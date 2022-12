Mikko Vienosen viisi vuosikymmentä kattavassa teoksessa mukana on vakavaakin asiaa.

Romaani

Mikko Vienonen: Leipomon lapset. Teos. 257 s.

Leipomon lapset on Apu-lehden toimituspäällikkö Mikko Vienosen toinen romaani. Sen keskiössä on perinteikäs Hakalan leipomo, johon salolaiset serkukset Kimmo, Heli ja Arto ovat eri tavoin yhteydessä – halusivat he sitä tai eivät.

Firma on ollut pitkään alennustilassa, eivätkä sen ankealla rutiinilla puurretut tuotokset kuulosta kovin herkullisilta. Muutoksia ei silti uskalleta tehdä; siitä pitää huolen kireähermoinen Arto, joka on vastuussa leipomon pyörittämisestä.

Suvun omistamasta leipomosta voi yrittää paeta, mutta kaikki tiet johtavat takaisin Saloon ja uunien äärelle.

Leipomo toimii serkuksille niin pakollisena perinteenä, elämänpäätöksiin vaikuttavana velvollisuutena, kuin epäonnistumisen jälkeisenä päätepysäkkinä maitojunalle.

Vienonen on pitkän uran tehneenä toimittajana sanankäytön ammattilainen. Leipomon lapset on kuitenkin täynnä pinnisteltyä rempseyttä.

Uuvuttavan sanailun ja vitsihuumorin vikaa oli jo Vienosen esikoisteoksessa Paskahousu, joka suorastaan rypee 1980-luvun pahkasikakielessä. Nyt tyylin ongelma on turvonnut entisestään, ja tuloksena on tällaisia virkkeitä:

”Liikutuksen limainen klimppi paisui Kimmon nielussa valtavaksi kuplaksi, kunnes viritetyn mopon raastavan pinkeä pärinä puhkaisi sen.”

Kuvailuissa kirosanat raikuvat ”rytmikkäinä kolmen toiston sarjoina kuin joku jurtti olisi ollut siellä öisiä karpaaseja kirittämässä” ja voikreemi on ”kuin kosmista visvaa, joka tunkeutui vääjäämättä joka suuntaan kuin laajeneva maailmankaikkeus.”

Lukeminen närästää.

Kerronta mukautuu serkusten ajatuksenkulkuihin, mutta vain tauotta vitsaileva ex-punktähti-Kimmo jää mieleen poikkeuksellisen rasittavana, ja sinänsä autenttisen oloisena, kehäraakkina.

Vienosen toinen romaani yrittää enemmän kuin hänen nuoren toimittajan edesottamuksia humoristisesti kuvaava esikoisensa. Viisi vuosikymmentä kattava kronologia on rikottu ja mukana on vakavaakin asiaa: mielenterveysongelmia ja vuosikymmeniksi vaiettuja traumoja.

Nasevuuden tavoittelu latistaa kaiken lopulta pakinamaiselle tasolle.