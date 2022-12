Kun koronapandemia alkoi, kyseltiin kirjailija Emily St. John Mandelilta vain hänen vuonna 2014 ilmestyneestä Asema 11 -romaanistaan.

Kanadalainen Emily St. John Mandel asuu tällä hetkellä New Yorkissa ja Los Angelesissa.

Romaani

Emily St. John Mandel: Asema 11 (Station 11). Suom. Aleksi Milonoff. Tammi. 392 s.

Mitä jos pandemia tappaisi 99,9 prosenttia ihmiskunnasta muutamassa viikossa? Vastaaviin kysymyksiin tartutaan nyt fiktiossa jopa turhauttavissa määrin: emmekö ole nähneet tämän jo? Emmekö ole eläneet sen keskellä vuosia?

Kanadalainen Emily St. John Mandel kuitenkin kirjoitti Asema 11:n jo vuonna 2014, tietämättä covid 19 -pandemiasta mitään. Tämä näkyy romaanissa eräänlaisena vapautena, kuvitelmien keveytenä. Suuria ja painavia asioita väheksymättä.

Romaani sai uutta huomiota viime talvena, kun HBO-suoratoistopalvelu esitti teokseen perustuvan hienon minisarjan. Mutta jo koronapandemian puhjettua vuonna 2020 Mandeliin suhtauduttiin selvänäkijänä, jonka kanssa haluttiin puhua vain Asema 11:sta – ei suinkaan kirjailijan tuolloin tuoreesta The Glass Hotel -romaanista, joka ilmestyy suomeksi kesäkuussa 2023.

Omia pandemiakokemuksiaan kirjailijana Mandel puolestaan käsittelee keväällä 2022 englanniksi ilmestyneessä Sea of Tranquility -romaanissa.

Asema 11 kertoo erään maailman lopusta, ryppäistä ihmisiä sen jälkeen, kun teknologiaan pohjaava sivilisaatio on romahtanut. Kaikki alkaa siitä, kun 51-vuotias Arthur Leander kuolee lavalle kesken Kuningas Learin – Shakespearen nihilistisen näytelmän, jossa kuninkaan hybris johtaa hulluuteen ja tuhoon.

Kirjailija on sanonut, että jos hän eläisi rinnakkaisuniversumissa, jossa kirjailijoillakin olisi kiertueillaan oikeus raidereihin, vaatisi hän jokaiselle esiintymiselleen näyttelijöitä esittämässä Shakespearea.

Mackenzie Davis esittää Kirsteniä HBO:n Station Eleven -sarjassa.

Shakespearen teokset kulkevat Mandelin teoksissa mukana pitkin matkaa, paikoin yhdistäen romaaneja toisiinsa eräänlaiseksi Mandel-universumiksi. The Glass Hotelissa vilahtaa Shakespearen Myrskyn mukaan nimetty Miranda, joka nousee Asema 11:ssä merkittäväksi sivuhahmoksi. Miranda on Arthurin ensimmäinen ex-vaimo ja vastaa tarinan rinnalla kulkevasta tarinasta: hän piirtää romaanille nimensä antanutta scifi-sarjakuvaa, jossa Tohtori 11 on tovereineen onnistunut pakenemaan vihamielisen sivilisaation valtaamasta Maasta ulkoavaruuteen.

Sarjakuvan kautta korostuu romaanin pohdinta ajan eri tasoista, sen kulusta ja luonteesta, muistoista: mitä on, mitä oli, mitä olisi voinut olla.

Romaanin päähenkilöksi nousee kuitenkin Kirsten, joka kahdeksanvuotiaana näkee ihailemansa Arthurin kuolevan. Samana iltana kaupungin, maan ja maailman valtaa georgiantauti, joka tappaa lähes jokaisen.

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin Kirsten kulkee Kiertävän sinfoniaorkesterin karavaanin matkassa nykyisen Kanadan ja Yhdysvaltain rajapintaa, edestakaisin Huron- ja Michiganjärven rannikkoa.

Mennyt ja nykyhetki lomittuvat kulkiessa: ”Meteori leimahti ja sammui. Vai oliko se putoava satelliitti? Siltäkö lentokoneet olivat näyttäneet, pelkiltä valojuovilta taivaalla? [--] Metsä oli täynnä pieniä ääniä: puista tippui sadepisaroita, eläimet liikehtivät, kevyt tuulenvire puhalsi.”

Orkesteri esittää musiikkia – klassista, jazzia, poppia – ja Shakespearea, tietenkin. Tässä vaiheessa vähäiset jäljelle jääneet ihmiset ovat enimmäkseen asettuneet aloilleen ja keksineet tapoja jatkaa elämäänsä, pysyä hengissä. Teatteria ja musiikkia tarjoava Kiertävä sinfoniaorkesteri on heille harvinaista ylellisyyttä. Kulttuuri on silti arvo itsessään, jotain, mistä ihmiset ovat valmiita maksamaan: aihe, joka on Suomessakin noussut koronapandemian aikana ja sen jälkeen kivuliaasti esille.

Rauhaa uhkaa väkivaltainen kultti, jonka enneunia näkevä profeetta vaatii yhä nuorempia vaimoja. Eräästä profeetan valtaamasta kylästä tämän ”puolisokseen” kaavailema tyttö karkaa sinfoniaorkesterin matkaan. Orkesterista tulee profeetan koston kohde.

Vallankäyttö ja sukupuolten eriarvoisuus on Mandelilla toistuvasti läsnä, usein kivuliaina pieninä nykäyksinä, mutta myös kasvutarinoina. Asema 11:ssa Miranda elää rikkaan miehen siivellä, kunnes mies pettää luottamuksen ja nainen päättää, ettei koskaan enää ole riippuvainen toisesta ihmisestä.

Asema 11:n hahmot joutuvat tasapainottelemaan luottamuspulan kanssa, sillä jokainen vastaantulija saattaa olla mielipuolinen murhaaja. Mutta ihminen tarvitsee toista ihmistä. Mandel tavoittaa ystävyyden, luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden voiman maailmanlopun jälkeisessä maailmassa kirkkain, selkein vedoin.

Romaania vaivaa paikoin eri tarinalinjojen erillisyys ja moninaisuus: Kirstenin ja sinfoniaorkesterin vaiheiden lisäksi seurataan Mirandan, Arthurin ystävän Clarkin ja Arthuria lavalla elvyttäneen Jeevanin vaiheita sekä tarinan nykyhetkessä että menneisyydessä, ja välillä kertomusta pilkkovat vilahdukset nimettömiksi jäävien hahmojen kohtaloista.

Monet langat, katkenneetkin, kuitenkin punoutuvat yhteen Severn Cityn lentoasemalla ja sinne rakennetussa Sivilisaation museossa, jossa tiivistyy Mandelin kautta romaanin korostama yhteisön ja kulttuurin merkitys. Ajanlasku on alkanut alusta, ja maailmanlopun raunioille rakentuu eräänlainen utopia; hauras toive tulevaisuudesta.

Aleksi Milonoffin hieno suomennos kuljettaa tarinaa taitavasti kielen sävyt huomioiden. Suomen Kirjasäätiö valitsikin käännöksen ehdokkaaksi Jarl Helleman -palkintoon, joka annetaan vuoden parhaalle käännöskirjalle.