Ensimmäiset pukutilaukset Presidentinlinnan juhliin tulivat suunnittelija Katri Niskaselle jo keväällä. Tänä vuonna suunnittelijan mittatilaustöissä näkyy maailmantilanne.

Suunnittelija Katri Niskanen on tehnyt Linnan juhliin vuosien varrella yli sata pukua. Kuvassa Niskasen suunnittelemissa puvuissa oikealla Jenni Vartiainen vuonna 2011, Nasima Razmyar vuonna 2015 ja Anna Perho vuonna 2018.

Suunnittelija Katri Niskasen iltapuvut kuuluvat jo lähes itsestäänselvästi itsenäisyyspäivän Linnan juhliin.

Monet tuntevat Niskasen herkän muotokielen, mutta suunnittelija haluaa, että puvuissa näkyy aina myös kantajansa persoona. Inspiraatio tulee asiakkaista, Niskanen sanoo.

Tänä vuonna Niskanen suunnitteli juhliin yhteensä 12 mittatilaustyönä tehtyä pukua. Lisäksi juhlissa nähdään hänen nimeään kantavan merkin valmisvaatteita.

Niskanen iloitsee, että on taas tänä vuonna saanut palata Linnan juhlapukujen työrupeaman ääreen koronapandemiasta johtuneiden välivuosien jälkeen.

Itsenäisyyspäivän Linnan juhlien pukurupeama on suunnittelijalle raskas mutta antoisa, Niskanen sanoo.

Pari pukua on tehty jo viime vuoden puolella. Sen jälkeen asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä ripotellen pitkin vuotta keväästä lähtien. Suurin osa tilauksista tulee Niskasen mukaan sen jälkeen, kun juhlakutsut on lähetetty.

Niskanen suunnitteli ensimmäisen tilaustyönsä Presidentinlinnan juhlallisuuksiin vuonna 2009. Sen jälkeen muutamana vuonna tilaustöitä tuli noin viisi vuodessa, mutta sitten määrä kasvoi noin kymmeneen.

”Sen enempää ei ehdi tekemään”, Niskanen sanoo.

Yhteensä Niskanen on vuosien varrella suunnitellun Linnan juhliin noin sata pukua. Työrupeaman rutiinit ovat kehittyneet ja prosessi hioutunut, Niskanen sanoo.

Haastattelu tehdään perjantaina, ja itsenäisyyspäivään on enää muutama päivä. Päivä on alkanut varhain, ja pukujen viimeistely on aamupäivällä vielä kesken.

”Vielä ei hirvittävän montaa pukua ole valmiina”, Niskanen sanoo.

Niskanen työskentelee Linnan juhlien pukujensa parissa yhdessä kahden ompelijansa kanssa. Laatu on tärkeää viimeistä tikkausta myöten.

Nyt jäljellä on viimeisiä silauksia, helman pituuden ja istuvuuden tarkastamista. Niskanen haluaa aina nähdä valmiin puvun asiakkaan päällä ennen kuin laittaa sen pukupussiin ja lähettää matkaansa. Viimeiset asiakkaat noutavat pukunsa maanantaina.

Niskanen työstää mittatilauspukujaan aina asiakkaan lähtökohdista. Mitään valmista suunnitelmaa ei ole, vaan inspiraatio syntyy ensikohtaamisessa.

”Haluan inspiroitua asiakkaista. Se on antoisaa. Tämä on ainut gaalatyyppinen juhla, jossa pääsee tekemään asuja hyvin erilaisille daameille.”

Jokainen puku on Niskasen mukaan oma prosessinsa. Toisinaan ideat syntyvät nopeasti, mutta toisinaan suunnittelu vaatii paljon enemmän pähkäilyä ja korjaamista.

Niskaselle keskeistä on se, että puku päällä tuntuu hyvältä mennä juhliin.

”Kokonaisuus toimii parhaiten silloin, kun asiakkaalla on itsevarma olo.”

Tämän vuoden puvuissa näkyy Niskasen mukaan myös maailmantilanne. Osa asiakkaista on halunnut huomioida synkkiä tapahtumia ja käsitellä niitä pukujensa kautta.

Väreissä tilanne näkyy käänteisenä. Vaikeana ja epävarmana aikana asiakkaat ovat toivoneet pukuihinsa iloisia, kirkkaita värejä ja armollista eleganssia.

Trendit muuttuvat juhlapukeutumisessa verrattain hitaasti, mutta joitakin katumuodin elementtejä siivilöityy Niskasen mukaan myös juhla-asuihin.

”On maksimaalisia muotoja ja sellaista tietynlaista rumasta kaunista -henkeä”, Niskanen sanoo.

Kaikkia trendivirtaukset eivät kiinnosta. Niskasen mukaan etenkin juhlatilanteessa kaunista on ajattomuus.

”Se on persoonakysymys, toiset haluavat haastaa itseään.”

Presidentinlinnassa pukumuotia säätelee myös etiketti. Jos pukukoodia rikkoo, on se Niskasen mukaan perusteltava jotenkin.

Linnan juhlien työrupeama vaatii suunnittelijalta intohimoa ja paineensietokykyä, mutta tehtävä on Niskasen mukaan antoisa. Tarvittaessa hän tekee viimeiset päivät töitä yöhön saakka. Aikaisempina vuosina on saattanut mennä jopa vuorokauden ympäri, nyt siihen ei kuitenkaan ole tarvetta.

”Olen todella kiitollinen asiakkaista ja ihania pukuja on saanut tehdä. Se on voimauttavaa. Mukana on laaja skaala erilaisia asiakkaita ja vahvoja naisia juhlistamassa Suomea.”