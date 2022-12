David Cameronin Avatar saa jatkoa 13 vuoden jälkeen. Elokuvan ensimmäinen pressinäytös herätti kehuvia reaktioita.

Ronal (Kate Winslet) ja Tonowari (Cliff Curtis) johtavat Metkayina-klaania Avatar: The Way of Water -elokuvassa.

Ohjaaja James Cameronin Avatar: The Way of Water sai maailmanensi-iltansa Lontoossa tiistaina. Tieteiselokuvan jatko-osa julkaistiin 13 vuotta ensimmäisen, katsojaennätyksiä rikkoneen Avatar-elokuvan jälkeen.

Jatko-osasta järjestettiin tiistaina myös ensimmäinen pressinäytös, ja toimittajien ensireaktiot ovat olleet ylitsevuotavan positiivisia, kertoo Variety.

”On ilo sanoa, että Avatar: The Way of Water on ilmiömäinen”, kertoo lipunmyyntisivusto Fandangolle kirjoittava toimittaja Erik Davis. ”Suurempi, parempi ja tunteikkaampi kuin Avatar. Elokuva on visuaalisesti henkeäsalpaava, kehollinen elämys ja uskomattoman mukaansatempaava”, hän suitsuttaa.

Viihdesivusto Colliderin toimittaja Peri Nemiroff on samalla linjalla: ”Minulla oli uskoa siihen, että James Cameron nostaa erikoistehosteet seuraavalle tasolle, mutta nämä visuaalit räjäyttävät tajunnan.”

Myös ohjaaja Guillermo del Toro kehui jo aiemmin vuolaasti Avatarin jatko-osaa Twitterissä: ”Hämmästyttävä saavutus. Avatar TWOW on täynnä majesteettisia näkymiä ja tunteita eeppisessä mittakaavassa. Mestari voimiensa huipulla...”

Myös The New York Timesiin kirjoittava toimittaja Drew Taylor kirjoittaa Twitterissä elokuvan osoittavan, että Cameron on hionut taitonsa ohjaajana huippuunsa.

”Olen hämmästynyt sen [elokuvan] teknisestä mestaruudesta ja odottamattoman intiimistä emotionaalisesta ulottuvuudesta.”

Avatar: The Way of Water on 250 miljoonan dollarin budjetilla kalliimpi kuin edeltäjänsä. Se kestää kolme tuntia ja kymmenen minuuttia. Cameron kommentoi kestoa Empire-lehdelle todeten, että sosiaalinen paradigma elokuvien keston suhteen on muuttunut sarjojen suosion myötä.

”En halua, että kukaan inisee kestosta samalla, kun ihmiset istuvat ja ahmivat [televisiosarjoja] kahdeksan tuntia putkeen.”

Jatko-osan tapahtumat sijoittuvat yli vuosikymmen ensimmäisen elokuvan tapahtumien jälkeen. Elokuvassa Sully pariskunta, Jake (Sam Worthington) ja Neytiri (Zoe Saldaña) joutuvat suojelemaan perhettään ja Pandoraa uudelta uhalta. Rooleissa nähdään myös Sigourney Weaver, Stephen Lang ja Kate Winslet.

Avatarin jatko-osasta odotetaan elokuvateattereiden lippumyynnin piristäjää.

Lue lisää: Jättihitit puuttuvat, ja siksi elokuvien lipunmyynti sakkaa

Aika joulusta helmikuun lopulle on Suomessa vuoden tärkein sesonki elokuvateattereille. Avatar: The Way of the Waterin odotetaan olevan kauden ykköshitti.

Avatar-jatkon on povattu myyvän jopa 250 000 lippua vielä ennen vuodenvaihdetta. Sen ennakkomyynnin on huhuttu olevan Top Gun: Maverickin tasolla.

Elokuva saa ensi-iltansa Suomessa 14. joulukuuta.