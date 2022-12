Alkuvuodesta 2020 Sussexin herttuapari Harry ja Meghan luopui kuninkaallisista velvollisuuksistaan. Mutta he eivät luopuneet julkisuudesta, päinvastoin. He lähtivät hovista ovet paukkuen Oprahin haastattelulla, jossa oli kaikki skandaalin ainekset.

Pariskunnan viesti oli, ettei brittihovi suojellut heidän perhettään median vainolta, julkisuuden paineilta, mielenterveysongelmilta, rasismilta tai seksismiltä. Siksi Harryn oli suojeltava heitä. Amerikkalaisyleisölle esitelty draamankaari oli ilmeinen: äitinsä traagisesti menettäneen prinssin pahin pelko oli, että historia toistaa itseään.

Pariskunta teki vielä saman vuoden syksyllä jättimäisen, noin 100 miljoonan dollarin diilin Netflixin kanssa. Torstaina suoratoistopalvelu julkaisi Harry ja Meghan -dokumenttisarjan kolme ensimmäistä jaksoa.

Kuusiosaisen sarjan on ohjannut Liz Garbus, joka on tehnyt sekä yhteiskuntapoliittisia dokumentteja että elämäkertadokumentit legendaarisista esiintyjistä Marilyn Monroesta ja Nina Simonesta. Jälkimmäinen What Happened, Miss Simone? oli Oscar-ehdokkaana.

The New York Timesille antamassaan haastattelussa Garbus kommentoi, että oli ensin skeptinen, kun hänelle tarjottiin aihetta Sussexin herttuaparista. Hän ajatteli, ettei jäyhistä ex-kuninkaallisista saa inhimillistä tarinaa. Hän kuitenkin muutti mielensä, kun näki, millaista materiaalia Harry ja Meghan olivat kuvanneet itsestään keskellä historiallista myllerystä, eroa hovista.

Ja todella, dokumentti alkaa tällä materiaalilla. Melankolinen piano pimputtelee taustalla, kun Harry kertoo kotikutoisella videolla, että on juuri hoitanut viimeiset velvollisuutensa kuninkaallisena. Meghan puolestaan huokailee kameralle suihkusta tulleena, ilman meikkiä ja pyyhe päässään.

Tällä kehystyksellä sarjan kolme ensimmäistä jaksoa käyvät läpi pariskunnan rakkaustarinaa vuoden 2016 tutustumisesta (he tapasivat Instagramissa), salaa tapailusta, alkusuhteen julkisuusmyllystä kihloihin ja vuoden 2018 häiden kynnykselle.

Prinssi Harry ja Meghan Markle tervehtivät yleisöä New Yorkissa vuonna 2021.

Ensimmäisessä jaksossa käsitellään prinssi Harryn lapsuutta kuninkaallisessa kuplassa, hänen äitinsä prinsessa Dianan kuolemaa ja surua. Se pohjustaa hyvin Harryn ristiriitaista suhdetta julkisuuteen ja oikeutettua katkeruutta keltaista lehdistöä ja paparazzien vainoa kohtaan.

Toinen jakso keskittyy Meghan Marklen lapsuuteen. Puhuvina päinä on joukko Meghania hehkuttavia lapsuudenystäviä ja kollegoita Suits-sarjasta. Tämä osuus pyhimyskuvan luomisesta sai The Guardianin kriitikon melkein puklaamaan ylös aamiaisensa, kuten hän toteaa kolmen tähden arviossa.

Jakso myös valottaa Meghanin suhdetta omaan taustaansa puoliksi afrikkalaisamerikkalaisena. Keskiöön nousee myös Meghan Marklen äiti, Doria Ragland, johon kohdistuvasta rasismista Meghan myös kertoo.

Kunnianhimoisin ja varmasti hovia ravisuttavin kolmas jakso käsittelee brittilehdistön Meghaniin kohdistamaa rasismia sekä taustoittaa tulenarkaa aihetta monarkian imperialismin ja orjuuden historialla. Tietenkin myös Harry, joka pääsee ripittäytymään häpeällisestä SS-uniformu-naamiaisasustaan, on tehnyt matkan omiin ennakkoluuloihinsa.

