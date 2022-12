Karen Pirie -sarjassa puikoissa on uuden sukupolven naispoliisi.

Nuori nainen löydetään raa’asti tapettuna. Karen Pirie -sarjan alku ei todellakaan säväytä omaperäisyydellään.

Ei kannata kuitenkaan heti luovuttaa, sillä tuore brittisarja esittelee raikkaan päähenkilön, jolle voisi kuvitella jatkoakin. Karen Pirie edustaa uutta sukupolvea, vaikka rikos noudattaakin ikiaikaisen tuttuja kaavoja.

Tapauksen murha on tehty skotlantilaisessa pikkukaupungissa vuonna 1996, baari-illan ja bileiden päätteeksi, mistä seuraa myös, että sarjassa kuullaan tämän tästä sen ajan indie-poppia. Tapettu nainen on baarin tarjoilija Rosie Duff, joka on sanonut työkaverilleen vain lähtevänsä treffeille.

Epäilyn kohteeksi joutuu kolme nuorta miestä, jotka ovat löytäneet ruumiin. Mutta miksi lääketieteen opiskelija Ziggy (Jhon Lumsden) ei aloittanut elvyttämistä? Vielä epäilyttävämmäksi nousee Weird (Jack Hesketh), joka on lempinimensä mukaisesti outo.

Syystä tai toisesta tutkinta hiipuu, ja tapaus hautautuu. Kunnes sen nostaa framille ylimielisen itsevarma podcast-toimittaja Bel (Rakhee Thakrar) ja osoittaa sormella poliisivoimia.

Tässä kohdassa näyttämölle astuu Karen Pirie, kokematon mutta määrätietoinen nuori poliisi. Hän ei tiedä mutta epäilee, että hänet valitaan vetämään vanhan tapauksen tutkintaa ikänsä ja sukupuolensa takia. Yksi vihjailijoista on hänen on-off-poikaystävänsä ja kollegansa Phil (Zach Wyatt).

Karenia näyttelee Outlander-sarjasta tuttu Lauren Lyle, joka sopii täpäkän naisen rooliin hyvin. Tosin hetkittäin hänen puuskahduksiaan korostetaan liikaakin. Karenilla on persoonaa, ja se tulisi vähemmälläkin selväksi.

Karen (Lauren Lyle) ja Phil (Zach Wyatt) ovat on-off-pariskunta ja kollegoita.

Tapauksen tutkiminen etenee takaumien ja nykypäivän välillä vuorotellen ja jatkuu kuuden jakson ajan. Kolme epäiltyä on edelleen kuvioissa, joten heidät pitää kaivaa esiin. Työparikseen Karen saa ikätoverinsa Jason Murrayn (Sex Educationin Chris Jenks), joka tuntuu olevan kiinnostuneempi omasta kunnostaan kuin poliisityöstä.

Sarjan laji on siis kepeähkö, lauantain alkuiltaan sopiva. Taustalta tunnistaa toisen brittisarjan, Minkä taakseen jättää (Unforgotten), vaikutuksen. Siinäkin poliisit (Nicola Walker ja Sanjeev Bhaskar) tutkivat juuri vanhoja rikoksia, ja Karen Pirien tapaan sarjassa seurataan, miten ihmisten tunnontuskat ja tragediat nousevat uudelleen pintaan.

Kaava on kieltämättä koukuttava. Karen Pirie ei ole ollenkaan niin rankka eikä yhtä laadukaskaan kuin Minkä taakseen jättää, mutta sen henkilöt ovat rentoja ja toimintaympäristö tarpeeksi uskottava.

1990-luvun ajankuva toimii, joskin sitä on ilmeisen vaikea tehdä niin, että se erottuisi tarpeeksi nykyajasta. Paitsi sillä musiikilla.

Karen Pirie, TV1 klo 19.40 ja Yle Areena. (K12)