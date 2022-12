Lyytisen soolo kappaleesta Bad Seeds valittiin yhdysvaltalaislehti Guitar Worldin äänestykseen, jossa vastassa ovat muun muassa Slash, Brian May ja David Gilmour.

Kitara alkaa vinkua kohdassa 3:15. Erja Lyytinen on ehtinyt laulaa tovin pahoista ihmissiemenistä kappaleessa Bad Seeds. Kuulijat kuitenkin odottavat, että hän näyttää vaikean rakkauden soittimellaan.

Bad Seedsin 42-sekuntinen soolo on tulkittu yhdysvaltalaislehti Guitar Worldissa niin väkeväksi, että se on valittu vuoden parhaiden kitarasoolojen äänestykseen.

Lyytinen luottaa tuttuun reseptiin. Soolossa seilataan ilmavuuden ja tiluttelun välimaastossa. Taidokkuus ei käänny kuitenkaan pätemiseksi, joten soololla on kyky tunkeutua kuulijan ihon alle.

Bad Seeds on sinkkulohkaisu lokakuussa ilmestyneeltä pitkäsoitolta Waiting for The Daylight.

Kuopiolaissyntyisen kitarasankarin kanssa kilpailevat monet Lyytistä tunnetuimmat soitinvelhot. Päihittää pitäisi Joe Satrianin suoritus Sailing the Seas of Ganymedessa ja Jeff Beckin vierailu Ozzy Osbournen kipaleella Patient Number 9.

Vastassa ovat maailman kuuluisimmat kepittäjät: Slash (kappaleella Fill My World), Red Hot Chili Peppersin John Frusciante (Eddie), Queenin Brian May (Face It Alone) ja Pink Floydin armoitettu David Gilmour (Hey Hey Rise Up).

Kaikkiaan mukana on 50 ehdokasta. Rapakon takaa voi odottaa tuloksia joulukuun puolivälissä.

Kuuntele alta Erja Lyytisen kappale Bad Seeds.