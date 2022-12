La Scalan avajaisnäytökseen odotetaan keskiviikkoiltana useita päättäjiä.

Ympäristöaktivistit ovat heittäneet maalia Milanon arvostetun La Scala -oopperatalon sisäänkäyntiin. Asiasta kertovat uutistoimistot AFP, Reuters sekä italialaismediat.

Maali-isku on jatkoa viimeaikaisille, ympäri Eurooppaa levinneille mielenilmauksille, joiden tarkoituksena on kiinnittää ihmisten huomio ilmastonmuutokseen.

Milanon mielenilmaus tapahtui varhain keskiviikkoaamuna. Illalla La Scalassa on keskiviikkoiltana venäläissäveltäjä Modest Musorgskyn Boris Godunov -oopperan ensi-ilta, joka on samalla La Scalan kauden avajaisnäytös. Kyseessä on kulttuurikalenterin vuotuisia merkkitapauksia Italiassa.

La Scalan Godunov-ensi-iltaan odotetaan saapuvan tänä iltana Italian pääministeri Giorgia Meloni, presidentti Sergio Mattarella ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Italialaismedioiden mukaan poliisit olivat ennakoineet jonkinlaista mielenilmausta täksi päiväksi.

Iskussa viisi Ultima Generazione -ryhmän (viimeinen sukupolvi) aktivistia heitti ämpärillä maalia rakennuksen julkisivuun ja portaikkoon hieman kello 7.30 jälkeen. Vaaleanpunaista, sähkösinistä ja turkoosia maalia roiskui myös jalkakäytävälle.

Kaksi ihmistä nosti esiin kyltit, joissa luki ”ei kaasua, ei hiiltä”.

Poliisi saapui nopeasti paikalle, pidätti aktivistit ja kuljetti heidät pois.

La Scalan julkisivua alettiin puhdistaa saman tien. Ilmeisesti vesiliukoinen maali saatiin poistettua kokonaan.

”Päätimme värjätä La Scalan maalilla pyytääksemme tänä iltana esitykseen osallistuvia poliitikkoja vetämään päänsä hiekasta ja puuttumaan asiaan väestön pelastamiseksi”, ryhmä kirjoitti lausunnossaan.

Ryhmä kiinnitti huomiota erityisesti Italiaan, jota se kehotti investoimaan enemmän uusiutuvaan energiaan ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

”Estääkseen omien kansalaistensa kurjuutta ja auttaakseen ihmisiä, koteja ja yrityksiä, jotka ovat vaarassa yhä useammin tulvien ja helleaaltojen vuoksi, hallituksen on toimittava nyt", ryhmä sanoi. Lausunnollaan se viittasi rankkasateiden aiheuttamaan maanvyörymään viime kuussa Ischian saarella. Turmassa kuoli 12 ihmistä.

Ilmastoaktivistit ovat kohdistaneet iskuja viime aikoina useisiin taideteoksiin ja museoihin eri puolilla Eurooppaa. Mielenilmausten tarkoituksena ei ole ollut vahingoittaa teoksia vaan kiinnittää yleisön ja päättäjien huomio ympäristökatastrofiin.

Iskuja on tehty myös Milanossa. Viime kuussa milanolaisessa näyttelyssä aktivistit peittivät Andy Warholin maalaaman urheiluauton jauhoilla.

Boris Godunovin valinta La Scalan kauden avajaisteokseksi aiheutti kohun marraskuussa. Venäjäksi laulettua, itsevaltaisesta hallitsijasta ja hänen kansastaan kertovaa oopperaa pidettiin Ukrainan sodan valossa huonona valintana.

Ukrainan konsuli Milanossa vastusti oopperan esittämistä ja perusteli pyyntöään sillä, että venäläisoopperan esityksiä voitaisiin potentiaalisesti käyttää osana Venäjän propagandaa.

Oopperan kapellimestari Riccardo Chailly tyrmäsi epäilyt ja kertoi, että ohjauksen ideana on näyttää Shakespearen Macbeth-näytelmän ja Boris Godunov -oopperan yhtäläisyydet. Molemmissa vallan väärinkäyttö johtaa yksinvaltiaan hulluuteen.

Chailly muistutti myös, ettei kulttuuria tule rangaista poistamalla ohjelmasta mestariteos, jossa vallan väärinkäyttöön ja väkivaltaan syyllistynyt Venäjän tsaari tulee hulluksi ja kuolee.

Teoksen ohjaa Milanossa tanskalainen Kasper Holten, joka on näyttänyt osaamistaan myös suomalaisproduktioissa. Nimiroolin laulaa venäläinen basso Ildar Abdrazakov.