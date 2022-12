Kaikkien aikojen parhaat elokuvat, top 10

1. Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)

2. Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958)

3. Citizen Kane (Orson Welles, 1941)

4. Tokyo Story (Yasujiro Ozu, 1953)

5. In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2001)

6. 2001: Avaruusseikkailu (Stanley Kubrick, 1968)

7. Beau Travail (Claire Denis, 1998)

8. Mulholland Drive (David Lynch, 2001)

9. Mies ja elokuvakamera (Dziga Vertov, 1929)

10. Laulavat sadepisarat (Stanley Donen ja Gene Kelly, 1951)

Lähde: Sight and Sound