Kirjailija Stephen King hehkuttaa suomalaista Karppia – Sarja on noussut monessa maassa Netflixin kärkeen

Suomalainen rikossarja Karppi on noussut monessa maassa sarjojen Top 10 -listoille Netflixissä.

Karpin keskiössä on rikosetsivien Sakari Nurmen (Lauri Tilkanen) ja Sofia Karpin (Pihla Viitala) välinen suhde.

Maailmankuulu kirjailija Stephen King julistautuu suomalaisen Karppi-rikossarjan (englanniksi Deadwind) faniksi Twitterissä.

”Olen Deadwindin (Netflix) fani, mutta kuten Bev Vincent [tietokirjailija] on laittanut merkille - - Sofia Karpista ei koskaan tule vuoden äitiä”, hän kirjoittaa. Stephen Kingillä on Twitterissä seitsemän miljoonaa seuraajaa.

Karppi teki vuonna 2018 historiaa, kun sen jakeluoikeudet myytiin Netflixille. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun suomalainen sarja tai elokuva sai näin laajan jakelun kaupalliselta toimijalta. Ylellä jo kokonaisuudessaan näytetyn sarjan kolmas ja viimeisin kausi julkaistiin Netflixissä 29. lokakuuta.

Sarjan ovat tuottaneet yhteistuotantona suomalainen Dionysos Films ja saksalainen H&V Entertainment.

Dionysos Filmsin toimitusjohtaja ja tuottaja Riina Hyytiä on juuri tullut Netflixin kanssa käydystä palaverista. Hän kertoo, että suoratoistopalvelulta saadut tuoreet tiedot osoittavat sarjan menestyneen hyvin.

Katsojalukuja palvelu ei julkaise, mutta Karppi on ollut Top 10 -listalla viidessä maassa: Itävallassa, Saksassa, Kreikassa, Alankomaissa ja Uruguayssa. Poikkeuksellista katsojadatassa on kuitenkin se, että sarjan aloittaneet ovat katsoneet sen myös loppuun hyvin suurella prosentilla, Hyytiä iloitsee.

”Se on käsikirjoittajatiimimme ansiota. Huolella tehty tarinankerronta on kaiken a ja o”, Hyytiä sanoo ja jatkaa:

”Kilpailu käydään nyt tarinoiden markkinoilla. On olennaista, että tarina on loppuun asti viritetty ja ajatuksella tehty. Täytyy olla yllätyksiä ja käänteitä, syvät henkilöhahmot, joiden ansiosta tarina kulkee niin, että vaikka olisi jo väsynyt, haluaa katsoa vielä yhden jakson.”

Sarjan on ohjannut ja käsikirjoittanut Rike Jokela. Muut käsikirjoittajat ovat Jari O. Rantala, Kirsi Porkka sekä Harri Virtanen. Sarjan pääosissa näyttelevät Pihla Viitala ja Lauri Tilkanen.

Nordic Noirin suosio genrenä ei vaikuta laimentuvan. Hyytiän mukaan pohjoinen miljöö runsaine lumineen ja suomalaisine erikoisuuksineen on maailmalla vielä jotain eksoottista.

Karpin ensimmäisen kauden budjetti oli 3,2 miljoonaa euroa. Rahoituksesta pieni osa tuli ulkomailta, Saksasta ja Ranskasta, Koneen säätiöltä sekä Business Finlandin tuotantokannustin-rahoituksesta. Iso rahoittaja oli Yleisradio.

Hyytiän mukaan Yleisradion rahoituksesta puhuttaessa unohtuvat usein kulttuurituotantojen pitkän ajan vaikutukset talouteen, kulttuurivientiin ja maakuvaan.

Lue lisää: Kokoomus ja PS leikkaisivat Ylen budjettia reilusti: ”Esimerkiksi viher­vasemmistolaista aate­maailmaa edustaa Yle Kioski”

Karpin menestys on herättänyt tilaajissa luottamusta suomalaiseen av-alan osaamiseen, sisällöntuotantoon ja tuotantoyhtiön ammattitaitoon, Hyytiä sanoo.

Keskustelut Karpin mahdollisen jatkumisen osalta ovat kesken, mutta ”paljon tulee ulkomailta kyselyitä siitä, mitä olemme tekemässä seuraavaksi”, hän kertoo.

”Jatkoa seuraa, mutta en voi vielä sanoa, missä muodossa.”

Stephen Kingin tviitistä Hyytiä on tietysti hyvillään.

”On suuri ilo, että ihminen, joka seuraa alaa ja on itsekin luonut tarinamaailmoja, arvostaa sarjaa. Etenkin kun kilpailu on kovaa ja maailma on täynnä sarjoja.”