Tervetuloa, tervemenoa -sarja tarkastelee muuttoliikkeitä etupäässä suomalaisesta näkökulmasta.

Podcastin ei välttämättä tarvitse kuulostaa halvalta ja huonolta, vaikka kovin usein näin onkin. Toimittaja Nadja Mikkonen näyttää podcastin tekemisen mallia erinomaisessa Tervetuloa, tervemenoa -sarjassaan.

Siirtolaisinstituutin tilaama sarja tarkastelee muuttoliikkeitä etupäässä suomalaisesta näkökulmasta. Etenkin suomalaisten amerikansiirtolaisuus on vahvasti esillä. Tämä on sikäli ymmärrettävää, että siitä on saatavilla runsaasti lähteitä ja siitä on myös tehty melko paljon tutkimusta.

Osa tarinoista on tuttuja, kuten utopiayhteisöjen sarjayrittäjän Matti Kurikan värikäs taival, mutta vähemmän tunnettu on esimerkiksi Matti Huhdan eli T-Bone Slimin kohtalo. T-Bone Slim oli kiertolainen, sanataituri ja yksi monista vallankumouksellisista amerikansuomalaisista 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.

Podcastissa ei kuitenkaan pyöriskellä pelkästään menneisyydessä, vaan siinä pohdiskellaan myös esimerkiksi sitä, voisiko maahanmuutosta tulla suomalaisen maaseudun pelastus.

Tervetuloa, tervemenoa on siinäkin mielessä mainio podcast, että sen äänisuunnittelussa ei ole säästelty aikaa eikä vaivaa. Arkistopätkiä, tehosteita ja musiikkia annostellaan maukkaasti eikä roiskita kuulijan korville summamutikassa.

Myös haastattelut on äänitetty hyvin. Muutamissa tapauksissa on tosin jouduttu turvautumaan etähaastatteluihin, mutta etäpätkät on onneksi leikattu mahdollisimman lyhyiksi. Muutenkin Mikkosen napakat juonnot ja asiantuntijoiden haastattelut ovat tasapainossa.

Lisää tällaista!

Tervetuloa, tervemenoa. Kuunneltavissa eri podcastpalveluissa.