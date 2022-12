Pidetään jalat maassa, kun tehdään kannibaalihahmoja. Kuvataan ne mahdollisimman käytännöllisesti ja luonnollisesti.

”Ehkä se auttaa yleisöä pilkkomaan sen vaiston, joka saa meidät näkemään nämä hahmot hirviöinä”, käsikirjoittaja David Kajganich sanoi Entertainment Weeklylle marraskuussa.

Hänen käsikirjoittamansa kauhudraama Bones and All on yksi teoksista, joka on saanut yhdysvaltalaismedian kutsumaan kannibalismia ”trendikkääksi”. Verisessä hempeilyssä nuori pari rakastuu ja tappaa ihmisiä ateriakseen yhdessä. Tekijät ovat saaneet palkintoja filmifestivaaleilla ja pääosissa nähdään kaksi hurjassa nousussa olevaa nuorta näyttelijää, Venetsian elokuvajuhlilla palkittu Taylor Russell ja esimerkiksi Dyyni-elokuvassa nähty supertähti Timothée Chalamet.

Myös Netflixin sarjamurhaajasarjassa Hirviö: Jeffrey Dahmerin tarina ihmissyöjää yritettiin ymmärtää, ja esimerkiksi roolihahmolla nähdyistä silmälaseista tuli pieni muoti-ilmiö. Alkuvuonna Disneyn kauhukomedia Freshissä esiteltiin ihmislihaan erikoistunut teurastaja, joka myy tuotettaan ökyrikkaille.

Rakastavaisia Marenia (Taylor Russell) ja Leetä (Timothée Chalamet) yhdistää ihmislihan syönti elokuvassa Bones and All.

Kannibalismi on teko, joka kääntää arvomaailmat ja ihmisoikeudet päälaelleen.

”Elävä ihminen alennetaan täydellisesti pelkäksi lihaksi, joka paloitellaan ja syödään. Se on äärettömän kauhea asia”, kirjailija Artemis Kelosaari sanoo.

Hänen vuoden 2019 teoksensa Kannibaalikirja – kirjoituksia ihmissyönnin historiasta käy läpi ilmiötä tieteessä ja fiktiossa. Kelosaari tunnetaan poikkeuksellisia historiallisia ilmiöitä käsittelevistä kirjoistaan, kuten tarinakokoelmastaan Aaveiden Turku. Hänen esikoisromaaninsa Omenatarha, eli kertomus huonoista miehistä yhdisteli homoeroottiseen tarinaan kauhua ja fantasiaa.

Kelosaari kertoo jo odottaneensa, milloin nähdään inhimillisten kannibaalien aalto. Hän viittaa kannibaalien kuvaamiseen tuntevina yksilöinä samalla tavalla kuin vampyyrit – eräänlaisia kannibaaleja hekin – esitettiin Anne Ricen kirjassa Veren vangit vuonna 1976.

Kirjailija Artemis Kelosaaren teos Kannibaalikirja käsittelee ihmissyönnin historiaa ja fiktiota.

”On trendi länsimaissa, että katsotaan peiliin ja huomataan pahuus itsessämme”, Kelosaari sanoo.

Trendien myötä aiemmin demonisoidut ryhmät nähdään inhimillisinä. Näin tapahtuu myös Bones and Allissa, jossa perinnöllinen oikku saa päähenkilöt syömään ihmislihaa. Vietin kanssa pitää oppia elämään.

Yksi syy sille, että aihe on jälleen yleistynyt, on tabujen kierrätys. Ihmissyönnin tabu on niin vahva, että aihe nousee pinnalle säännöllisesti.

Pieni elokuvabuumi käynnistyi jo 1970-luvulla, kun kauhuelokuvat Texasin moottorisahamurhat ja Yön silmät kuvasivat Yhdysvaltojen oman maan peräkylien ihmissyöjiä.

Aiemmin länsimaisessa kannibaalikuvastossa oli esitetty lähinnä kaukaisten maiden ihmissyöjiä, jotka keittivät ihmisiä padoissaan. Kannibalismi edusti barbaariutta muualla.

Jako sivistyneisiin ja barbaarisiin ihmisiin keikautettiin kulttikauhuelokuva Cannibal Holocaustissa (1980), jossa heimo kyllästyy törkeästi käyttäytyvään kuvausryhmään ja syö heidät.

