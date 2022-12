Kibbutsien kulta-aikaa elettiin 1970-luvulla, jolloin läntisen Euroopan nuoret suuntasivat sankoin joukoin Israeliin paiskimaan vapaaehtoistöitä.

”Pihallamme lapset kaikkialta maailmasta tanssivat piirissä ja sanovat ’Shalom’”, lauletaan kibbutsiliikkeestä kertovassa dokumentissa Kibbutsien kulta-aika (2021).

Kulta-aikaa elettiin 1970-luvulla, jolloin läntisen Euroopan nuoret suuntasivat sankoin joukoin Israeliin paiskimaan vapaaehtoistöitä.

Nostalgisessa dokumentissa tavataan jo varttuneempia ruotsalaisia, tanskalaisia, brittiläisiä ja israelilaisia, jotka innostuivat nuorina kibbutsiliikkeestä. Heidän muistoissaan aika todella oli kuin laulussa: kaikki kansat yhteen liittävä piiritanssi.

Joku näki toiminnassa sosialismia, toiset mahdollisuuden seikkailuun. Osa asettui pysyvästi Israeliin asumaan, rakastui ja sai lapsiakin. Israelilaisdokumentti keskittyy heidän kokemuksiinsa. Tarinoita kuuntelee toki mielellään, mutta historiallinen puoli jää turhan ohueksi. Perusteellisempaa selostusta kaipaisi monesta asiasta.

Kibbutsit ovat yhteisöllisiä maatiloja ja kyläyhteisöjä, joissa uurastettiin vapaaehtoisina. Ensimmäiset perustettiin jo 1910-luvun alkupuolella.

Palkaksi vapaaehtoiset saivat lähinnä ylläpidon ja muutamia retkiä. Kyse ei siis ollut 70-luvullakaan pelkästä ilonpidosta ja seksin vonkaamisesta, vaikka brittiläinen Paul niin toistuvasti antaa ymmärtää.

Siellä täällä kertomuksissa vilahtelee Lähi-idän vuosikymmenestä toiseen jatkunut tulehtunut tilanne. Kibbutseillakin länsinuoret tottuivat ammuskelujen ääniin. Seikkailulla oli myös vakavampi puoli: esimerkiksi vuonna 1975 terroristit iskivät eräälle kibbutsille surmaten kolme vapaaehtoista.

70-luvun huuman jälkeen kibbutsiliike hiipui vähitellen 90-luvun loppua kohden. Aallonpohjansa se saavutti vuonna 2001, jolloin koko Israeliin tuli vain satakunta vapaaehtoista.

Dokumentin mukaan yksi syy on Lähi-idän konflikti ja yleisen mielipiteen kallistuminen palestiinalaisten puolelle. Myös vapaaehtoistyön epätasa-arvoisuus mainitaan nopeasti. Tosin Yhdistyneen kibbutsiliikkeen entinen pamppu kiistää hyväksikäytön jyrkästi.

Viime vuosina kibbutsiliike on kuulemma taas alkanut kiinnostaa, ja vuonna 2021 vapaaehtoisten määrä on ollut jo tuhannen kieppeillä. Nyt tulijoista enemmistö on Etelä-Afrikasta, Saksasta, Intiasta, Etelä-Koreasta ja Latinalaisesta Amerikasta.

Historia: Kibbutsien kulta-aika, TV1 klo 19.00 ja Areena.