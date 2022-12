Musiikkialan Emma-palkinnot jaetaan 3. helmikuuta.

Suomalaisen musiikkialan vuoden 2022 Emma-palkintoehdokkaat on julkistettu. Eniten ehdokkuuksia saivat Bess, Gettomasa ja Pehmoaino, joista kaikki ovat ehdolla neljässä kategoriassa.

Gettomasa ja Bess ovat ehdolla vuoden artistiksi. Myös Etta, Isac Elliot, Sexmane ja Vesala ovat ehdolla kategoriassa. Vuoden yhtyeen tittelistä kamppailevat Amorphis, Apulanta, JVG, Kuumaa, Litku Klemetti ja Mouhous.

Ettan Tykkäät kummiski, Gettomasan Vastustamaton, J. Karjalaisen Soulavaris ovat ehdolla vuoden albumiksi. Lisäksi albumikategoriassa ehdolla ovat Maija Vilkkumaan 1973, Mouhouksen Masennust & massii sekä Pehmoainon Kaukana kotoa.

Vuoden biisi -kategoriassa ehdolla ovat Bessin Ram pam pam, Gettomasan Shamppanjadieetillä (feat. Van Hegen) ja Isac Elliotin 20min (feat. William & Cledos). Myös Ramses II:n Villieläin, Pehmoainon Haluun takas perhoset ja Sexmanen Chillaa veli ovat ehdolla.

Kolme ehdokkuutta keräsivät Isac Elliot, Sexmane, Etta ja Kuumaa-yhtye.

Kiinnostavina yksityiskohtina ehdokkuuksien joukosta voi nostaa esiin esimerkiksi juuri Kuumaa-yhtyeen. Se on ehdolla vuoden tulokas -ryhmässä, vaikka yhtyeen ensimmäinen single ilmestyi jo 2017 ja ensilevy 2019.

Soolouralle lähtenyt Samu Haber on nyt ehdolla vuoden iskelmä -kategoriassa.

Kahden ehdokkuuden artisteja ovat muun muassa Antti Autio, Litku Klemetti, Vesala, Mouhous, Amorphis ja Apulanta.

Helmikuussa järjestettävässä Emma-gaalassa uusina ehdokassarjoina nähdään vuoden alternative ja vuoden musiikintekijä.

Emma-gaala järjestetään Helsingin jäähallissa 3. helmikuuta. Tapahtuman juontaa Heikki Paasonen.

Vuoden 2022 Emma-ehdokkaat

Vuoden artisti

Bess

Etta

Gettomasa

Isac Elliot

Sexmane

Vesala

Vuoden yhtye

Amorphis

Apulanta

JVG

Kuumaa

Litku Klemetti

Mouhous

Vuoden albumi

Etta: Tykkäät kummiski (Warner Music)

Gettomasa: Vastustamaton (PME Records)

J. Karjalainen: Soulavaris (Warner Music)

Maija Vilkkumaa: 1973 (Kaiku Entertainment)

Mouhous: Masennust & massii (etenee Records / Warner Music)

Pehmoaino: Kaukana kotoa (Sony Music)

Vuoden tulokas

Bess: Ram pam pam / Rakastan en rakasta / Sammumaton (Universal Music)

Ege Zulu: Oi maamme Helsinki(PME Records)

Kuumaa: Oo vielä sekunnin mun / Tulipalo / Edelleen sua (Universal Music)

Olli Halonen: Pohjola / Suomen kesä / Pimeys (Mökkitie Records / Warner Music)

Pehmoaino: Kaukana kotoa (Sony Music)

Stoned Statues: Stoned Statues (Sakara Records)

Vuoden biisi

Bess: Ram pam pam

Gettomasa: Shamppanjadieetillä (feat. Van Hegen)

Isac Elliot: 20min (feat. William & Cledos)

Pehmoaino: Haluun takas mun perhoset

Ramses II: Villieläin

Sexmane: Chillaa veli

Vuoden pop

Bess: Ram pam pam / Rakastan en rakasta / Sammumaton (Universal Music)

Isac Elliot: Makso Mitä Makso: (feat. Sexmane) / 20min / Lowkey (Def Jam Recordings Finland)

JVG: Mun tapa pelata(PME Records / Warner Music)

Kuumaa: Oo vielä sekunnin mun / Tulipalo / Edelleen sua (Universal Music)

Nelli Matula: Kiltti tyttö (Universal Music)

Vesala: Totuuksia popmusiikista (EP) / Uu mama(Etenee Records / Warner Music)

Vuoden rock

Apulanta: Sielun kaltainen tuote (Apulanta)

Huora: Älä luovuta (Backstage Rock Shop)

J. Karjalainen: Soulavaris (Warner Music)

Litku Klemetti: Asiatonta oleskelua (Is This Art!)

