Annie Ernaux saa Nobel-palkintonsa Tukholmassa lauantaina. Kirjailijan nimikirjoituksia jonotettiin pienen kirjakaupan edessä.

Ensimmäinen täysimittainen Nobel-palkintoviikko korona-ajan jälkeen on meneillään Tukholmassa. Juhlallisuudet huipentuvat lauantaina 10. joulukuuta Tukholman konserttitalossa pidettävään perinteiseen palkintojenjakotilaisuuteen sekä illan bankettiin Tukholman kaupungintalossa.

Massiivinen valofestivaali Nobel Week Lights Stockholm on valaissut muun muassa kaupungintalon fasadia viikon aikana. Taiteilijoiden ja opiskelijoiden teoksissa nostetaan esiin vuoden Nobel-palkittujen työtä.

Kuninkaanlinnan aulassa oleva Luke Jerramin Gaia-teos on yksi Tukholman valoviikolla esillä oleva teos.

Viikon odotetuimpiin vieraisiin kuuluu ranskalainen kirjailija Annie Ernaux. Hän saapui alkuviikosta Tukholmaan ja keräsi yli sadan metrin jonon pienen kirjakaupan eteen Götgatanilla. Ernaux oli lupautunut signeeraamaan teoksiaan kaupan esitettyä idean.

”Hauskaa, että hän valitsi riippumattoman kirjakaupan”, kauppias Katarina Lind sanoi uutistoimisto TT:lle.

Perinteisen Nobel-luentonsa Annie Ernaux (s. 1940) piti keskiviikkona.

Yksittäinen kirja voi muuttaa ihmisen elämän, Ernaux totesi luennossaan ja kertoi, miten kirjat ovat kulkeneet hänen kumppaninaan siitä lähtien kun hän oppi lukemaan. ”Tätä ruokahalua ruokki äiti, joka, asiakkaidensa välissä kaupassa, luki monet monituiset romaanit ja näki minut mieluummin lukemassa kuin neulomassa tai kutomassa.” Lukuhaluja houkutti lisää se, että Ernaux’n katolisessa koulussa kirjoihin suhtauduttiin epäillen, osaksi niiden kalliin hinnan vuoksi.

Ernaux luki Cervantesin Don Quijotea, Gulliverin matkoja, Kotiopettajattaren romaania, Grimmin satuja, Dickensin David Copperfieldiä, Tuulen viemää, Victor Hugon Kurjia, Steinbeckin Vihan hedelmiä...

Luennossaan Ernaux käsitteli tietään kirjailijaksi. Hän mainitsi, että hänen ensimmäinen romaaninsa sai hylkäyksen pariltakin kustantajalta, ja kuvasi, miten arjen pyöritys opettajantöineen ja arkisine velvollisuuksineen etäännytti häntä kirjoittamisesta – ja teki entistä tietoisemmaksi yhteiskunnan sukupuolirooleista ja -odotuksista.

Kirjoitan kostaakseni sukupuoleni puolesta, otsikoi Dagens Nyheter julkaisemansa puheen. Englanninkielisenä luento on kokonaisuudessaan luettavissa Nobel-säätiön sivuilla. Puheessaan hän viittasi naisten oikeuksistaan käymiin taisteluihin, jotka jatkuvat esimerkiksi Iranissa. Kirjallisessa maailmassa eksisteeraa edelleen miehiä, joille naisten kirjoittamaa kirjallisuutta ei ole olemassa, Ernaux totesi. ”Ruotsin akatemian tunnustus työlleni on toiveikkuutta herättävä signaali kaikille naispuolisille kirjailijoille.”

Ernaux on kuvannut ranskalaisen yhteiskunnan muuttumista vanhempiensa tarinoiden kautta muun muassa vastikään suomennetussa romaanissaan Isästä / Äidistä.

Kirjassaan Vuodet hän kuvaa suuria yhteiskunnallisia tapahtumia omakohtaisesti ja kertoo esimerkiksi abortistaan.

Ernaux puhuu vielä lauantaina Tukholman kaupungintalon banketissa. Siihen osallistuu kaikkiaan 1 250 henkilöä. Ruotsin tv:n suorana lähettämässä tilaisuudessa esiintyy muun muassa kanadalais-yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Rufus Wainwright (s. 1973), joka muun muassa laulaa dueton ruotsalaisen sopraanon Elin Rombon (s. 1976) kanssa. Rombo on laulanut Wainwrightin Prima Donna -oopperassa. Wainwright on säveltänyt myös Hadrian-oopperan, jossa on laulanut Karita Mattila.

Lauantain palkinnonjakotilaisuudessa on myös suomalaista väriä, sillä Tukholman kuninkaallista orkesteria johtaa suomalainen kapellimestari Emilia Hoving. Hoving vakuutti HS:n kriitikon Annmari Salmelan pari vuotta sitten:

”Emilia Hoving, 26, muistuttaa Suomen upeasta musiikkikoulutuksesta. Hoving hallitsee kaiken sen, mikä tähän kohtaan on mahdollista. Šostakovitšin kamarisinfonian päätös piti ihokarvat pystyssä pitkään viimeisten sävelten jo haivuttua kuulumattomiin”, Salmela kirjoitti kritiikissään.