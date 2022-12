Alkuvuodesta 2022 nimimerkki Kane Pixels julkaisi The Backrooms (Found Footage) -nimisen kauhulyhytfilmin Youtubeen. Nyt videoita on jo toistakymmentä, ja The Backroomsista on tullut popkulttuuri-ilmiö.

Huone.

Suuri ja autio, kuin täysin tyhjä konttoritila, ilman minkäänlaisia kalusteita tai edes ikkunoita.

Kaikki on ankean, kellertävän vaaleaa: kokolattiamatto, haaleasti tapetoidut seinät, loistelamppujen täyttämä katto.

On oviaukkoja ja käytäviä, jotka johtavat labyrinttimaisesti eri kokoisiin ja muotoisiin mutta muutoin täysin samalta näyttäviin tyhjiin huoneisiin.

Näemme huoneet videokameran läpi. Kamera kuuluu nuorelle tyypille, joka hetki sitten oli kaupungilla kuvaamassa kavereidensa kanssa harrastelijaelokuvaa. Hän kaatui, kaikki pimeni, ja sitten hän heräsi kameroineen tästä oudosta paikasta. Miksi? Miten?

Ja onko täällä ketään? Hän kävelee huoneesta toiseen huhuillen.

Ei ketään. Kaikkialla kuuluu vain loistelamppujen tasainen, monotoninen hurina.

Kaikki näyttää jatkuvasti jotenkin… väärältä. Huoneet ja käytävät ovat kuin satunnaisgeneraattorin suunnittelemia, niissä ei ole mitään mieltä.

Ja sitten – huuto. Korvia särkevä, luonnoton, särisevä ulvaisu. Kameran kuvassa vilahtaa käsittämätön hahmo, kuin pikkulapsen horjuva piirros, joka on herännyt eloon.

Kuvaaja lähtee paniikissa juoksemaan pakoon, pitkin loputtomia huoneita ja käytäviä. Mutta minne?

The Backrooms on järjetön, loputtoman oloinen labyrintti.

”Backrooms. A Short Film by Kane Pixels”, ovat yllä kuvaillun videon ainoat alkutekstit. Youtuben kuvauksessa sen nimi on The Backrooms (Found Footage).

Hieman yli 9 minuuttia kestävä lyhytfilmi ilmestyi Youtubeen Kane Pixels -nimisen käyttäjän tilille 17. tammikuuta 2022. Video alkoi trendata nopeasti, siitä tuli ilmiö. Mediat kirjoittivat ”netin pelottavimmasta videosta” ja ”internetiä ravistelevasta viraali-kauhylyhäristä”. Nyt The Backrooms (Found Footage) -videota on katseltu Youtubessa lähemmäs 43 miljoonaa kertaa.

Käyttäjä Kane Pixels on sittemmin julkaissut lyhytfilmilleen jatkoa jo 13 videon verran. Niistä uusin, Backrooms – Reunion, ilmestyi torstaina.

”Internetiä ravistelevia” viraalivideoita tulee ja menee, mutta Kane Pixelsin videosarja todella ansaitsee hehkutuksensa.

Se on huippuluokan scifikauhua: hyytävää ja kiehtovaa, mielikuvitusta kutkuttavaa.

Videot, joiden pituus liikkuu alle kahden ja 14 minuutin välillä, eivät kerro mitään kronologista tarinaa. Ne avaavat – tai laajentavat – Backroomsin mysteeriä eri tavoin, pikkuhiljaa ja taitavasti.

Ensimmäisessä videossa vain näytetään mystiset ”takahuoneet”. Muutama seuraava antaa vihjeitä siitä, mitä ne ovat. Taustalla on Async-niminen suuryhtiö ja sen 1980-luvulla käynnistämä tieteellinen koe, jolla on yritetty luoda rajattomia varasto- sekä asuintiloja. Backrooms – Presentation kuvaa projektia 80-luvun kornien mainosvideoiden tyyliin.

Kuten scifikauhussa aina, jotain projektissa on ilmeisesti mennyt vikaan.

Videot ovat suttuisia ja epätarkkoja, koska niiden on tarkoitus muistuttaa 80- ja 90-lukujen analogista videokamerakuvaa. Se vain lisää niiden tehoa; kuvissa on kaikkiaan jotain selittämättömän häiritsevää.

Kuva The Backrooms – Report -videosta.

The Backrooms -videot hyödyntävät hienosti viime vuosina yleistynyttä internet-kauhutrendiä, liminaalisia tiloja (liminal spaces). Suomeksi termi voisi kääntyä kynnys- tai siirtymätiloiksi.

Ne ovat kuvia autioista tiloista, jotka ovat arkisen ja tutun oloisia, mutta samalla jollain tavalla surrealistisia, outoja ja pelottavia. Liminaalisia tiloja kuvastaville kuville on omistettu Reddit-ketjuja ja netti on muutenkin niitä pullollaan. Yliopistotason tutkimustakin aiheesta löytyy.

The Backrooms on myös osa creepypasta-kulttuuria. Creepypastat ovat nettifoorumeilla leviäviä kauhutarinoita, joita eri tekijät saattavat jatkaa, laajentaa ja hyödyntää. Slender Man -hirviöhahmo on tunnetuin creepypastojen tuotos ja siitä on tehty Hollywood-elokuvakin.

The Backrooms -videot saivat inspiraationsa muutaman vuoden takaisesta creepypasta-tyylisestä postauksesta 4chan-foorumilla. Siellä anonyymi käyttäjä julkaisi kuvan kellertävästä tyhjästä huoneesta ”todellisuuden ulkopuolella”. Kane Pixels käytti tätä ideaa sitten videoissaan omalla tavallaan.

The Backrooms hyödyntää liminaalisiksi tiloiksi kutsuttua nettikauhutrendiä.

Yhdysvaltalainen Kane Pixels on pitänyt matalaa profiilia. Hän ei ole paljastanut oikeaa nimeään eikä ole antanut juurikaan haastatteluja.

Youtube-kanava Wendigangille annettu audiohaastattelu on yksi poikkeus. Siinä Kane Pixels kertoo inspiraationlähteistään, joihin kuuluu esimerkiksi klassikko-videopeli Portal. Ennen The Backroomsia hän on tehnyt muun muassa Attack on Titan -animen innoittamia videoita.

Hän on tehnyt kaikki The Backrooms -videot käytännössä yksin tietokoneellaan. Vain parissa niistä nähdään ihmisnäyttelijöitä ja oikeita paikkoja. Muutoin videot ovat digianimaatiota, vaikka tahallisen rosoinen kuva saa ne näyttämään hämmästyttävän aidoilta.

Niin, ja Kane Pixels on 17-vuotias.

17-vuotias on luonut yksin kenties vuoden parhaimman, kiehtovimman kauhuteoksen. Aikamoista.

Ihmettelisin, jos jokin suoratoistopalvelu ei olisi jo kosiskellut Kane Pixelsiä tekemään The Backroomsista ison budjetin sarjaversion. Ehkä sellainen on jo tekeilläkin.

Mutta vaikka olisi, uskoisin The Backroomsin toimivan parhaiten juuri tällaisena, salaperäisenä internet-kauhuna. ”Takahuoneet” syntyivät netissä ja elävät siellä. Uskallatko kurkistaa?

Ulospääsy?

The Backrooms, Youtube.