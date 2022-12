Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä -komediassa yksityisetsivä tutkii kirjailijan kuolemaa ja suku taistelee perinnöstä.

Hulppeassa kartanossa tapahtuu murha. Kuka on syyllinen? Kuvassa Donna (Riki Lindholm, vas.), Walt (Michael Shannon), Meg (Katherine Langford), poliisi Wagner (Noah Segan), Joni (Toni Collette), Ransom (Chris Evans), isoisoäiti Wanetta (K Callan), Jacob (Jaeden Jaeden Martell), etsivä Elliott (LaKeith Stanfield), Richard (Don Johnson) ja Linda (Jamie Lee Curtis).

JÄNNITYSKomedia

Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä ★★★

Knives Out, USA 2019

MTV3 klo 22.35 (K12)

Menestyksekäs ja vielä tuikkivaälyinen rikoskirjailija Harlan Thrombey (Christopher Plummer) löytyy kuolleena 85-vuotisjuhliensa jälkeen.

Itsemurha, vai sittenkin murha, pohtii hulppeaan kartanoon hälytetty itsetietoinen yksityisetsivä Benoit Blanc (Daniel Craig). Keskeiseksi todistajaksi osoittautuu kirjailijan henkilökohtainen palvelija Marta Cabrera (Ana de Armas), mutta kuulusteluissa selvitetään koko kitkeränkaunaisen suvun edesottamuksia.

Rikoskirjailija Harlan Thrombeya näyttelee Christopher Plummer (1929–2021).

Rian Johnsonin ohjaama ja kirjoittama jännityskomedia Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä sommittelee monisäikeisen rikosmysteerin lajityypin kaikkien sääntöjen mukaan. Käsikirjoitus palkittiin Oscarilla.

Tyylilaji on lempeän parodinen. Peruslähtökohdat nojaavat taitavana juonenpunojana tunnetun Agatha Christien tavaramerkkikuvioihin, mutta elokuvassa on viitteitä muuhunkin rikoskirjallisuuden traditioon. Tarina istutetaan ajattomaan nyky-yhteiskuntaan muutamin kirpein yksityiskohdin, ja ilmapiiri on pikemminkin kyyninen kuin vanhakantaisen romanttinen.

Näyttelijäkatraassa muiden muassa Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson ja Toni Collette saavat tehdä toinen toistaan karrikoidumpia luonnerooleja. Ahnetta juonittelua ilmennetään herkullisesti, käänteitä riittää, ja lopputuloksen viihdyttävyys kestää useammankin katselukerran.

Johnson ja Craig ovat jatkaneet menestyksekästä ideaa: elokuvan ensimmäinen jatko-osa Glass Onion – veitset esiin saa maailmanensi-iltansa vielä joulun alla ja toista odotetaan vuonna 2024.