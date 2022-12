Guardians of the Galaxy -spesiaali sisältää yhden hyvän vitsin sekä neljä sekuntia Hanoi Rocksia

Vitsi Kevin Baconin hankkimisesta joululahjaksi on hauska, mutta myös käytännössä katsoen spesiaalin ainoa.

Guardians of the Galaxy -jouluspesiaalissa Mantis (Pom Klementieff) ja Drax (Dave Bautista) ihastuvat joulukrääsään saapuessaan maapallolle Kevin Baconia sieppaamaan.

Ensin harhaanjohtavan hyvät uutiset: Hanoi Rocksin rähjäisesti rokkaava Dead by X-mas on yksi kappaleista, jonka käsikirjoittaja-ohjaaja James Gunn valitsi 43-minuuttiseen Guardians of the Galaxy -jouluspesiaaliin – ja vieläpä kirjasi sen biisilistalle ylimmäiseksi.

Kuten avaruusseikkailusarjan kaksi elokuvaa nähneet tietävät, sarjan päähenkilölle Quillille (Chris Pratt) 1980-luvun pop ja rock ovat lähellä sydäntä, koska ne muistuttavat lapsuuden Maa-planeetasta.

On Gunnilla ollut Hanoi Rocksin ohella toinenkin hyvä idea. Siihen liittyvä taustatarina sijoittuu elokuvasarjan avausosaan: Quill kertoi ystävilleen synnyinplaneettansa Footloose-legendasta (elokuva vuodelta 1984), jossa suuri sankari Kevin Bacon opettaa jäykistelevälle yhteisölle, että tanssi on mahtavin juttu ikinä.

Nyt lihaskimppu Drax (Dave Bautista) ja ajatusten manipulointiin kykenevä Mantis (Pom Klementieff) päättävät noutaa Kevin Baconin joululahjaksi Quillille.

Itseään näyttelevän Kevin Baconin auton kaiuttimista kuullaan pätkä Hanoi Rocksia.

Omatoiminen toimeksianto naurattaa ja tarjoaa myös mahdollisuuden irvailla Hollywoodin tähtikultille, mutta kovin yllätyksettömästi tapahtumat ja niihin liittyvät ajatuskulut etenevät. Draxin pöhkö asenne hymyilyttää paikoin, mutta vastapainoksi on kosolti näennäishuumoria.

Lopuksi huonot uutiset: Dead by X-masista kuullaan vain neljän sekunnin pätkä, auton kaiuttimista, kun Kevin Bacon astuu ulos Teslastaan.

Nuo kuitenkin ovat pliisun spesiaalin särmikkäimmät sekunnit.

Guardians of the Galaxy Holiday Special, Disney+. (K12)