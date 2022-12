Inmo Yangin Sibeliuksen viulukonsertto oli taattua laatua HKO:n suomalaisen musiikin päivän konsertissa.

Klassinen

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa 8.12.2022. Johtajat Jan Söderblom ja Pekka Kuusisto, solisti Inmo Yang. – Sibelius, Kuusisto.

Jos maailma olisi täydellinen, olisi kultivoituneempia tapoja ”löytää” taiteilijat kuin kilpailu. Mutta koska se ei ole, voi todeta, että sinänsä monella tapaa absurdin musiikkikilpailuinstituution parhaita puolia on, että se tuo lavoille hienoja taiteilijoita, kuten Sibelius-viulukilpailun voittajan Inmo Yangin.

Hän soitti HKO:n konsertissa suomalaisen musiikin päivänä mitä muutakaan kuin Sibeliuksen viulukonserton. Kapellimestari Osmo Vänskä oli joutunut perumaan keikan tapaturman takia. Konserton johti Jan Söderblom. Se oli toinen konserton esitys Musiikkitalossa lyhyen ajan sisällä: Hilary Hahn soitti teoksen vain muutama viikko sitten RSO:n kanssa.

Inmo Yang on teknisesti suvereeni soittaja: oktaavit, huiluäänet, staccatot – kaikki sujuu. Hänen ja HKO:n Sibelius oli taattua laatua, fraasit luontevia, orkesterin sointi lämmin kuin takkatuli. Varsinkin ensimmäisestä osasta löysin paikoin sydäntäsärkevää, lyyristä kauneutta.

On silti myönnettävä, että tunnetasolla en päässyt Yangin Sibeliukseen aivan sisään; se oli hieno mutta ei iskenyt läpi. Mietin koko illan, mistä se johtui: Hahnin tulkinnan valtavasta kaaresta, jonka avaama ovi ei ollut ehtinyt painua kiinni? Toiveesta, että olisi nähnyt tutulla kadulla jotain uutta, mitä ei tapahtunut, ehkä siksikin, että oma katse oli suunnattu toiseen suuntaan? En tiedä. Vaikuttaa siltä, että suurin osa yleisöstä ja orkesterista koki toisin – ja hyvä niin. Yangin encorena soittama Presto Bartókin sooloviulusonaatista oli mielestäni vaikuttava ja vapaa.

RSO:n ja HKO:n ohjelmat ovat tarjonneet tänä syksynä muitakin mahdollisuuksia klassikkoteosten tulkintojen ”vertailuihin”. On muistettava, että se, mikä osuu, on subjektiivista ja tilannekohtaista – ei lopullinen ”totuus”. Jopa taiteilijalle ja tulkitsijalle itselleen, kuten John Dewey kirjoittaa teoksessaan Taide kokemuksena: ”On järjetöntä kysyä, mitä taiteilija on ’todella’ tarkoittanut tuotoksellaan: hän itsekin löytäisi siitä vaihtelevia merkityksiä eri päivinä, hetkinä ja kehityksensä eri vaiheissa.”

Konsertin toisella puoliskolla kuultiin alkuvuodesta kuolleen Jaakko Kuusiston sinfonia, jonka johti Pekka Kuusisto. Hän on myös viimeistellyt teoksen yhdessä nuottigraafikko Jari Eskolan kanssa. Esitys oli pakahduttava.

Jan Söderblom johti Sibeliuksen viulukonserton, jonka solistina soitti Inmo Yang.

Olen vakuuttunut, että sinfoniasta voi löytää vaihtelevia merkityksiä ajan kuluessa, niin monipuolinen se on, mutta tässä hetkessä ja paikassa teos tulee väistämättä tulkituksi elämän rajallisuuden viitekehyksessä.

Samaan viittaa Jaani Länsiön sinfoniasta kirjoittama perusteellinen ja koskettava artikkeli. Siinä yhdeksi lähtökohdaksi asetetaan Sibeliuksen henkilökohtaisimpana pidetty neljäs sinfonia.

Kumarruksen kohti neljättä voi löytää paitsi Kuusiston sinfonian ajoittain synkistä virtauksista, myös esimerkiksi merkittävästä sellosoolosta, joka johdattaa kaksiosaisen sinfonian ensimmäisestä osasta toiseen. Sen soitti puhuttelevasti Lauri Kankkunen, jonka soolo myös Sibeliuksen neljännessä aiemmin syksyllä teki vaikutuksen. Viulusoolot soitti upeasti Jan Söderblom. Sinfoniassa käytetään orkesteria taitavasti; eri sektiot pääsevät oikeuksiinsa paikoin kuin orkesterikonsertossa.

Teoksen aaltomainen liike elämän eri puolien välillä vavahduttaa. Ajoittain nakuttavan rytmin voi tulkita paitsi viittauksena magneettikuvauslaitteen ääniin myös abstraktimmin ovelle koputtavana elämän arvaamattomuutena. Samalla joukkoon mahtuu paljon onnea, kevyttä iloakin. Yksi koskettavimmista viittauksista on Kuusiston vaimolleen Maija Kuusistolle säveltämään kappaleeseen Haave, johon palataan useampaan kertaan.

Kooda sinfonian lopussa on Pekka Kuusiston käsialaa. Johtaminen lakkaa. Orkesterista alkaa kuulua yksittäisiä ääniä, jotka viittaavat tuikkiviin majakkoihin ja ovat saaneet inspiraationsa Jaakko Kuusiston hienosta pianoteoksesta Jurmo. Loppu tuntui antautumiselta tuntemattoman logiikalle, hiljaisenraivokkaalta todistukselta sille, että se, mikä ei ole täällä, on täällä.

Clarice Lispectorin sanoin: Eläköön kuolleet sillä heissä me elämme.