Länsimaisessa fiktiossa kannibalismi on näkynyt usein juuri äärimmäisen koston ilmaisuna jo antiikin tarinoista lähtien. Myöhemmin Shakespeare laittoi valtapelinäytelmässä Titus Andronicuksessa hahmot nauttimaan ihmispiirakkaa.

Ihminen on syönyt ihmistä aina. Arkeologit ovat löytäneet merkkejä kannibalismista ympäri maailmaa. On ehdotettu, että myös Ahvenanmaalta löytyneiden ihmisluiden käsittelyjäljet – kuten kuorintaa tai teurastusta muistuttavat viillot – ovat voineet tulla 5000 vuotta sitten harjoitetusta kannibalismista.

Teot jaetaan endo- ja eksokannibalismiin: yhteisön jäsenen tai sen ulkopuolisen henkilön syömiseen.

Monissa kulttuureissa uskottiin, että vihollisen syöminen heikentää vastapuolta, arkeologi Nina Maaranen kirjoittaa. Joissain kulttuureissa taas kunnioitettiin kuollutta syömällä tämä yhdessä.

Yhä esimerkiksi kristinuskon ehtoolliseen liittyy kannibalistista symboliikkaa, Jeesuksen ruumiin ja veren nauttimista.

Lastenkulttuurissa kannibalismilla pelotellaan erityisesti saduissa, kuten lapsia syövällä noidalla Hannussa ja Kertussa. Punahilkka-sadun yhdessä versiossa päähenkilö päätyy syömään isoäitinsä lihaa. Satuja on jalostettu piirroselokuviin, joissa ihmismäiset, antropomorfiset, eläimet syövät toisiaan.

Monilla tarinoilla on jonkinasteinen totuuspohja. Eläinmaailmassa poikasten syönti on monille lajeille osa selviytymistä, eikä lasten syönti ole ollut harvinaista ihmistenkään keskuudessa nälänhätien aikaan.

Suomalaiset olivat ainakin tukijoukoissa, kun saksalaisjoukot piirittivät Leningradia vuosina 1941–1944. Nälänhätä ajoi leningradilaiset epätoivoisiin tekoihin: ensin syötiin eläimet, sitten kaupungista alkoi kadota lapsia.

Kauheasta ajanjaksosta on tehty useita elokuvia kuten ansiokkaan ukrainalaisohjaaja Sergei Loznitsan dokumentti Blokada (2005).

Anthony Hopkins (vas.) esitti kannibaali Hannibal Lecteriä elokuvassa Uhrilampaat.

1990-luvulla Uhrilampaat-trillerissä ja sen jatko-osissa ylivertaisen älykäs sarjamurhaajahahmo Hannibal Lecter hekumoi ihmislihamieltymyksillään.

Tosielämän kannibaalisarjamurhaajiin verrattuna aseksuaalinen ja monikyvykäs Lecter on epärealistinen, Kelosaari sanoo.

Useimmat hahmon todellisista esikuvista ovat olleet päällisin puolin ylikilttejä miehiä, jotka ovat tehneet julmia tekoja piilossa. Väkivaltaan on liittynyt usein seksuaalista turhautumista.

Suomen ensimmäinen kirjallinen kannibaalitarina sijoittuu häihin. Joukonen-niminen mies tekee kolme urotekoa ja saa mahtavan talon tyttären puolisokseen tarinassa, joka löytyy kansanlauluja kokoavasta Kantelettaresta (1840).

Tyytymätön vaimo kuitenkin arvostelee sankarin ulkonäköä. Mies suuttuu ja paloittelee morsiamensa. Hän tekee rinnoista kalakukkoja, joita tarjoilee anopilleen. Lopulta orja kertoo anopille totuuden: ”Söit nännit oman sikiön”.

Kannibalismia on sittemmin esiintynyt harvoin suomalaisfiktiossa.

Kirjailija Veikko Huovinen rakensi komiikkansa rasistiselle stereotypialle vuoden 1973 novelleissaan Ihmissyöntiä I ja II. Ensimmäisessä heimopäällikkö nautiskelee suomalaismiehen rasvoittunutta maksaa Tansaniassa ja toisessa ugandalaisvaihto-oppilas pettyy humanistinaisen mauttomaan lihaan Tampereella.

