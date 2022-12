Pääministeri Sanna Marin pukeutui 15 vuotta vanhaan pukuun, jota on muokattu uusiokäyttöä varten. Puvun on suunnitellut Sari Hörkkö, ja asun stylistinä on toiminut Vesa Silver. Asiantuntijoiden mukaan asu oli minimalistisen glamourin taidonnäyte.