New Yorkissa on voimassa uusi laki, joka mahdollistaa seksuaalirikossyytteiden nostamisen myös vanhentuneiden rikosten kohdalla.

Bill Cosby vapautui vankilasta vuonna 2021, mutta häntä kohtaan on nostettu sittemmin uusia syytteitä.

Koomikko Bill Cosbya kohtaan on nostettu uusia oikeussyytteitä. Viisi naista, jotka ovat jo aiemmin syyttäneet Cosbya, 85, haastavat koomikon oikeuteen seksuaalisesta väkivallasta. Syyte nimeää myös televisioyhtiön ja tuotantoyhtiöitä osallisiksi rikoksiin.

Asiasta uutisoivat The Guardian ja The Los Angeles Times.

Syytteet on jätetty New Yorkin oikeuslaitokselle maanantaina. Viisi naista, mukaan lukien Bill Cosby Show’n näyttelijät Lili Bernard ja Eden Tirl, syyttää Cosbya seksuaalisesta väkivallasta. Väitetyt teot sijoittuvat 1960–1990-luvuille.

Viiden vuosikymmenen aikana yli 50 naista on syyttänyt Cosbya seksuaalirikoksista. Syytteistä vain yksi eteni oikeuteen, sillä muut olivat ehtineet vanhentua.

Cosby tuomittiin vankeuteen raiskauksesta vuonna 2018, mutta tuomio kumottiin vuonna 2021 aiemman syytesuojapäätöksen takia, ja hänet vapautettiin vankilasta.

Nyt syytteet on nostettu New Yorkin uuden osavaltiolain myötä. Kyseinen laki mahdollistaa vuoden ajaksi sen, että aikuiset seksuaalirikosten uhrit New Yorkissa voivat haastaa tekijän oikeuteen, vaikka rikos olisi aiemmin määritelty vanhentuneeksi.

Cosbya kohtaan nostetussa oikeusjutussa syytetään myös NBC-televisioyhtiötä, Kaufman Astoria Studios -elokuvastudiota ja Carsey-Werner Television -tuotantoyhtiötä siitä, että ne ”mahdollistivat seksuaalisen väkivallan naisia kohtaan” eivätkä suojelleet naisia, koska hyötyivät Cosbyn työstä.

”Oli hyvin tiedossa, että Bill Cosbylla oli tapana viedä nuoria naisia pukuhuoneeseensa. Kanteesta voi lukea, että on lukuisia tapauksia, joissa henkilökunta todisti tämän tapahtuvan - -”, naisia edustava asianajaja Jordan Rutsky kommentoi.

”Se, että Bill Cosby teki näitä asioita, ei ollut salaisuus”, hän jatkaa. ”Se vain hyväksyttiin.”

”Tässä ei ole kyse väitettyjen seksuaalirikosten uhrien oikeuksista. Tässä on kyse vain rahasta”, kommentoi Bill Cosbyn edustaja Andrew Wyatt.

Kesäkuussa Bill Cosby tuomittiin teini-ikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä Playboy-kartanolla vuonna 1975.

Uhri oli tekoaikaan 16-vuotias. Cosby oli kiistänyt teon ja sanonut, ettei muista naista.

Cosby määrättiin maksamaan uhrilleen 500 000 dollarin korvaukset henkisestä kärsimyksestä, jota nainen oli joutunut kokemaan vuosien varrella.