Taiteilijoiden mukaan kampanjassa ei ole kyse antisemitismistä vaan palestiinalaisten ihmisoikeuksista ja Kiasman eettisten periaatteiden luomisesta.

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo syyttää Kiasman mielenilmaukseen osallistuvia taiteilijoita juutalaisvihasta.

Ainakin 134 taiteilijaa on tähän mennessä allekirjoittanut vetoomuksen, jossa he pidättäytyvät työskentelemästä nykytaiteen museo Kiasman kanssa niin kauan, kun hallituksessa on Zabludowicz Art Trustin edustus. Kyseistä tahoa edustaa Kiasman tukisäätiössä suomalainen liikemies ja taidemesenaatti Chaim ”Poju” Zabludowicz.

Lue lisää: Kiasmaa koskeva taiteilijoiden työnseisaus laajenee – miljardööri Poju Zabludowicz vastaa HS:lle

Laajasalo kommentoi kampanjaa tuoreeltaan Twitterissä: ”Antisemitismillä on monet kasvot. Uusnatsi tai islamisti tunnistetaan. Vaikeampaa on tunnistaa akatemian tai kulttuuriväen juutalaisviha”.

Laajasalo kertoo HS:lle olevansa edelleen sitä mieltä, että taiteilijoiden mielenilmauksessa on kyse ”juutalaisvihasta”:

”Jos yksittäinen juutalainen pannaan vastuuseen Israelin valtion tekemisistä tai jos yksittäiseltä juutalaiselta kielletään Israelin tukeminen tai jos Israelilta valtiona edellytetään jotain enemmän kuin muilta demokraattisilta valtioilta, syyllistytään antisemitismiin.”

Laajasalon mukaan kampanja pyrkii demonisoimaan juutalaisen yksityishenkilön ja Israelin valtion.

”Juutalaisviha on aina jatkumo. Holokausti ei alkanut ihmisten polttamisesta uunissa, vaan juutalaisten eristämisestä ja heille eri sääntöjen laatimisesta kuin muille. Historian vuoksi meidän pitää olla tarkkoja tunnistamaan nimenomaisesti juutalaisvihan hiljaiset äänet”, hän jatkaa.

Työnseisaukseen osallistuvien taiteilijoidenlistaa kokoava taiteilija Eero Yli-Vakkuri pitää syytteitä antisemitismistä ”virheellisinä”.

”Kyse ei ole missään määrin antisemitismistä. Olemme sitoutuneet antisemitismin ja rasismin vastaiseen työhön.”

Hänen mukaansa kysymys on Kiasman hallinnollisista rakenteista ja eettisten pelisääntöjen luomisesta liittyen museon yksityiseen rahoitukseen.

”Tavoitteena on, ettei Kiasman toiminnassa olisi mukana henkilöitä, jotka ovat rikastuneet laittomilla siirtomaa-alueilla tapahtuvasta liiketoiminnasta tai osallistuneet asekauppaan”, Yli-Vakkuri sanoo ja lisää:

”Kyse on Palestiinan ihmisoikeustilanteen huomioimisesta.”

Hänestä syytökset juutalaisvihasta ovat ”valitettavia”. Yli-Vakkuri sanoo, että Israelin valtion toimia miehitysalueella on voitava kritisoida ilman, että vedetään yhtäläisyysmerkkejä juutalaisvastaisuuteen.

Yli-Vakkurin mukaan vetoomus perustuu ihmisoikeusjärjestö Amnestyn helmikuussa tekemään raporttiin, jonka mukaan Israel on syyllistynyt apartheid-rikoksiin. Myös YK:n asiantuntijat ovat määritelleet Israelin toimet Palestiinaa vastaan apartheidiksi.

Lue lisää: Nyt myös Amnesty syyttää Israelia apartheid­­rikoksista – Israel syyttää järjestöä anti­semitismistä ja vaati raportin julkaisun perumista

Laajasalon mukaan kampanja pyrkii ”demonisoimaan yhden juutalaisen yksityishenkilön” ja hänen mukaansa on olemassa riski, että kampanja leimaa kaikki juutalaiset.

Yli-Vakkuri vastaa, että kyse ei ole juutalaisuudesta, uskonnosta tai Zabludowiczista henkilönä. Taiteilijat kuitenkin vaativat, että Zabludowiczin liiketoiminnat konfliktialueella selvitetään.

Poju Zabludowicz johtaa sijoitusyhtiö Tamaresia, joka toimii kiinteistö-, teknologia- ja viihdealoilla. Kiasmalle kohdistamassaan avoimessa kirjeessä taiteilijat Terike Haapoja ja Yli-Vakkuri kirjoittavat, että Zabludowiczilla on investointeja amerikkalaiseen Palantir Technologiesiin, jonka palveluita israelilaiset turvallisuuspalvelut käyttävät palestiinalaisten vakoilussa ja profiloinnissa.

Teemu Laajasalo ihmettelee myös, miksei kampanjassa oteta huomioon sitä, että Zabludowicz kannattaa kahden valtion mallia ja on ilmaissut kielteisen kantansa Israelin laittomiin juutalaissiirtokuntiin.

Yli-Vakkuri vastaa, että Zabludowicz ei ole esimerkiksi irtisanoutunut perustamansa Bicomin lausunnoista, joissa mustamaalataan Amnestyn toimintaa.

Mitä tulee kahden valtion malliin, Yli-Vakkurin mukaan “myös Israelin pääministeri Yair Lapid on sanonut kannattavansa kahden valtion mallia, samalla kun hänen hallituksensa on lisännyt kotien tuhoamista, pommittanut Gazaa ja syventänyt apartheidia”.

”Kahden valtion ratkaisun vaatiminen ei siis riitä. Tarvitaan korjaavia toimia, jotka tulisi suunnitella aktiivisessa yhteistyössä palestiinalaisyhteisön kanssa”, hän sanoo.

Yli-Vakkuri korostaa, että heidän vaatimuksensa Kiasman toimintaa koskevista eettisistä periaatteista tulisi koskea kaikkia sellaisia tahoja, jotka syyllistyvät ihmisoikeusrikkomuksiin tai tukevat sortotoimia. Siten kyse ei ole vain Israelista, hän painottaa.

Piispa Laajasalo syyttää kampanjaa lisäksi siitä, että taiteilijat kieltäytyvät dialogista. Yli-Vakkuri sanoo, että häntä ja Terike Haapojaa on pyydetty henkilökohtaisesti keskustelemaan Zabludowiczin kanssa.

”Työnseisaus kohdistuu Kiasmaan eli kyseessä ei ole boikotti Zabludowiczia kohtaan. On kyse eettisistä pelisäännöistä, käytänteistä ja toimista, jotka Kiasman tulisi ottaa käsittelyyn. Meillä on ollut koko ajan avoin keskusteluyhteys Kiasman kanssa”, Yli-Vakkuri sanoo.

Yli-Vakkurin mukaan myös ”kaikki tiedot Zabludowicz Art Trustin ja muiden asiaan kytkeytyvien järjestöjen sekä yritysten osallisuudesta Israelin apartheidiin” ovat löydettävissä julkisista lähteistä.

”Olemme siksi pyytäneet, että nämä tiedot korjataan tarpeen mukaan julkisella lausunnolla.”