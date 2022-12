Berglundin ja Euroopan kamariorkesterin juhlaviikkokonsertit vuodelta 1998 ovat nyt saatavissa. Kamu saa Sibeliuksen Myrskyn soimaan aiempaa luontevammin.

Paavo Berglundin konserttiesitykset Sibeliuksen sinfonioista Euroopan kamariorkesterin kanssa Helsingin juhlaviikoilta 1998 on vihdoin julkaistu. Okko Kamu loistaa Myrsky-levytyksellään ja Santtu-Matias Rouvalin uusin Sibelius-äänitys Göteborgista on uuden levyn paras.

Klassinen / Albumi

Chamber Orchestra of Europe, kapellimestarina Paavo Berglund: The Complete Symphonies: Sibelius. Blu-Ray, dvd. Ica Classics. ★★★★

Göteborgin sinfoniaorkesteri, kapellimestarina Santtu-Matias Rouvali: Sibelius, sinfonia nro 3, nro 5 ja Pohjolan tytär. Alpha Classics. ★★★★

Tanskan kansallisoopperan orkesteri, kuoro ja solistit, kapellimestarina Okko Kamu: Sibelius: Myrsky. Naxos. ★★★★★

Kapellimestari Paavo Berglund (1929–2012) etsi uusia näkökulmia Jean Sibeliukseen herkeämättä. Euroopan kamariorkesteri oli loistanut Mozart- ja Beethoven-levytyksissään, joten sen kanssa tehdystä kamarimusiikillisemmasta Sibeliuksesta odotettiin jopa uran kruunua.

Kokonaislevytys sinfonioista – Berglundin kolmas – oli kuitenkin kuivahko. Kaikki onneksi luontevoitui, kun kuuntelin yhteistyötä myöhemmin Edinburghin festivaalilla ja Helsingin juhlaviikoilla vuonna 1998, jolloin ohjelmassa olivat jälleen Sibeliuksen sinfoniat.

Tänä vuonna nuo taltioinnit julkaistiin dvd- ja blu-ray-muodossa.

Berglundia pidettiin melko pelottavana mörököllinä. Kamera näyttää nyt myös visuaalisia syitä siihen, miksi monet orkesterimuusikot rakastivat häntä. Oi mitä herkkyyttä, riemua ja kauneudentajua mörököllin silmistä ja ilmeistä saattoikaan irrota!

Muistoissani ensimmäinen sinfonia oli aika heikko esitys orkesterilta ja toinenkin olisi vaatinut isompaa orkesteria. Tallenteelta asia ei haittaa yhtä paljon kuin silloin Finlandia-talon akustiikassa.

Kamarimusiikillisemmat kolmas ja neljäs sinfonia menivät paremmin, mutta todelliset herkut löytyivät viimeisistä sinfoniasta.

En muistanut, miten paljon karaktereja hän irrotti jo viidennen sinfonian keskimmäisen osan muunnelmista. Olen aika varma, että hän johti tuolloin kuudennen ja seitsemännen sinfonian tapansa mukaan putkeen, mutta videon mukaan välissä olisivat aplodit. Leikkaajan idea vai väärän muistikuvan korjaus?

Joka tapauksessa kuudes ja seitsemäs sinfonia ovat Berglundia täydessä vedossa, kaikkine pienine retusointeineen. Niillä Paavo halusi tuoda koko partituurin entistä paremmin kuuluviin.

Viimeisten sinfonioiden onnistuminen irrottaa julkaisulle neljännen tähden.

Santtu-Matias Rouvalin tuorein Sibelius-levytys Göteborgin sinfoniaorkesterin kanssa on kolmannen sinfonian osalta äänitykseltään vähän pumpulinen.

Johtaminen ja soitto kyllä toimivat, mutta Rouvalin idea aloittaa finaalin puolivälistä esiin tuleva hymni ikään kuin ontuvasti ei täysin vakuuta. Sibeliuksen esitysmerkintä oli kuitenkin a tempo, con energia eli (pienen laajennuksen jälkeen) tempossa, energisesti.

Vuosikymmeniä myöhemmin Sibelius tosin sanoi kapellimestarivävylleen, että finaalin "loppumarssi" ei saa olla liian nopea: uskonnollinen tunnelma.

Se vahvistaa Sibeliuksen erään kirjeen sanomaa, jonka mukaan teema oli alkujaan nimeltään Bönen till Gud, rukous Jumalalle. Mutta ei finaalin fiilis nyt kauhean uskonnolliseltakaan kuulosta.

Viides sinfonia on parempi esitys, mutta kun sinfoniat on äänitetty 2018 ja 2019, tänä vuonna äänitetty Pohjolan tytär on levyn kruunu myös äänitykseltään ja innostavuudeltaan.

Sen johdosta tämäkin levy nousee neljään tähteen ja lupaa tulevilta levytyksiltä vielä enemmän.

Jos Berglund teki Sibeliuksesta grafiikkaa ja Rouvali antaa yksityiskohtien ”uida soosissa” kuten Sibelius kerran ohjeisti, Okko Kamun Sibelius-sointi on parhaimmillaan pakoton ja luontevasti hengittävä.

Myrskyn näyttämömusiikissa minua on häirinnyt, että moni hieno aihelma jää vain noin puolentoista minuutin mittaan näyttämötapahtumien vuoksi. Myrsky-orkesterisarjoissa Sibelius ei myöskään lähtenyt laajentamaan aiheita vaan päinvastoin karsi, tiivisti ja yhdisteli niitä sanojensa mukaan kuin ”laiskanläksynä”.

