Heinäkuussa 2023 Porissa esiintyvä Williams nähdään Suomessa myös maaliskuussa.

Laulaja Robbie Williams esiintyy ensi heinäkuussa Pori Jazz -festivaalilla. Festivaalin pääesiintyjiin kuuluva brittiläinen supertähti tuo XXV-kiertueensa Porin Kirjurinluodon konserttipuistoon festivaalin päätöspäivänä, lauantaina 15. heinäkuuta.

Kiertue ja uusi XXV-albumi esittelevät artistin 25 vuotta jatkunutta soolouraa.

Samainen kiertue tulee Suomeen jo Poria aiemmin, kun Williams esiintyy Tampereen Nokia-areenalla maaliskuussa.

Robbie Williams on myynyt uransa aikana yli 85 miljoonaa albumia. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muuan muassa Feel, Angels ja Let Me Entertain You.

Laulajan syyskuussa julkaistu XXV-levy sisältää suurimmat hitit uran varrelta uudelleen sovitettuna ja hollantilaisen Metropole Orkestin kanssa äänitettyinä.

Levy nousi heti julkaisunsa jälkeen listaykköseksi Britannian albumilistalla. Siten Williams nousi Britannian albumilistan eniten ykkössijoja saaneeksi sooloartistiksi ohi Elvis Presleyn.

Williamsin neljätoista ykkössijaa ylittää vain The Beatles viidellätoista ykkössijallaan.