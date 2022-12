”Käytännössä juutalaisvastaisuus-argumentti nousee esiin lähes aina, kun arvostellaan Israelin politiikkaa tai kohdistetaan Israeliin boikotteja”, professori Hannu Juusola toteaa.

Suomessa on käyty viime päivinä poikkeuksellisen kiivasta keskustelua taiteen rahoituksesta ja antisemitismistä.

Syynä tunteiden roihahtamiseen on nimekkäiden suomalaistaiteilijoiden nykytaiteen museo Kiasmaan kohdistama työnseisaus. Noin 200 taiteilijaa on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa he ilmoittavat pidättäytyvänsä työskentelemästä Kiasman kanssa niin kauan kuin Kiasman tukisäätiön hallituksessa on Zabludowicz Art Trustin edustus.

Kyseistä tahoa edustaa Kiasman tukisäätiössä suomalainen liikemies ja taidemesenaatti Chaim ”Poju” Zabludowicz. Taiteilijoiden perusteena on ”Zabludowiczin rahoittamien organisaatioiden tuki Israelin valtion Palestiinaa ja palestiinalaisia kohtaan harjoittamalle apartheid-politiikalle”.

Piispa Teemu Laajasalo syytti kampanjaa maanantaina HS:ssä antisemitismistä.

”Jos yksittäinen juutalainen pannaan vastuuseen Israelin valtion tekemisistä tai jos yksittäiseltä juutalaiselta kielletään Israelin tukeminen tai jos Israelilta valtiona edellytetään jotain enemmän kuin muilta demokraattisilta valtioilta, syyllistytään antisemitismiin”, Laajasalo sanoi.

Samansisältöisen syytöksen esitti tiistaina kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok).

Lähi-idän kysymyksiin perehtynyt professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta pitää antisemitismi-syytöksiä tavanomaisena tapana reagoida vaikeaan aiheeseen.

”Käytännössä juutalaisvastaisuus-argumentti nousee esiin lähes aina, kun arvostellaan Israelin politiikkaa tai kohdistetaan Israeliin boikotteja”, hän toteaa.

Esimerkkinä Juusola nostaa esiin ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin helmikuun alussa julkaiseman raportin. Raportissaan järjestö syytti Israelia apartheid-sortojärjestelmästä palestiinalaisia vastaan.

Tämän jälkeen järjestöä syytettiin juutalaisvastaiseksi sillä perustella, että raportissa käsiteltiin vain Israelia eikä muita valtioita. Juusolan mukaan kyseessä on tyypillinen tapa puolustautua ulkoa päin tulevaa arvostelua vastaan.

”Se on Israelin valtion harjoittamaa tietoista politiikkaa. Antisemitismistä syyttäminen on erittäin tehokas ase keskustelun hiljentämiseen.”

Professori pitää valitettavana, että Suomessa keskustelu tuntuu jämähtäneen Zabludowiczin persoonaan.

”Se ei ole optimaalisin tapa päästä puhumaan suurista kysymyksistä. Kuten siitä, miksi olemme vuosikymmenestä toiseen hyväksyneet Israelin miehityspolitiikan”, hän sanoo.

”Toisaalta ymmärrän, että siihen vaikuttaminen on vaikeaa, ja sen takia halutaan helposti löytää ihmisen kokoisia asioita, jotta voitaisiin tehdä edes jotakin.”

Mielenosoittaja käveli vereen tahritun Israelin lipun päältä protestissa Venezuelassa vuonna 2010.

Myös Ulkopoliittisessa instituutissa työskentelevä vanhempi tutkija Timo R. Stewart kaipaa taiteilijoiden protestin uutisointiin laajempaa perspektiiviä. Stewartin erikoisalaan kuuluvat Israelin ja Palestiinan konflikti sekä kristillinen sionismi ja nationalismi.

”Maailmalla on keskusteltu paljon enemmän esimerkiksi Israelin boikotoinnista väkivallattomana työkaluna”, hän sanoo. ”Meillä asiat taas on perinteisesti jaettu eri sektoreihin; pidetty esimerkiksi kauppa ja urheilu erillään politiikasta ja ihmisoikeuksista.”

Juuri tällä hetkellä Stewart kokee suomalaisten tietoisuuden lisääntyneen muun muassa Qatarin jalkapallokisojen ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksesta. Yhä useampi suomalainen on herännyt pohtimaan, millaista valtiota on omalla toiminnallaan tukemassa.

Samaa oikeutta tutkija perää suomalaisille taiteilijoille suhteessa Israeliin.

”Nykyään on laajemminkin vahvistumassa ajatus, että rahoittajien kytköksiä tutkitaan samalla tavoin kuin vaikkapa poliitikot joutuvat tekemään vastaanottaessaan vaalirahoitusta”, hän selittää.

”Ja silloin myös rahan vastaanottajilla täytyy olla sananvaltaa. Heidän täytyy pystyä vaikuttamaan siihen, ketkä esiintyvät heidän mesenaatteinaan.”

Maailmalla taidesponsoreihin kohdistuvia kampanjoita on ollut enemmänkin. Esimerkiksi öljy-yhtiö BP:n sponsorointisopimus Tate-museon kanssa katkesi vuonna 2016 pitkän kampanjoinnin seurauksena. Vastaavankaltaisia kampanjoita on toteutettu muun muassa New Yorkin MoMassa.

Viherpesun lisäksi keskusteluun on tullut taidepesun käsite.

”Taidepesu kuvaa myös tilannetta, jossa varallisuutensa arvelluttavista lähteistä rakentanut liike-elämän vaikuttaja tai yritys pyrkii puhdistamaan maineensa, esimerkiksi lahjoittamalla taideteoksia julkisten museoiden kokoelmiin”, suomalaistaiteilijoiden tiedotteessa sanotaan.

