Helsingin joulumarkkinoiden naapurissa avautunut Sikala Showroom -näyttely kuvaa sikaloiden oloja.

Viime vuonna Etelä-Pohjanmaalla keskustelua herättänyt sikaloita esittelevä näyttely on saanut jatkoa Helsingissä.

Nyt esillä olevassa Sikala Showroom -näyttelyssä on mukana Seinäjoen taidehallissa aiemmin näytetty Laura Gustafssonin ja Terike Haapojan videoteos Nimetön – Elossa (Untitled – Alive) ja lisäksi Oikeutta eläimille -järjestön tänä syksynä kuvaamia kuvia ja videomateriaalia kotimaisista sikaloista.

Näyttely on avoinna torstaihin asti Sikala Showroom -näyttelytilassa Unioninkadulla torstaihin 15.joulukuuta asti. Senaatintorin joulumarkkinoiden naapurissa olevan näyttelytilan katseenvangitsijana on näyteikkunaan asetettu Pilvi Hyvärin tilataideteos Äiti ja lapset, jossa luonnollisen kokoinen emakkoveistos porsaineen on asetettu oikeaan emakkohäkkiin.

Ainakin lauantaipäivän ruuhkassa teos kiinnosti kovasti ohikulkijoita, mutta sisään heistä uskaltautui vain harva.

Näyttelyssä on esillä Oikeutta eläimille -järjestön ottamia kuvia sikatiloilta.

Sikatiloilta salaa otetuissa kuvissa sikaloiden arki näyttäytyy karulla tavalla. Kuolleita porsaita lojuu lattialla, ja emakolla on vakavia vammoja.

Näyttelyn videoteos Nimetön – Elossa (Untitled – Alive) kuvaa tuotantotilalta eläinten turvakotiin siirretyn Paavo-sian elämää. Paavolle puettiin kuvausta varten koirien valjaat, joihin kiinnitettiin videokamera. Video näyttää miten sika liikkuu vapaasti suuressa ulkoaitauksessa ja osin myös ihmisten kanssa pihapiirissä.

Gustafssonin ja Haapojan videoteos ja lihataloutta kriittisesti kuvaava Siat – Pigs -näyttely herätti voimakasta keskustelua syksyllä 2021 Seinäjoella, ja esimerkiksi Kurikan kaupunki perui yläkoululaisten vierailut näyttelystä, koska näyttelyä pidettiin ahdistavana.

Joidenkin oppilaiden vanhemmat pitivät näyttelyn näkökulmaa yksipuolisena ja halusivat siksi, että lapset eivät mene sitä katsomaan.

Sikatalouden edustajat ovat puolustaneet muun muassa taideteoksessa näkyvää emakkohäkkiä sillä, että tiukka häkki suojelee porsaita ja sikalan työntekijöitä emakolta, joka saattaa käyttäytyä aggressiivisesti.

Sikalayrittäjien mukaan vapaa porsitus aiheuttaa lisäkustannuksia, ja porsaiden kuolleisuus on suurempaa kuin emakkohäkkiä käytettäessä.

Sikala Showroomin järjestäjän, Oikeutta eläimille -järjestön kampanjavastaava Kristo Muurimaa sanoo, että Helsingin näyttelystä on saatu yleisöltä jo palautetta.

”Ehkä eniten ihmisiä on hämmästyttänyt se, miten paljon eläinten hyvinvointikorvausta näille kuvatuille tiloille on myönnetty.”

Sikalayrittäjät voivat hakea valtiolta hyvinvointikorvausta, jonka saamisen edellyksenä tilan pitää täyttää ehdot, jotka koskevat muun muassa eläinten häkin käyttöä, sairaiden eläinten hoitoa, karsinoiden kokoa ja sikojen virikkeitä.

Muurimaan mukaan näyttelyssä on tänä syksynä otettujen kuvien lisäksi myös vanhempia sikaloissa otettuja kuvia.

”Tarkoitus on osoittaa, että sikojen oloihin ei ole tullut parannusta.”

Sikala Showroom -näyttelyn yhteydessä on järjestetty myös keskustelutilaisuuksia. Keskiviikkona 14. joulukuuta keskustelemassa ovat filosofi Elisa Aaltola ja poliittisen historian tutkija Noora Kotilainen. Aiheena ovat muun muassa kärsimyksen esittäminen kuvissa ja eläineettisten näkökulmien käsittely politiikassa.

Sikala Showroom (Unioninkatu 25) to 15.12. asti klo 12-18. Vapaa pääsy.