Annie Ernaux’n ja poikansa Super 8 -vuodet -dokumentti solahtaa hienosti Ernaux’n kirjalliseen tuotantoon.

Dokumentti

Annie Ernaux: Super 8 -vuodet. Ohjaus Annie Ernaux, David Ernaux-Briot. 63 min. K12. ★★★★★

”joka kerta riuhtaisen itseni omakohtaisuuden ansasta”, Annie Ernaux kirjoittaa 1983 ilmestyneessä teoksessaan, joka on suomennettu nimellä Isästä. Lause määrittää vastikään Nobelilla palkitun ranskalaiskirjailijan koko uraa.

Tänä vuonna Ernaux on noussut esiin myös elokuvantekijänä, kun keväällä Cannesin elokuvajuhlilla sai ensi-iltansa dokumentiksi luokiteltava Super 8 -vuodet. Se on koottu Ernaux’n perheen 1970-luvun kaitafilmeistä, joiden ”huoltajaksi” Ernaux omien sanojensa mukaan päätyi avioeron jälkeen.

Kotifilmeistä on tehty lukemattomia dokumentteja, Suomessakin muun muassa Pia Andell ja Kanerva Cederström ovat käyttäneet niitä materiaalina elokuvissaan. Ernaux’n elokuva liittyy siis pitkään jatkumoon, samaan tapaan kuin hänen kirjansakin ovat osa autofiktion perinnettä.

Elokuvan ohjaajaksi on merkitty Ernaux’n lisäksi hänen poikansa David Ernaux-Briot, mutta keskeinen tekijä on tietenkin myös leikkaaja Clément Pinteaux ja iso työryhmä. Kotikutoisuutta on vaalittu ammattitaidolla.

Dokumenttia kannattelee Ernaux’n kirjoittama teksti, joka solahtaa sekä kuvaan että hänen muuhun tuotantoonsa. Ernaux on nyt Nobelin takia pinnalla, ja monet lukevat parhaillaankin Ernaux’n kahta suomennettua teosta: pääteokseksi nimitettyä Vuodet-kirjaa, joka ilmestyi ranskaksi 2008, sekä Isästä/Äidistä -koostetta, jonka tekstit ovat 1980-luvulta.

Super 8 -dokumentti täydentää niitä molempia, ja Ernaux’n käsikirjoituksesta tunnistaa kirjojen erityisen tyylin, hengen, joka on sekoitus ironiaa, myötätuntoa ja pyrkimystä pois omakohtaisuuden ”ansasta”. Ernaux on elokuvan kertojanääni, mikä tuo siihen vielä yhden tason lisää.

Perhekuvilla on iso rooli paitsi dokumentissa, myös Annie Ernaux’n tuotannossa.

Perhekuvilla on tärkeä roolinsa Ernaux’n teoksissa, ja elokuvassakin kertoja vaihtaa välillä kolmanteen persoonaan ja puhuu itsestään hän-muodossa, kun hän katsoo omaa kuvaansa.

Mitä 80-vuotias Ernaux näkee filmeillä? Perheenäidin, opettajan, joka kipuilee porvarillisessa, pakotetussa elämäntavassa, aloittelee kirjoittamista, ajautuu kohti eroa ja etääntymistä filmien kuvaajasta, Philippe Ernaux’sta. Kamerahan oli aina miehen vastuulla.

Perimmältään elokuva on ”perheen omaelämäkerta” ja kertomus avioerosta.

Sekä Ernaux’n kirjoissa että elokuvassa voi kokea oudon yhteyden, joka on kai sitä, mitä kutsutaan yhtenäiskulttuuriksi. Me kaikki teimme 1970-luvulla samoja asioita, Suomessakin. Matkustimme ja koimme turisteina, miten meidät eristettiin paikallisesta väestöstä. Opimme laskettelua.

Koimme luokkahäpeää, jos vanhempamme eivät sopineet uusiin kuvioihin, uuteen aikaan. Näytimme kuvissa siltä, että meillä oli epämukava olo.