Annika Idströmin vuoden 1994 romaanissa Luonnollinen ravinto parisuhteeseen pettyneet naiset valmistavat ruokaa miehistään.

Samankaltainen kostoteema näkyi samana vuonna televisiosarjassa Milkshake. Yleistä ällötystä aikaansaaneessa sarjassa hampurilaisravintola jauhaa miestä pihveiksi.

Tällainen musta komedia on tavallista: äärimmäisen kauheasta asiasta aletaan vitsailla.

”Liian iso asia pitää paloitella huumorin keinoin”, Kelosaari sanoo.

Mari Rantasila, Niina Nurminen, Tiina Lymi ja Minna Koskela näyttelivät ihmisiä syöttävän hampurilaisravintolan työntekijöitä tv-sarjassa Milkshake (1994).

Usein kannibalismia alkaa populaarikulttuurissa harjoittaa turmioitunut eliitti. Ohjaaja Juha Wuolijoen vuoden 2004 tv-elokuva Gourmet Clubissa herkuttelukerhon jäsenet testaavat nielurisoja, ja kannibalismi lähtee käsistä.

Kirjailija J.P. Koskinen käytti asetelmaa vuoden 2017 teoksessaan Kannibaalien keittokirja, jossa ravintolakriitikko käy läpi, miten eri ihmistyyppejä voi valmistaa herkkuannoksiksi. Mukana on reseptejä kuten ”Sormistroganoff” ja ”Kansanedustajaa ja sieniä uunivuoassa”.

Kelosaaren mielestä Suomen paras ja pelottavin kauhunovelli hyödyntää kannibalismia. Kari Nenosen tekstissä Suku on pahin (1989) henkilöhahmot joutuvat vahingossa ihmissyöjiksi.

Tietämättään ihmislihan syöminen on tarinallisesti voimakas, viimeinen käänne, jossa koko maailman voi kääntää irvikuvaksi, Kelosaari sanoo.

”Kyllä sen tvistin arvaa, mutta siitä huolimatta se tuntuu iskulta palleaan.”

True crime on tällä hetkellä valtavan suosittua, mutta karmeimmat tarinat nostavat myös vastareaktioita.

Nyky-Suomen tunnetuimmassa kannibalismirikoksessa, Pirkkalan paloittelumurhassa, tuomittu kertoi syöneensä uhriaan vuonna 2002. Dramatisoinnin tekeminen tapauksesta voisi olla vaikeaa.

Uhrien omaiset kritisoivat esimerkiksi Netflixin Dahmer-sarjaa kovin sanoin, koska heitä ei konsultoitu käsikirjoitusvaiheessa. Yhdysvaltalainen Jeffrey Dahmer teki suurimman osan murhista 1980–1990-lukujen vaihteessa ja kuoli itse vuonna 1994.

Netflix on aiheuttanut pahennusta kannibaalisarjamurhaasta kertovalla sarjalla Hirviö: Jeffrey Dahmerin tarina. Nimiroolissa Evan Peters.

Kannibaalisisällöntuottajan onkin helpointa suunnata katse kaukaiseen menneisyyteen.

Etenkin yhdestä tapauksesta saisi Artemis Kelosaaren mielestä vaikkapa itäsuomigotiikkaa tihkuvan elokuvan. Siinä voisi vaeltaa loputtomissa metsissä ja soilla ihmissyöjien perässä.

Vuosisatojen aikana on liikkunut huhupuheita monista raaoista teoista, mutta Marketta Pertuntyttären rikoksista on kirjattu tarkat oikeuden asiakirjat.

Kannibalismiin tämän ajoivat nälkävuodet 1690-luvulla.

Marketta Pertuntytär ja hänen 12-vuotias poikansa Kaarle tappoivat perheen kaksi lasta ja paistoivat lihat uunissa ruuakseen. Päät ja sisäelimet he hautasivat, ehkä kunnioituksesta.

Äiti ja poika pakenivat pohjoiskarjalaisesta Vaikon kylästä ja tappoivat matkalla kerjäläispojan, jonka he paistoivat nuotiolla ruuakseen.

Kannibaaleja jahdattiin pitkin erämaita. Kaarle kuoli ennen oikeudenkäyntiä, mutta Marketta sai kuolemantuomion. Hän tunnusti olleensa nälkäinen ja epätoivoinen.