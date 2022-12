”Olen sinut sen kanssa, että Rajaton on todennäköisesti minun elämäntyöni”, sanoo Jussi Chydenius, joka on myös säveltäjä ja sovittaja.

No ei sitten ainakaan mitään taideammattia, vannotti Jussi Chydenius itselleen Sibelius-lukiossa ja suunnitteli sanoista kiinnostuneena kieliopintoja, sekä suomen että englannin.

Mutta toisin kävi, kuten elämässä toisinaan. Hän on päätoiminen muusikko, sovittaja ja säveltäjä, joka on elättänyt itsensä erilaisilla musiikillisilla töillä koko aikuisikänsä, jo yli kolmekymmentä vuotta.

”Aika paljon mukana on ollut sattumaa. Että olen ollut oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja tavannut oikeita ihmisiä”, sanoo Chydenius katutason työhuoneessaan Taka-Töölössä, kotikulmillaan.

Hänen sattumanvarainen urapolkunsa on sattumanvaraisenakin aika poikkeuksellinen, jopa rajoja rikkova. Hänhän on se Suomen aikoinaan suosituimman rockyhtyeen rumpali, josta kehkeytyi Suomen nyt ehkä suosituimman lauluyhtyeen bassolaulaja.

Don Huonot -yhtyeen 30-vuotisjuhlakeikka Tavastialla lokakuussa 2019. Kuvassa vieraileva kitaristi Jarmo Saari (vas.) sekä basisti Jukka Puurula, rumpali Chydenius, laulaja-kitaristi Kalle Ahola ja kitaristi Kie von Herzen.

Chydeniuksen elämän yhtyeet, kulta- ja platinalevyillä palkitut Don Huonot ja Rajaton eivät ole työn ytimen suhteen silti niin etäällä toisistaan kuin äkkiseltään voisi kuvitella.

”Aikaa myöten olen oivaltanut, että rumpalin ja bassolaulajan rooleissa on paljon samaa. Molemmat luovat sitä pohjakerrosta, jonka päälle muu sovitus rakennetaan”, Chydenius sanoo.

”Ja tietysti molemmat ovat yleensä ennen kaikkea yhtyeiden jäseniä: tiimipelaajia, joko lavan takana tai sivussa. Laulajana minulla ei ole ollut kovaa hinkua laulaa liidiä, eikä soittaa rumpalina sooloa.”

Jussi Chydenius oli perustamassa Don Huonoja 1989 ja soitti suunnilleen kaiken saavuttaneessa yhtyeessä yhtäjaksoisesti kaksitoista vuotta. Silti hän ei tuntenut olevansa oikea rumpali – tai ainakaan sellainen, joka olisi kunnianhimoisena halunnut olla.

”Olin se Don Huonojen rumpali, mutta laiskana harjoittelijana en tarpeeksi hyvä tullakseni ammattirumpaliksi. Sen tajuttuani lopetinkin soittamisen.”

Päätökseen saattoi vaikuttaa, että kolmekymppisellä perheellisellä Chydeniuksella oli vuonna 2001 myös muuta musiikillista – ja mahdollisesti mielenkiintoisempaa – ajateltavaa. Matalaäänisenä hänet oli houkuteltu aikoinaan Sibelius-lukion kamarikuoroon, jossa hän oli löytänyt sattumalta oman äänensä – ja ihmisäänen lumon.

”Rakastuin laulamiseen ja varsinkin kuorossa laulamiseen. Ja ehkä ennen kaikkea siihen, että kuorossa voi tuntea olevansa osa jotain suurempaa ainakin hetkittäin – silloin kun hienossa akustisessa tilassa tulee muutama täydellisen puhdas sointu.”

Näistä täydellisistä hetkistä virisi Rajaton, jonka perustamisesta on 25 vuotta. Se ei ollut ensimmäinen säestyksetön lauluyhtye, mutta ainakin näkyvyydeltään uuden a cappella -ajan airut.

Edelläkävijän alku ei ollut silti helppo, sillä konsepti – kuusi laulajaa ilman johtajaa, solistia ja yhtyettä – vaikutti vähän oudolta.

”Varmaan syytä oli siinäkin, että kukaan ei tuntunut tietävän mitä olemme, kevyttä vai klassista. Ja emme olleetkaan viihdyttäviä: esitimme puolikaaressa puvut päällä vakavana vanhoja suomalaisia runotekstejä.”

Rajaton joulu oli Rajattomalle jo kahdeskymmenes joulukiertue. Rajattomassa laulavat Jussi Chydeniuksen lisäksi Ahti Paunu (vas.), Hannu Lepola, Aili Ikonen, Essi Wuorela ja Soile Sariola.

Chydeniuksen Rajaton sysäsi myös toiselle uralle: säveltäjäksi ja sovittajaksi. Puolittain Rajaton perustettiinkin esittämään hänen sävellyksiään – joita päätyi yhtyeen ensimmäiselle Nova-albumille (2000) kaikkiaan kuusi kahden sovituksen lisäksi.

Se oli ponnistus rumpalille, joka ei ollut opiskellut musiikkia, eikä osannut soittaa mitään muuta.

”Kovalla itseluottamuksella ja kuorokokemuksella menin, ja nuotinnusohjelmalla”, naurahtaa Chydenius, joka alkoi säveltää Rajattoman ensilevyn tienoilla myös kuoroille.

Hän on säveltänyt tilauksesta jo satakunta tekstilähtöistä kuoroteosta, joista Ahjo Ensemble on laulanut kaksitoista levylle Jussi Chydenius – Works for mixed choir (2017).

”Kuorosäveltäminen on elänyt elämäänsä tässä sivussa ja tuntunut vielä vapaammalta kuin Rajattomalle säveltäminen. Mutta se on enemmän sisäsyntyinen ongelma kuin oikea ongelma.”

Rajattoman ensimmäisestä esiintymisestä Rajattomana – työnimi oli Now or never – tulee toukokuussa 25 vuotta, eikä loppua näy. Alkuvaiheiden jälkeen kuudesta vakituisesta laulajasta on vaihtunut vain yksi.

”Meidän korkean ikämme salaisuus on, että olemme oikeasti halunneet tehdä tätä, sitoutua ja satsata”, sanoo Chydenius – ilmeisen tyytyväisenä.

”Olen sinut sen kanssa, että Rajaton on todennäköisesti minun elämäntyöni, mutta kyllä suurin saavutukseni ovat silti lapset. Isän rooli on itselleni kuitenkin se kaikkien tärkein.”