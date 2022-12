Kouvolan taidemuseo Poikilo esittelee pelitaidetta.

Nykytaide

Pelipoikilo 8.1.2023 saakka Kouvolan taidemuseo Poikilossa (Varuskuntakatu 11, Kouvola). Ti–pe 11–18, la–su 12–17.

Metsästysreissu tyssää alkuunsa Jonatan Söderströmin rusehtavanvihreäksi pikselöidyssä retropelissä Norrlandissa (2010). Mukavan helpossa kävelypelissä lähdetään liikkeelle erämaamökistä. Parin juoksuaskeleen, hyttysen nitistämisen ja päiväunien jälkeen hahmoni jumiutuu kuitenkin kittaamaan kaljaa.

Norrland on esimerkki hyvästä taidepelistä: sitä on helppo pelata, sen maailma on tunnistettava ja sen käsitteellisyys on simppeliä. Taidepelit usein hyödyntävät pelin interaktiivisuutta ja tarinallisesti etenevää luonnetta esittääkseen kriittisiä kysymyksiä yksilön valinnoista ja etiikasta.

Norrlandin maailmassa kysymyksiä herättää kaljalle juuttuminen: en ole varma jäinkö jumiin ankeiden pelitaitojeni vuoksi vai onko hahmoni ikuinen ryyppääminen kuvaus nuoren miehen elämästä pikkupaikkakunnalla, jossa vapaa-ajan vieton vaihtoehdot rajoittuvat lähinnä autoiluun, metsästykseen, nukkumiseen ja kaljoitteluun.

Norrland on tällä hetkellä esillä Kouvolan taidemuseo Poikilon näyttelyssä yhdessä 26 muun pelin kanssa. Kouvola on julistanut itsensä pelitaiteen pääkaupungiksi. Pääkaupunkivuoden ohjelmistossa on nähty tähän mennessä muun muassa pelattavaa valotaidetta sekä pelitaiteeseen keskittyvä kävelykatu. Pääkaupunkivuosihankkeen taustalla vaikuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin pelisuunnittelun koulutusohjelma.

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että Pelipoikilon pelit rajoittuvat lähinnä niin sanottuihin tietokonepeleihin. Mediataiteen kenttään kuuluvan pelitaiteen kenttä on kuitenkin huomattavasti laajempi. Suomessa pelillistä mediataidetta nähtiin erityisesti vuoden 2017 ARS-näyttelyssä. Maailmalla pelitaidetta voi nähdä tällä hetkellä MoMAssa, johon on kerätty myös pelitaiteen kokoelmaa.

Pelipoikilon lähinnä yksin pelattaviin tietokonepeleihin keskittyvä rajaus asettaa näyttelykäynnille joitakin haasteita. Suurin niistä on aika: viivyn näyttelyssä reilu kaksi tuntia ja ehdin kokeilla useimpia pelejä. Laajempiin maailmoihin uppoaminen veisi päiviä.

Näyttelystä löytyy haastavampien kokonaisuuksien lisäksi myös ensikertalaisille soveltuvia teoksia. Kokeilu on hyvä aloittaa esimerkiksi Jason Rohrerin Passagesta (2008). Muutaman minuutin yksinkertainen kävelypeli muodostaa allegorian elämälle. Tietokonepeleihin tiiviisti kuuluva kuolema on pelin vääjäämätön päämäärä. Voittajia tai häviäjiä siinä ei ole.

Kind Worlds nojaa sosiaalisen hyväntahtoisuuden varaan.

Pelipoikilon on kuratoinut pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen yhdessä Mari Lehtosalon, Harold Hejazin, Marleena Huuhkan ja Tuuli Saarisen kanssa. Heistä etenkin Hejazi on tullut tunnetuksi vauhdikkaista peliperformansseistaan, joissa Harriharri-niminen maahanmuuttaja seikkailee pääkaupunkiseudulla. Lähes bilemäiseen huutoon ja vimmaiseen kannustukseen yltyvissä livepeleissä yleisö pääsee vaikuttamaan Harriharrin valintoihin byrokratiaviidakossa.

Pelipoikilossa Harriharrin kaltaista yhteisöllisyyttä voi kokea lähinnä virtuaalisesti. Pelaaja joko liittyy ympäri maailmaa oleilevien pelaajien joukkoon tai sijoittaa itsensä osaksi pelin maailman yhteisöä.

Eräänlainen yksinpelaamisen ylistys on Petri Purhon minimalistinen 4 minutes 33 seconds of uniqueness (2009). Peli käynnistyy jotain tietokoneen näppäintä painamalla ja sen voittaa, jos kukaan muu ei aloita peliä missään päin maailmaa neljän minuutin ja kolmenkymmenenkolmen sekunnin aikana.

Pelaamista ajatellaan usein jollain tapaa sisäänpäinkääntyneenä ja voittoa korostavana toimintana. Pelipoikilossa asetelma kääntyy päälaelleen empatiaa korostavissa peleissä.

Sosiaalisen hyväntahtoisuuden varaan nojaa Popcannibalin Kind Words (lo fi chill beats to write to) (2020), jossa kirjoitetaan kannustavia kirjeitä sydänsuruista kärsiville.

Kiltteys ja muiden huomioon ottaminen on keskeistä myös Lena NW:n ja Costcodreamgurlin Nightmare Temptations Academyssa (2020). Visuaaliselta ilmeeltään goottisarjakuvia muistuttava peli sijoittuu maailmanlopun yläkoulumiljööseen, jossa pelaaja pääsee puhuttelemaan teinitytön kohtaamia ihmisiä. Ystävällisellä asenteella pääsee pelissä pitkälle: en henno puhua rumasti edes virtuaalihahmolle. Menestyn pelissä hienosti.