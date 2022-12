Kolme ulkomaalaista stand up -koomikkoa tutustui Suomeen ja löysi hyvät sosiaaliset turvaverkot, luonnon, ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon sekä saunan.

Tänä vuonna Suomi listattiin jo viidettä kertaa maailman onnellisimmaksi maaksi. Tunnetusti suomalaisten onnellisuuskäyrää nostaa merkittävästi se, että meidät mainitaan ulkomailla.

Tuskin ketään muuta kuin suomalaisia kiinnostaa yhtä kiihkeästi tietää, mitä muut meistä ajattelevat. Tähän nojaa myös uusi realitysarja Suomi koomikoiden silmin.

Sarjassa hymytöntä onnellisuuttamme on rahdattu ihmettelemään kolme ulkomaalaista stand up -koomikkoa, yhdysvaltalainen Liza Treyger, 35, etelä-afrikkalainen Tumi Morake, 41. ja intialainen Aditi Mittal, 35. He etsivät onnellisuuden salaisuutta suomalaisilta työpaikoilta, kouluista, luonnosta, kirjastosta ja neuvolasta ja tapaavat muun muassa pelisuunnittelija Peter Vesterbackan ja presidentti Tarja Halosen.

Oleskelunsa aikana naiset vierailevat useissa kaupungeissa ja maaseudulla ja saavat päivittäisiä ”haasteita”, joissa he osallistuvat muun muassa ruuan jakamiseen vähävaraisille, kalastusaluksen työpäivään ja kansallispuistojen huoltotoimiin ja opettelevat soittamaan kanteletta pienessä kyläkoulussa. Projektin päätteeksi he esittävät havaintojaan New Yorkin komediafestivaalilla marraskuussa.

Mitään uutta näkökulmaa sarja ei aiheeseen onnistu tuomaan. Tämänhän me jo tiesimme: hyvät sosiaaliset turvaverkot, luonto, ilmainen koulutus ja terveydenhuolto, niistä on suomalaisten onnellisuus tehty. Ja tietysti sauna, jossa kuulemma ”kaikki suomalaiset jo nuoresta asti vihtovat toisiaan”.

Komiikkaa tästä on vaikea löytää, ellei se, että nainen onnistuu pilkkomaan halkoja tai korjaamaan autoa satu naurattamaan.