Maija Vilkkumaa: 1973 (Kaiku Entertainment)

Olavi Uusivirta: Pieni kuolema (Johanna Kustannus)

Vuoden iskelmä

Erin: Miljoona vastausta (Warner Music)

Lauri Tähkä: Kaikella on tarkoitus (Warner Music)

M: Lauluja 1960-luvulta (Solina Records)

Olli Halonen: Pohjola / Suomen kesä / Pimeys (Mökkitie Records / Warner Music)

Pääesiintyjät: Lauluja laitakaupungilta (Bluelight Records)

Samu Haber: Pelastetaan maailma (Capitol Records Finland)

Vuoden rap / R&B

Ege Zulu: Oi maamme Helsinki (PME Records)

Etta: Tykkäät kummiski (Warner Music)

Gettomasa: Vastustamaton (PME Records)

NCO: Addikti(Skorpioni)

Pihlaja: Paha Barbi (Sony Music)

Sexmane: Sekavaa ja hiton vaikeet / Chillaa veli / 40K(Sony Music)

Vuoden metalli

Amorphis: Halo (Atomic Fire Records)

Lost Society: If The Sky Came Down (Nuclear Blast Records)

Omnium Gatherum: OriginCentury (Media Records)

Stoned Statues: Stoned Statues (Sakara Records)

Stratovarius: Survive (Ear Music / Playground Music)

Swallow The Sun: Moonflowers (Century Media Records)

Vuoden alternative

Antti Autio: Kaikki talot huojuu (Soit Se Silti)

Costee: Kaikki vampyyrit ei juo verta (Etenee Records / Warner Music)

F: Jos (Universal Music)

Lauri Haav: Se viimeinen kesä (PME Records)

Pehmoaino: Kaukana kotoa (Sony Music)

Vesta: Uskon tulevaan (VILD Music / Etenee Records / Warner Music)

Vuoden musiikintekijä

Jonas Olsson

Kaisa Korhonen

Ani

Joonas Keronen

Tiina Vainikainen

Vuoden jazz

Ilmiliekki Quartet: Ilmiliekki Quartet(We Jazz Records)

Joona Toivanen Trio: Both Only (We Jazz Records)

Juho Valjakka: Liminal Spaces (Artie Music)

Plop & Junnu: Plop & Junnu (Fiasko Records)

Signe: Morphemes (Eclipse Music)

Vuoden etno

Bergå Folk Project: Bergå Folk Project (Omakustanne / Bergå Folk Project)

Maija Kauhanen: Menneet (Nordic Notes)

Pelkkä Poutanen:Pyhä veri vuotaa (Eclipse Music)

Päivi Hirvonen: Kallio (Nordic Notes)

Solju: Uvjamuohta (Bafe's Factory)

Vuoden klassinen

Defunensemble: Hyperrealistic Songs (Alba Records)

Lapin kamariorkesteri & John Storgårds: Hans Abrahamsen Schnee (DaCapo)

Krishna Nagaraja & Meta4: Tales from Norway (Challenge Classics)

Laura Hynninen: Otilia (Alba Records)

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri & Malin Broman: Stockholm Diary (Alba Records)

Vuoden musiikkivideo

Aleksanteri Hakaniemi: Mä voisin rakastua suhun. Levy-yhtiö: Sony Music, Tuotantoyhtiö: BONGOBONGO, Ohjaaja: Jack Murda & Atte Digital

Gasellit: Pakko relaa ennenku mä delaan. Levy-yhtiö: Sony Music, Tuotantoyhtiö: BONGOBONGO, Ohjaaja: kaverikarim

Joalin: Angelito. Levy-yhtiö: 11 ONES, Tuotantoyhtiö: Butterfly Living, Ohjaaja: kaverikarim

Maija Vilkkumaa: Äidinmaa. Levy-yhtiö: Kaiku Entertainment, Tuotantoyhtiö: Flashland Oy, Ohjaaja: Emilia Hernesniemi

Mikael Gabriel: Nallekarkit feat. JVG. Levy-yhtiö: Universal Music, Tuotantoyhtiö: BONGOBONGO, Ohjaaja: kaverikarim

Sin Cos Tan: Endless. Levy-yhtiö: Solina Records, Tuotantoyhtiö: Juho Risto Aukusti Lähdesmäki, Ohjaaja: Juho Risto Aukusti Lähdesmäki

Vuoden tuottaja

MD$ (Fountain Productions / APG)

Mika Laakkonen (Mökkitie Records / HMC Publishing)

RZY (Fried Music / Nordic Music Partners)

Los Rollos, Iiro Paakkari & Arttu Istala (HMC Publishing)

Jonas Olsson (Isolla Music)

Ruuben (Fountain Productions)

Kriitikoiden valinta

Antti Autio: Kaikki talot huojuu (Soit Se Silti)

Knife Girl: Uniform (Soliti / Playground Music)

Nelma U: Nelma U, Vol. 2 – Takaisin kouluun (Skorpioni)

Pesso: 33 (Sony Music)

Pyy: Maailma lopu (Johanna Kustannus)

Teini-Pää: Maailma kyllä odottaa (Soit Se Silti)

Vuoden lastenmusiikki

Hyrrä: Hyrrä (YLE 2022 / VLMedia)

Megasakki: Siili beatboksaa (Megasakki / Lusti Music & Arts)

Orffit: Kummitädin kainalossa (Uhma)

Freija, Piilometsän Tarinayhtye, Versomus: Piilometsän portti (Musiikki- ja kulttuurikeskus Verso)

The Bätmäns: Öisen Metsän Salaisuudet (Ääni ja visio)