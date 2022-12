Tämän hetken tietojen mukaan Elton Johnin jäähyväiskiertueen viimeiset keikat nähdään Tukholmassa.

Englantilainen popmuusikko Elton John on ilmoittanut, että hänen viimeinen keikkansa kotimaassaan Englannissa on ensi kesän Glastonbury-festivaalilla kesäkuun lopussa, kertoo The Guardian.

Viime kuussa artisti esiintyi Yhdysvalloissa Los Angelesissa, ja sen kerrottiin olleen hänen viimeinen USA:n show’nsa. Siellä hänen kanssaan esiintyi muun muassa Dua Lipa, jonka kanssa John julkaisi tänä syksynä myös Cold Heart -dueton.

Elton Johnin Farewell Yellow Brick Road -jäähyväiskiertue jatkuu Euroopassa vielä brittikeikan jälkeen. Tämän hetken tietojen mukaan kiertueen viimeiset keikat nähdään Tukholmassa.

Elton Johnin piti saapua jäähyväiskiertueellaan Suomeen syyskuussa 2020, mutta koronaviruspandemia lykkäsi konsertteja useamman kerran. Ensin ne siirrettiin vuodelle 2021, sitten peräti syyskuulle 2023. Viime keväänä ilmoitettiin, että Suomen-konsertit peruuntuvat kokonaan.