Kirjakasseja on saatavilla yhdeksällä eri kielellä. Lukulahja lapselle -ohjelma onkin nostanut lukemista esiin tasavertaisesti koko maassa ja kaikissa vauvaperheissä

Vuoden 2022 Onnimanni-palkinto on jaettu Lukulahja lapselle -ohjelmalle vaikuttavasta työstä ääneen lukemisen hyväksi lapsen varhaisina vuosina.

Hanke on onnistunut nostamaan lukemista esiin tasavertaisesti kaikissa vauvaperheissä, sillä se on ensimmäinen Suomessa toteutettu valtakunnallinen, koko ikäluokan tavoittanut kirjalahjaohjelma. Lukulahja lapselle -ohjelmaa hallinnoi Lukukeskus.

Lukulahja lapselle -ohjelmassa vauvaperheille jaetaan neuvolatarkastuksen yhteydessä kirjakassit, joita on saatavilla yhdeksällä eri kielellä. Säännöllisestä ääneen lukemisesta on tutkitusti paljon hyötyä, ja hanke on onnistunut lisäämään varhaislukemista vauvaiästä lähtien.

Raadin perusteluissa toivotaankin, että päättäjät kiinnittäisivät huomiota ohjelman merkitykseen ja riittävän rahoituksen varmistamiseen. Ohjelman jatkuminen on tärkeää, koska varhaislapsuuden kokemukset vaikuttavat suuresti myöhempiin lukutottumuksiin.

Lastenkirjainstituutin Onnimanni-palkintoa on jaettu vuodesta 1993 saakka.

Se myönnetään teosta tai toiminnasta, joka edistää lasten- ja nuortenkirjallisuutta tai sen asemaa ja merkitystä. Onnimanni-palkintoraatiin kuuluivat vuonna 2022 raadin puheenjohtaja, kuvittaja Sari Airola, kirjailija Sini Helminen, kirjailija Joonas Riekkola sekä Lastenkirjainstituutin edustajat Marjo Kauttonen ja Anna Tiitinen.