Suomalaisten taiteilijoiden protestilla on kansainvälisiä esikuvia. Yksi esimerkki kansainvälisestä organisoitumisesta on BDS-liike (Boycott, Divestment, Sanctions). Palestiinalaisten johtama väkivallaton liike pyrkii siihen, että Israelin valtion sortotoimet tuomittaisiin kansainvälisesti.

Stewartin mukaan kohta 20 vuotta toiminut liike tähtää nimenomaan rakenteiden muuttamiseen.

”Se on yrittänyt lisätä miehityksen poliittista ja taloudellista hintaa Israelille. Tällä hetkellähän miehityksestä ei ole suurta haittaa Israelille, vaan poliittinen paheksunta on aika mietoa”, hän sanoo.

Yksi BDS:n hankkeista oli Tel Avivin Euroviisujen boikotointi vuonna 2019. Se ei juurikaan tuottanut tulosta, mutta Palestiinan lippu oli esillä Madonnan ja Islannin esityksessä.

Euroviisujen aikaan toukokuussa 2019 Tel Avivissa järjestettiin laulukisojen boikotointia vaatinut mielenosoitus.

Israelilaispoliitikkojen vastaus BDS:n toimintaan on ollut tuttu: liikkeen ja sen tukijoiden on kerrottu olevan juutalaisvastaisia. Viimeksi tuoretta kirjallisuuden Nobel-voittajaa Annie Ernaux'ta on syytetty antisemitismistä liikkeen tukemisen takia.

Stewart muistuttaa, että kansainvälinen huomio on palestiinalaisten harvoja aseita Israelia vastaan.

”Kysymyshän ei ole kahden tasavahvan osapuolen konfliktista, vaan Israel on sotilasmahti, joka miehittää aluetta, ja miljoonien palestiinalaisten kansalaisoikeudet jäävät toteutumatta. Israel päättää heidän kohtalostaan.”

Suomessa keskustelu on keskittynyt miljardööri ja taidemesenaatti Chaim ”Poju” Zabludowicziin ja Zabludowicz Art Trustiin. Zabludowicz itse on kertonut yritystensä jättäneen asebisneksen 1980–1990-luvuilla.

Hän kertoo myös puoltavansa ”kahden valtion ratkaisua”.

Kiasma strike -kampanjan väitteet ja vaatimukset ovat yhä ennallaan. Sen mukaan Zabludowicz Art Trustin varallisuus on lähtöisin Tamares Groupilta, joka on esimerkiksi harjoittanut liiketoimintaa Israelin armeijan kanssa.

Tuotoilla on tehty taidehankintoja, perustettu näyttelytiloja ja kokoelmia.

”Kyse ei ole henkilöstä vaan hänen liiketoimistaan”, työnseisauksen osallistujalistaa ylläpitävä Eero Yli-Vakkuri sanoo HS:lle. ”Hänen yrityksensä ovat tehneet ja ovat osallisina investointeihin laittomille siirtokunta-alueille ja rahoittanut Israelin apartheid-rikoksen kiistävää järjestön toimintaa.”

Suomalaisella kampanjalla on kansainväliset juuret. Esimerkiksi Britanniassa on jo vuosia pyörinyt vastaavanlainen kampanja Zabludowicz Art Trustia vastaan.

Kumpikaan tutkijoista ei halua ottaa kantaa Zabludowiczin liiketoimiin, koska eivät ”tiedä niistä tarpeeksi” julkisen mielipiteen muodostamiseen.

Chaim ”Poju” Zabludowicz osallistuo talouskokoukseen Helsingissä kesällä 2015.

Miten sitten eteenpäin?

Yli-Vakkuri myöntää, että jumiutunut tilanne on ”haastava”. Hän itse ehdottaa, että nykytaiteen museo ottaisi joksikin aikaa etäisyyttä tukisäätiöön. Samalla luotaisiin museolle eettinen ohjeistus, jossa linjattaisiin, millaisilta toimijoilta se voi ottaa vastaan rahaa ja millä käytännöillä edustajat valitaan organisaatioihin.

Yli-Vakkurilla on toivomus myös kaikille uutisointia seuraaville.

”Vastustamme kaikkea rasismia ja syrjintää. Jos jollakin on antisemitistisiä asenteita, niin älkää vaan olko meihin yhteydessä”, hän toteaa.

Molemmat tutkijat toivovat malttia keskusteluun. Heidän mukaansa todellinen antisemitismi on aito ongelma, joka tulee tunnistaa.

”Sen sijaan automaattinen syytös antisemitismistä on ongelma”, Stewart sanoo. ”Pitää olla selkeä peruste sille, millä tavoin tämä on syrjivää tai rasistista politiikkaa. Kaikkien valtioiden toimien arvostelu on legitiimiä, tuli se sitten sisältä tai ulkopuolelta.”

Juusola sanoo ymmärtävänsä hyvin tunneperäistä suhtautumista asiaan. Israel on nykyjuutalaisten identiteetissä erittäin tärkeä tekijä, ja valtion toimien erottaminen juutalaisten kohtalosta Euroopassa on vaikeaa.

Mutta juuri historian takia tarkempi sanavalintojen käyttö olisi tärkeää.

”Antisemitismi-termin viljely on haitallista antisemitismin vastaisen työn kannalta. Jos sitä käytetään aseena kaikessa mahdollisessa kritiikissä, niin oikea antisemitismi jää huomaamatta tai siihen ei kukaan jaksa kiinnittää huomiota.”