähdetään vuodesta 2000 ja kouluampumisesta, jossa 14-vuotias Celeste haavoittuu. Ura lähtee liikkeelle ampumisen muistotapahtumasta, jossa hän esittää siskonsa Ellien (Stacy Martin) kanssa laulun. Siitä tulee hitti.

Teinitähden uran rakentamista seurataan tovi, mutta sitten hypätään vuoteen 2017, jolloin Celestellä on lapsi Albertine (Raffey Cassidy, joka näyttelee myös Celesteä teini-iässä). Lähipiiriin kuuluvat myös sisko ja manageri (Jude Law).

Erikoisin juttu on kertoja (Willem Dafoe), joka ei ole yksikään elokuvan henkilöhahmoista. Ääni johdattaa katsojaa siirtymissä, ja dokumenttimaisuudella yritetään ehkä lisätä uskottavuutta. Ylimääräinen todellisuuden taso pikemmin vieraannuttaa.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Brady Corbet on sanonut The Guardian -lehdelle, että Vox Lux käsittelee halua olla ikoninen, siis kuuluisuuden himoa.

Celestestä onkin rakennettu uskottava tähtihahmo, joka muistuttaa muun muassa Madonnaa ja Lady Gagaa. Heistä Natalie Portman on sanonut ottaneensa mallia roolityöhönsä. Sia on tehnyt Celesten kappaleet, joita kuullaan runsaasti.

Vox Luxin kerronta on kunnianhimoista ja jopa taitavaa. Celesten videot ja lopun konsertti, jota näytetään pitkään, vaikuttavat melkein aidoilta. Varsinkin Portman eläytyy rooliinsa hyvin.

Mutta tähteydestä – sen tavoittelemisesta tai ongelmista – elokuva ei kerro mitään uutta. Celeste kärsii tuikitavallisista supertähtien vaivoista, päihteistä ja itsetunto-ongelmista, joita paikataan itsekkyydellä ja huonolla käytöksellä. Komea kuori jää aika ontoksi.

Yleisö ei lämmennyt Vox Luxille. 11 miljoonaa dollaria maksanut elokuva keräsi Pohjois-Amerikan lippuluukuilla vain 0,7 miljoonaa ja muualla maailmassa saman verran – yhteensä vähän yli kymmenesosan kuluistaan.