Kaiken kaikkiaan Meghaniin kohdistuva naisviha ja rasismi sekä hänen sukulaistensa ja lähipiirinsä ajojahti perataan perusteellisesti ja hyvin. Surullisen lisänsä tuovat tabloid-julkisuuden lumossa Meghanin pettäneet sukulaiset, sisarpuoli ja isä. Heidän motiivinsa jäävät kuitenkin ilmaan.

Intiimit itsekuvatut videot ja söpöt selfiet rakkaussuhteen alkuvaiheelta ovat osa kokonaisuutta, jossa pariskunta tekee hartiavoimin töitä vaikuttaakseen maanläheisiltä ja lähestyttäviltä, ”tavallisilta” ihmisiltä. Katsojille kerrotaan esimerkiksi, miten Harrysta kasvoi olosuhteisiin nähden harvinaisen normaali ihminen, koska hän vietti kymmenen vuotta armeijassa ja soti muiden normaalien ihmisten rinnalla.

Dokumenttisarja keskittyy paljon herttuaparin rakkaustarinaan, josta katsojille paljastetaan ennen näkemätöntä materiaalia.

He myös mielellään korostavat omaa rentouttaan verrattuna muuhun brittihoviin. Melko suoraan annetaan ymmärtää, että prinssi William ja Kate suhtautuivat kylmän kalseasti Meghanin periamerikkalaiseen vapautuneisuuteen ja halailuyrityksiin.

Samalla he tietenkin yrittävät oikeuttaa martyyriasemaansa suhteessa ilkeään julkisuuteen, kuninkaallisiin ja monarkisteissa vihaa herättäneeseen lähtöratkaisuun. Se on kiusallinen asetelma, sillä mikään määrä kyyneleitä ei poista sitä tosiasiaa, että Meghan ja Harry ovat edelleen valtavan etuoikeutettuja ja rikkaita ihmisiä.

Jo se, että he joutuvat vakuuttelemaan, miksi he haluavat kertoa oman tarinansa, eli käytännössä pysytellä kaikesta huolimatta lööpeissä, osoittaa, ettei lähtökohta kuuden tunnin valitusvirrelle ole ongelmaton.

Pahinta on kuitenkin dokumenttisarjan maailmoja syleilevä imelyys ja mainosmaisuus. Pr-kampanja on läsnä joka sekunti, kun näytetään yhä uudestaan Meghania puhumassa Yhdistyneiden kansakuntien tasa-arvojärjestön tilaisuudessa tai molempia halailemassa afrikkalaislapsia. Meghan mainitsee sanan ”metoo”, ja häntä kutsutaan aktivistiksi. Ajankuva sekin.

Autenttisuusyrityksistä huolimatta Meghan ja Harry eivät silti tunnu yhtään enempää todellisilta ihmisiltä. Lavasteeksi on valittu punaisia auringonlaskuja, pehmoisia eläimiä ja naistenlehtikuvamateriaalia perheidyllistä, jossa rinnastetaan toistuvasti pyhimysäiti Diana ja pyhimysäiti Meghan.

Ja se miten usein Harry vertaa vaimoaan edesmenneeseen äitiinsä, alkaa käydä pikkuhiljaa karmivaksi.

Vuonna 2017 Prinssi Harry ja Meghan Markle julkistivat kihlautumisensa. Uutinen otettiin aluksi innostuksella vastaan.

Tylsää on se, että tämä tarina on jo kerrottu. Mitään kovin uutta asetelmassa ei ole, ainakaan kolmen ensimmäisen jakson perusteella – ellei sitten viimeisissä jaksoissa räjäytetä brittimonarkiaa jollain uudella skandaalilla. Sitä tuskin tapahtuu. Viime aikoina pariskunta on pikemminkin esiintynyt sovittelevampana brittihovin suuntaan.

Sarja on jatkumoa laskelmoivalle ja läpeensä kaupalliselle henkilöbrändäykselle, Oprah-esiintymiselle, Archewell Audio -podcastille ja Harryn tulevalle elämäkerralle Spare, joka on herttuan ”henkilökohtainen tarina traumasta parantumiseen”.

Ja mitä kaikkea heistä vielä julkaistaan Netflix-yhteistyön osalta? Kuinka kauan Meghan ja Harry jaksaa kiinnostaa?

