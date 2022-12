Biljardin kaksinkertainen maailmanmestari Mika Immonen harjoittelee edelleen päivittäin ja hakee henkistä hallintakykyä filosofiasta.

”Diggaan edelleen pelaamisesta. Se ei ole maistunut koskaan puulta”, Mika Immonen kuvailee 30-vuotista uraansa biljardiammattilaisena. Immonen kuvattiin vakiosalillaan Amsterdam Billiards Clubilla New Yorkissa.

”Onnella on osuutensa ysipallossa. Mutta joillekin pelaajille onni on oma taidemuotonsa.”

Näillä sanoilla alkaa Martin Scorsesen urheiludraama Suuret setelit (1986). Elokuva kertoo nuoresta ja rämäpäisestä biljardihaista, joka yrittää nousta ysipallomaailman huipulle – ja onnistuukin lopulta.

Mutta onko kyse onnesta?

Mika Immosta kysymys huvittaa.

”Kun peli kulkee parhaimmillaan, tuntuu välillä todella siltä, että olisi kyse onnesta. Kaikki on niin hyvin hallussa. Jopa se onni. Se kuuluu tavallaan pelin imuun. Silloin tunnet, että et voi mitenkään hävitä.”

IMMOSELLA vastaavista tilanteista riittää kokemusta. Hän on poolbiljardin kaksinkertainen maailmanmestari ja kahdesti maailman parhaaksi valittu pelaaja. Lajin arvostetuin julkaisu, The Billiards Digest, nimesi Immosen vuonna 2010 koko vuosikymmenen pelaajaksi.

Immonen kertaa peliuransa käänteitä videopuhelussa New Yorkin Manhattanilta. Hän on pitänyt kaupunkia majapaikkanaan vuosituhannen alusta lähtien. Yhdysvalloissa vietetyt vuodet kuuluvat puheessa kevyenä Amerikan nuottina ja finglishmien viljelynä.

”Tää on sellainen party house, basically”, hän kuvailee asuntoaan.

Immonen tunnistaa ammattilaispelaajan kehon kielestä.

Immosen elämä on pysynyt pintapuitteiltaan samankaltaisena jo parikymmentä vuotta. Pelaamista hän harjoittelee päivittäin noin neljän tunnin ajan: joko tyhjentää pöytää tai keskittyy pelin yksittäisiin osa-alueisiin.

Puolet vuodesta kuluu tien päällä. Immonen osallistuu vuosittain pariinkymmeneen ammattilaisturnaukseen, joista suurin osa pelataan Yhdysvalloissa.

Hän on 50-vuotias ammattiurheilija. Se on korkea ikä lähes lajissa kuin lajissa. Immonen kuitenkin vakuuttaa, että biljardin pelaaminen maailman terävimmällä huipulla on periaatteessa mahdollista niin kauan kuin kädet liikkuvat ja silmät toimivat.

Jälkimmäisestä hänellä on omakohtaistakin kokemusta. Immonen kertoo alkaneensa käyttää piilolinssejä viime kesänä.

”Olin ehkä vähän jälkijunassa”, hän myöntää.

”Pari vuotta meni hieman arvaillessa. Nyt erotan ääriviivat jälleen pidemmältä. Pelikin lähti kulkemaan ihan uudella tavalla.”

BILJARDINPELAAMISEN Immonen aloitti viisitoistavuotiaana, onnekkaan sattuman kautta. Immonen vietti varhaislapsuutensa Englannissa. Perhe palasi takaisin Suomeen vuonna 1980 ja asettui asumaan Helsingin Töölöön.

Muutamaa vuotta myöhemmin Eteläiselle Hesperiankadulle avattiin biljardisali Ritz. Paikka sattui olemaan koulumatkan varrella, ja jo muutaman kokeilukerran jälkeen Immonen hurahti peliin yhdessä kaksoisveljensä Karin kanssa.

Ritzistä tuli Immoselle toinen koti.

”Ei musta välttämättä muuten biljardiammattilaista olisi tullutkaan”, hän arvelee.

Eräs salilla viihtynyt hahmo oli taiteilija Vesa-Matti Loiri. Immonen muistaa Loirin arvoituksellisena henkilönä, joka oli ehkä rennoimmillaan juuri biljardiporukassa. Muutaman pelinkin he pelasivat yhdessä.

”Minulla oli kunnia tavata hänet biljardin kautta monta kertaa, mutta ei hän ammattilaisen näkökulmasta katsoen kovin hyvä pelaaja ollut. Ennemminkin sellainen intohimoinen harrastelija ja kaiken kokenut amatööri. Todellinen renessanssimies.”

MIKÄ sitten erottaa harrastajan ammattilaisesta? Pallon hallinta ja pelinäkemys, Immonen vastaa, niin yksinkertaista se on. Joidenkin pelaajien kohdalla hän sanoo huomaavansa kehon kielestä, ettei kyseessä ole mikään ”ihmeellinen tapaus”.

Ammattilaispeleissä tilanne on toinen. Marginaalit ovat huipulla niin pieniä, että voitot ratkaistaan teknisen taituruuden sijaan henkisellä puolella. Immonen kertoo harjoittelevansa kylmähermoisuutta muun muassa lukemalla filosofiaa.

Vakiolukemistoon kuuluu esimerkiksi kiinalaisen Sunzin klassikkoteos Sodankäynnin taito.

”Ihan huipulla ratkaisee, kuka pitää pään kylmänä ja kenellä kestää kantti. Olen itse aika hyökkäävä pelaaja. Kun peli lähtee rullaamaan, se on sellaista hajota ja hallitse -touhua. Pyrin musertamaan vastustajan peli-ilon ja moraalin”, Immonen kuvailee.

Ei liene sattumaa, että biljardipiireissä hänet tunnetaan lempinimellä ”Iceman”. Mutta ei hänkään silti mikään robotti ole, Immonen muistuttaa.

”Olisihan se kiva, jos voisi vetää finaalipelin lungisti ja nukkua edellisenä yönä normaalisti. Mutta ei se vain mene niin.”

Immonen harjoittelee työnsä takia kylmähermoisuutta.

IMMONEN arvelee, että hänellä olisi vielä noin viitisen ammattilaisvuotta jäljellä. Peliuran jälkeistä elämää hän ei ole kovin tarkasti suunnitellut. Mutta todennäköisesti sekin liittyy jollain tapaa biljardiin, esimerkiksi salihankkeisiin.

Mutta sellaisten päätösten aika on vasta myöhemmin. Siihen saakka Immonen sanoo keskittyvänsä täysillä omaan intohimoonsa eli pelaamiseen.

Vähempään ei olisi varaakaan.

”Se on niin nuoralla tanssimista, miten hyvin pelaat. Itseluottamuksen pitää olla kohdillaan, mutta asenteen pitää pysyä silti nöyränä. Jos et tee määrätietoisesti töitä, et voi pysyä huipulla. Koskaan ei saa ajatella, että olet ultimate player.”