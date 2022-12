Pahimmillaan tekoälyn luomissa kuvissa on näkynyt taiteilijoiden alkuperäistyössä käyttämä signeeraus.

Sosiaalisessa mediassa leviää nyt kuvia, joissa käyttäjät esiintyvät erilaisina fantasiahahmoina. Kyse on jo muutamia vuosia sitten lanseeratun Lensa AI -sovelluksen uudesta Magic Avatars -ominaisuudesta, joka luo käyttäjän sovellukseen lataamista valokuvista taiteellisia muotokuvia.

Sosiaalisen median antaman huomion siivittämänä Lensa AI on ollut sovelluskauppojen ladatuimpia tuotteita. Viimeisen kuukauden aikana sitä se on ladattu yli 700 000 kertaa. Suomessa kuvia on näkynyt niin Facebookissa, Instagramissa kuin Tiktokissakin.

Suosittuja ovat erilaiset peli- sekä animaatiohahmot, kuten Frozen-prinsessat.

Kuvat luo ajalle tyypillisesti tekoäly. Sovellus käyttää kuvien luomiseen avoimen koodin Stable Diffusion -koneoppimisalgoritmia, joka muodostaa uusia kuvia miljoonista läpikäymistään kuvista. Se voi jäljitellä kymmeniä taidetyylejä, mukaan lukien manga, scifi, pop-taide ja perinteinen muotokuva.

Käyttäjä voi syöttää sovellukseen sanoja, kuten ”kissa”, ”piirroshahmo”, ”Picasso” ja ”prinsessa”, ja tuloksena on suuri määrä tekoälyn muokkaavia kuvia. Tässä tapauksessa lopputuloksena saattaisi siis olla jonkinlainen kubistinen kissaprinsessa.

Osa käyttäjistä on ollut huolissaan kuvien mahdollisesta jatkokäytöstä, sillä sovellus pyytää käyttäjältään laajat oikeudet luovutettuun materiaaliin. Nykyisessä maailmantilanteessa huolia ei ole hälventänyt se, sovelluksen luonut Prisma Labs on venäläislähtöinen. Yritys on vastannut, että kasvotiedot poistuvat vuorokauden sisällä niiden käyttämisestä. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää tekoälyn kouluttamiseen.

Vaikka sovellus on käyttäjälle edullinen, taiteilijoille se saattaa tulla kalliiksi. Tekoäly on ohjelmoitu olemassa olevien taiteilijoiden kuvien avulla jäljittelemään heidän tyyliään, ja osin se käyttää olemassa olevia teoksia muotokuvansa materiaalina.

Pahimmillaan tekoälyn luomissa kuvissa on näkynyt taiteilijoiden alkuperäistyössä käyttämä signeeraus, kertoo Artnet-sivusto. Monet kuvataiteilijat pitävät toimintaa heidän luomansa persoonallisen tyylin oikeudettomana varastamisena, ja kriitikoiden mukaan tekijänoikeuslainsäädäntö on auttamattomasti myöhässä uusien tekoälysovellusten suitsimiseen.

Muutamat suuret kuvatoimistot kuten Getty Images ja Shutterstock ovat ilmoittaneet pidättäytyvänsä tekoälyn luomien kuvien käytöstä. Luonnollisesti taiteilijat ovat huolissaan myös toimeentulostaan loppumattoman tehokkaan tekoälykollegan rinnalla.

Sovellusta on syytetty myös naisten seksualisoinnista. Suuri osa sen läpikäymistä kuvista tuottaa perinteisen mallin mukaista kuvastoa, johon kuuluu esimerkiksi paljas pinta ja runsaat muodot. Joidenkin kokemusten mukaan tekoälyllä on haasteita myös käyttäjän etnisen taustan kanssa. Aasialaiset käyttäjät ovat havainneet, että tekoäly häivyttää lopputuloksessa heille tyypillisiä kasvonpiirteitä. The Guardianin mukaan sillä on ollut myös taipumus vaalentaa tummaa ihonväriä.

Helppoa ratkaisua asiaan tuskin on, sillä tyyliä on vaikea suojella tekijänoikeuksilla. Ja epäilemättä sovelluksen kehittäjät miettivät parhaillaan, miten tekoäly saadaan väistämään selviä yhtymäkohtia alkuperäisteokseen.

Kuten siihen, kenen signeeraus teoksessa on.