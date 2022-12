Itsenäisyyspäivän vastaanotto Presidentinlinnassa on myös muodin, suomalaisen suunnittelun ja taidokkaan käsityön juhla.

Helsingin Sanomat seuraa puku­muotia hetki hetkeltä muodin asiantuntijoiden kanssa. Myös lukijat pääsevät äänestämään suosikki­pukuaan.

Seuranta alkaa HS.fi:ssä itsenäisyyspäivänä kello 19.

Pukuraatiin osallistuvat tänä vuonna muotikonsultti Anna Komonen, stylisti ja brändikonsultti Claudia Cifu sekä stylisti ja muotiasiantuntija Minttu Vesala. Tänä vuonna juhlien teemana on itseensä luottava Suomi.

Komonen ja Cifu kertovat, millaisia pukuja he odottavat juhlissa tänä iltana näkevänsä.

Anna Komonen

Anna Komosen mukaan juhlat ovat ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä suomalaisten suunnittelijoiden työtä, pukuja ja koruja.

Onnistuneessa puvussa Komosen huomio kiinnittyy kokonaisuuteen, väreihin, istuvuuteen ja materiaaleihin.

Hän toivoo näkevänä rohkeaa pukeutumista ja uskoo, että kahden koronaviruspandemian vuoksi hiljaisen vuoden jälkeen ihmisillä on erityinen halu panostaa.

”Meillä muoti saatetaan kokea turhana ja extrana. Uskon, että näinä aikoina ihmiset huomioivat sen, että vaatteella voi tuoda iloa ei pelkästään itselleen vaan myös muille. Se ei ole keneltäkään pois, että nauttii muodista ja laittautumisesta. Ajattelen, että nyt jos koskaan vieras uskaltaa laittaa päällensä esimerkiksi jonkin kirkkaan värin.”

Komonen odottaa erityisesti, mitä tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat päättäneet pukea juhlaan.

”Haukiosta tietää, että luvassa on jotakin hillittyä. Marinilla on kaikki mahdollisuudet räjäyttää pankki.”

Muodin näkökulmasta kiinnostavaa olisi Komosen mukaan nähdä ensikertalaisten nuorten suunnittelijoiden käsityötä ja tuoreita näkökulmia.

”Toki odotan vanhoja konkareita myös.”

Aikaisempina vuosina juhlissa on tyypillisesti nähty paljon esimerkiksi muotisuunnittelijoiden Katri Niskasen, Mert Otsamon, Anna-Mari Pahkalan, Jukka Rintalan sekä Teemu Muurimäen suunnittelemia pukuja.

Claudia Cifu

Claudia Cifu toivoo, että vieraat huomioivat asuissaan Suomen moninaisuutta.

”Suomi on tällä hetkellä todella monimuotoinen maa. Meillä on moninainen ryhmä osaajia ja ammattilaisia. Haluaisin, että ihmiset ajattelisivat yhdenvertaisuutta myös tässä asiassa. Toivoisin, että se olisi ihmisten mielessä, kun he valitsevat suunnittelijoita, stylistejä, sekä hius- ja meikkitaiteilijoita.”

Muodille ja vaatesuunnittelulle ei Cifun mukaan ole Suomessa toistaiseksi osattu antaa aivan samanlaista arvoa kuin muulle kotimaiselle designille. Esimerkiksi Aalto-yliopiston nuoret suunnittelijat niittävät maailmalla mainetta, ja Cifu toivoo, että heidän taidoista osattaisiin nauttia myös Suomessa. Tähän itsenäisyyspäivän juhla on Cifun mukaan oiva mahdollisuus.

”Juhlat ovat oiva alusta myös sille, että suomalaista muotia voidaan nostaa jalustalle, arvostaa ja ihailla.”

Cifun mukaan kyseessä on merkittävä juhla ja suuri spektaakkeli maassa, jossa ylellisen pukeutumisen tilaisuudet ovat jokseenkin harvassa.

Hän toivoo, että muodilla uskallettaisiin vähän rehvastella. Pukeutumisessa on Cifun mukaan mahdollisuus haastaa sekä uudistaa perinteitä ja kulttuuria etiketin rajoissa.

”Eletään vaikeita aikoja, ja muoti peilaa yhteiskuntaa. Odotan näkeväni puvuissa iloa ja uskaliaisuutta”, Cifu sanoo.

Kauden trendeistä juhlapukeutumiseen siivilöityvät Cifun mukaan todennäköisesti kirkkaat värit.

Cifun mukaan onnistuneessa puvussa on huomioitu asun kokonaisuus kampauksesta meikkeihin, asusteisiin ja materiaaleihin. Hän toivoo, että Linnaan pareina saapuvat vieraat olisivat huolitelleet asunsa yhdessä.

”On näyttävää, kun kaksi saapuu juhliin yhdessä upeana.”