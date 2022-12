Upea ranskalais­laulaja Nathalie Stutzmann on noussut kapellimestarien eliittiin

Musiikkitalossa Nathalie Stutzmann lämmitti niin HKO:n soittajat kuin kuulijatkin.

Klassinen

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa 14.12. Nathalie Stutzmann, kapellimestari, Matthew Hunt, klarinetti, Lilli Maijala, alttoviulu. – Sibelius, Bruch, Dvořák.

Ranskalainen Nathalie Stutzmann on aikamme upeimpia kontra-alttoja niin oopperanäyttämöillä kuin konserttilavoilla.

Vuonna 2008 Stutzmann aloitti kapellimestarinuransa ja on viime aikoina kohonnut kansainväliseen kapellimestarieliittiin. Kuluvana syksynä hän alkoi toimia Yhdysvaltojen orkestereiden parhaimmistoon kuuluvan Atlantan sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina ja on toinen nainen, joka on kohonnut vastaavaan asemaan yhdysvaltalaiseen Marin Alsopin jälkeen.

Stutzmann on kehittänyt kapellimestarintaitoja myös Jorma Panulan johdolla, mitä hänelle suositteli hänen toinen kuuluisa mentorinsa Sir Simon Rattle.

Käsiohjelmassa lukee, että musiikkikriitikko Jordan Owen on sanonut Stuzmannin olevan ”rock-tähden ruumiillistuma johtajankorokkeella”. Sen luettuani aloin aprikoida, minkähänlainen show HKO:n konsertista oli tulossa.

Villejä rock-eleitä Stutzmann ei kuitenkaan tällä kertaa revitellyt, vaan johti konsertin klassisen tyylipuhtaasti, laajoin ja tarpeen vaatiessa iskevin, mutta samalla elegantein selkein, tarkoin ja sulavin ottein.

Ohjelma oli häpeämättömän romanttinen: Sibelius, Bruch ja Dvořák. Ei voi valittaa eikä päivitellä, sillä Stutzmann ja HKO tekivät musiikista koskettavaa, välittömästi hetkessä syntyvää. Hän sai niin yleisön kuin orkesterin lämpenemään ja innostumaan.

Konsertti alkoi Sibeliuksen Cortège-poloneesilla, joka yllätti viihteellisellä seremoniallisuudellaan. Siinä ei kuulunut monille poloneeseille ominaista kohtalokkuutta ja herooisuutta. Siinä asteltiin kevyin askelin juhlavassa kulkueessa ritarillisesti, iloisesti pystyssä päin.

Seuraava numero oli harvinaisuus, Max Bruchin harvoin esitetty e-molli-kaksoiskonsertto klarinetille ja alttoviululle (1911), Bruch oli parantumaton romantikko, konservatiivi, nationalisti, patriootti, Bismarckin ihailija ja aikansa uuden musiikin ”vallankumouksellisen sosiaalidemokratian” vastustaja. Hän piti itseään ”huutavana äänenä autiomaassa”, joka varoitti uhkaavasta musiikillisesta kaaoksesta.

Piti sitten Bruchia miten taantumuksellisena tahansa, ei voi sanoa, etteikö hänen kaksoiskonserttonsa romanttinen kaunosointi olisi tehnyt lumoavaa vaikutusta.

Kun ensiosassa putkahti ilmoille ruotsalainen kansanlaulu Ack Värmeland du sköna, oli hyvä, ettei liikuttunut kyyneliin asti. Mielessä alkoi soida nuoren Jussi Björlingin 1936 tekemä tunteisiin vetoava, surullisen kaunis äänite.

Konsertto oli skottilaisen klarinetistin Matthew Huntin ja alttoviulisti Lilli Maijalan laulava duetto, jossa kaksi kaunista matalaa naisääntä kävivät lempeää dialogia, myötäilivät toisiaan ja kisailivat finaalissa virtuoosisen leikkisästi.

Stutzmann sai koko orkesterin laulamaan lämpimästi ja empaattisesti.

E-molli-tunnelma jatkui Dvorákin yhdeksännessä sinfoniassa, nyt tosin Bruchin auvoisan lillumisen jälkeen värikkäänä, dramaattisena ja kohtalokkaana.

Stutzmann loihti loisteliaan romanttisen panoraaman, jossa pauhaavat tunnekuohut, hiljaiset haaveet ja tanssilliset kohtaukset vaihtelivat notkeasti edeten.