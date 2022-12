Finlandian juuri voittanut Iida Rauma on ehdolla Runeberg-palkintoon

Runeberg-palkinnon voittaja julkaistaan Runebergin päivänä 5. helmikuuta 2023.

Vuoden 2023 kirjallisuuden Runeberg-palkinnon kymmenen ehdokasta julkistettiin tänään Porvoossa Runebergin kodissa, kertoo Uusimaa-lehti.

Kymmenen ehdokkaan listalla on neljä romaania, kolme novellikokoelmaa ja kolme runoteosta.

Ehdolla on Finlandia-palkinnon juuri voittanut Iida Rauman Hävitys (Siltala), ja myös Marja Kyllösen Vainajaiset (Teos) oli Finlandia-palkintoehdokas. Runeberg-palkintoehdokkaista romaaneja ovat myös Joel Haahtelan Jaakobin portaat (Otava) ja Tiina Lehikoisen Punelma (Like).

Lyhytproosaa ehdokaslistalla edustavat Johanna Holmströmin Handbok i klardrömmar (Förlaget) / Selkounien käsikirja (Otava, suom. Maija Kauhanen), Johan Bargumin Äldre män (Förlaget) / Ikämiehiä (Teos, suom. Outi Menna) ja Päivi Liskin esikoisteos Erään kanan tarina (S&S), joka oli myös HS:n kirjallisuuspalkinnon kärkikymmenikössä.

Vuoden 2022 parhaat runokokoelmat ovat Runeberg-raadin mukaan Silja Järventaustan Iltapäivä isolla kirjaimella (Teos), Miira Luhtavaaran Pinnallisuus (Teos) ja Ulrika Nielsenin Tingen (Schildts & Söderströms).

Runeberg-palkinto on avoin kaikille suomalaisille kaunokirjallisille teoksille.

Runeberg-palkinto on perustettu vuonna 1986 ja se on jaettu tähän mennessä 36 kertaa. Palkintosumma on 20 000 euroa, jonka maksavat yhdessä sanomalehti Uusimaa ja Porvoon kaupunki.

Palkinnon jakavat sanomalehti Uusimaa, Porvoon kaupunki, Suomen kirjailijaliitto, Suomen arvostelijain liitto ja Finlands svenska författareförening. Palkittavan teoksen valitsee kahdessa vaiheessa kaksi erillistä raatia.

Ehdokasteokset valitsi kolmihenkinen kirjallisuudenalan ammattilaisraati, johon kuuluivat tänä vuonna kirjailija, taiteilijaprofessori Helena Sinervo, kriitikko Teemu Korpijärvi ja pohjoismaisen kirjallisuuden väitöskirjatutkija Kaneli Kabrell. Raati valitsi palkintoehdokkaat noin 240 teoksen joukosta.

Nyt julkistettujen ehdokkaiden joukosta Runeberg-palkinnon voittajan puolestaan valitsee kolmihenkinen palkintoraati. Sen muodostavat kirjailija Johanna Hulkko, kriitikko Vesa Rantama ja kirjallisuustoimittaja Camilla Lindberg. Runeberg-palkinnon voittaja julkaistaan Runebergin päivänä 5. helmikuuta 2023.