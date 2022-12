Oxfordin sanakirjan vuoden sana on ”peikko­moodi”

”Goblin mode” on termi, joka tarkoittaa sosiaalisten normien vastaista anteeksi­pyytelemätöntä itsekeskeisyyttä, laiskuutta, huolimattomuutta tai ahneutta.

OXFORDin englanninkielinen sanakirja on julistanut termin ”goblin mode” vuoden sanaksi, Oxford kertoo kielisivuillaan. Suomeksi sana voisi kääntyä vaikkapa ”peikkomoodiksi”.

Termi tarkoittaa anteeksi­pyytelemätöntä itsekeskeisyyttä, laiskuutta, huolimattomuutta tai ahneutta tavalla, joka hylkää sosiaaliset normit tai odotukset.

Oxfordin mukaan termistä tuli suosittu, kun koronarajoituksia lievennettiin monissa maissa ja ihmiset alkoivat taas poistua säännöllisemmin kodeistaan.

Termin kerrotaan kuvaavan niitä ihmisiä, jotka eivät halunneet palata "normaaliin elämään" tai kapinoivat sosiaalisen median yhä vaikeammin saavutettavia kauneusihanteita ja kestämättömiä elämäntapoja vastaan.

Vaikka goblin mode tiettävästi esiintyi terminä ensimmäisen kerran Twitterissä jo vuonna 2009, se levisi sosiaalisessa mediassa laajasti helmikuussa 2022, ja myös lehdistö alkoi käyttää sitä.

Oxfordin korpuksessa luetellaan monia esimerkkejä goblin moden käytöstä.

Esimerkiksi brittiläinen sanomalehti The Guardian on käyttänyt termiä seuraavasti: ”Goblin mode on silloin, kun herää kahdelta aamulla ja ryntää keittiöön pelkkä pitkä t-paita päällä tekemään outoa välipalaa, kuten sulatettua juustoa suolakekseillä.”

Yhdysvaltalainen Ben Zimmer kielitieteilijä ja leksikografi puolestaan on kuvaillut, että "goblin mode todella puhuu aikakaudesta ja ajan hengestä”.

”Ihmiset tarkastelevat sosiaalisia normeja uudella tavalla. Se antaa ihmisille luvan hylätä sosiaaliset normit ja omaksua uusia."

Oxford Languagesin toimitusjohtaja Casper Grathwohl kuvailee termiä helpottavana tunnustuksena siitä, etteivät ihmiset ole aina sosiaalisen median vaatimia täydellisyyksiä.

Oxfordin vuoden sanan valinta perustuu jatkuvasti päivittyvään, yli 19 miljardin sanan korpukseen, joka on kerätty englanninkielisistä uutislähteistä eri puolilta maailmaa.

Oxfordin mukaan valinnan on tarkoitus "heijastaa edellisen vuoden eetosta, tunnelmaa tai huolenaiheita", mutta samalla sillä on "potentiaalia olla termi, jolla on pysyvä kulttuurinen merkitys".

Aiempia vuoden sanoja ovat olleet rokotusta kuvaava vax (2021), ilmastohätätila eli climate emergency (2019) ja puhelimella otettu omakuva eli selfie (2013).

Lue lisää: Oxfordissa valittiin vuoden sana, ja ”silmiinpistävimmän” vaikutuksen teki ”vax” – Sanasta on syntynyt paljon uusia muotoja