Turboilematon Kamu saa koko näyttämömusiikin soljumaan ihmeellisen luontevasti Tanskan kuninkaallisen oopperan konserttilevytyksessä. Näyttämömusiikin kantaesitys oli juuri Kööpenhaminassa vuonna 1926.

Hetkellisiä puhtaus- ja muita ongelmia konserttiin osui, mutta muutamien laulujen tanskalaissolistit ovat mainioita ja minun korvissani koko näyttämömusiikki kuulostaa paremmalta kuin koskaan.

Sehän on viiden tähden saavutus!

Kriitikon valinnat: Salierin ja Mozartin todellinen suhde sekä Oramon ja Berliinin filharmonikkojen juhlaa

Klassinen / Albumi

Mozart ja Salieri: Requiem. Hervé Niquet ja Le Concert Spirituel. Château des Versailles. ★★★★

Onpa hyvä idea koota Antonio Salierin puoli tuntia kestävä Requiem ja Mozartin hieman pidempi Requiem samalle levylle.

Salieri ei aiheuttanut Mozartin kuolemaa vaikka seniilinä sellaista höpisikin, mistä Aleksandr Puškin teki kuuluisan tarinansa. Siihen pohjaa Nikolai Rimski-Korsakovin Mozart ja Salieri -ooppera ja osaltaan myös Peter Shafferin Amadeus-näytelmä ja Milos Formanin Amadeus-elokuva.

Oikea Salieri oli vain kuutisen vuotta Mozartia vanhempi ja tilasi häneltä mielellään messumusiikkia johdettavakseen. Mozart oli aina ilahtunut, kun tämä arvostettu opettaja ja säveltäjä ylisti häntä.

Molemmat tekivät Requiemin oma kuolevaisuus mielessään. ”Enkö minä sanonut, että tämä on sielumessu itselleni”, Mozartin kerrotaan sanoneen kuolinvuoteellaan oppilaalleen, joka täydensi teoksen saatuaan Mozartilta joitakin ohjeita.

Oikea Salieri oli aikalaisten mukaan nöyrä uskovainen, joka oli taipuvainen melankoliaan ja vetäytyi kiistatilanteissa kiltisti. ”Ei tehrä tästä nyt numeroo” on asenne myös Requiemissa, jonka hän toivoi esitettävän vasta kuolemansa jälkeen. Kaikki on ammattitaitoista ja nöyrää. Hän tekee, mitä teoslaji edellyttää eikä pröystäile osaamisellaan.

Mozartin Requiem on eloisampi ja rikkaampi. Ei musiikin kaanon siis väärässä ole nostaessaan tässäkin Mozartin Salierin edelle. Mutta juuri Salierin ihan hyvän Requiemin rinnalla Mozartin erityislaatu korostuu.

Hervé Niquet ja Le Consert Spirituel löivät läpi ranskalaisen barokkimusiikin tulkkeina. Hyvät solistit ja asiallinen muusikkokunta sinetöivät laatulevyn.

Klassinen / Albumi

Rued Langgaard: Sinfonia nro 1. Berliinin filharmonikot kapellimestarina Sakari Oramo. DaCapo Records. ★★★★

Rued Langgaard (1894–1952) oli tanskalainen varhaislahjakkuus. Ensimmäinen sinfonian sävellystyö alkoi 14-vuotiaana ja kypsyi vähitellen, kunnes Berliinin fllharmonikot otti 19-vuotiaan säveltäjän teoksen kantaesitettäväkseen.

Sinfonia on luontokuvaus siinä missä Richard Straussin Alppisinfonia pari vuotta myöhemmin. Ehtikö Strauss jopa saada herätteitä tanskalaisnuorukaisen teoksesta, joka sai Berliinissä hyvän vastaanoton?

On harmi, että Langgaard sittemmin pitkälti unohdettiin, vaikka hän myöhemmin ennakoi jopa modernistien klustereita eli sävelkimppuja.

Kuuntelin levyn ensin tavanomaisilla pienillä kaiuttimilla, ja olin hurmaantunut Sakari Oramon johtaman Berliinin filharmonikkojen lennokkuudesta. Tutut, analyyttiset hifikaiuttimet eivät toista samaa hurmaa, koska konserttiäänityksen pienet puutteetkin kuulee selvemmin. Toistuvissa kuunteluissa myös nuoren säveltäjän pienet tyhjäkäynnin hetket laajassa sinfoniassa alkavat häiritä.

Mutta Langgaard oli upea lahjakkuus ja tämä oli taiteellisesti poikkeuksellisten saavutusten ensimmäinen merkkipaalu. Levytys on hieno jatko Oramon Wienin ja Berliinin filharmonikkojen kanssa tekemälle Langgaard-levysarjalle.

Klassinen / Albumi

Thomas de Hartmann: Orchestral Music, Volume Two. Lvivin filharmonikot kapellimestarina Theodore Kuchar, solistina kontrabasisti Leon Bosch. Toccata Classics. ★★★

Länsi-Ukrainassa toimiva Lvivin filharmonikot on esiintynyt rohkeasti myös Venäjän suurhyökkäyksen aikana. Ukrainalaisen Thomas de Hartmannin (1894–1956) levytyssarja on samalla ajankohtaistunut entisestään.

Hartmannin Symphonie-Poéme 1 on yli tunnin kestävä sinfoninen runo, jossa on hänen opettajiensa ja mentoriensa, kuten Sergei Tanejevin ja Anton Arenskin vaikutusta. Myös Stravinskyn ja Prokofjevin opit ehtivät vaikuttaa vuonna 1934 valmistuneeseen jättiteokseen.

Sinfoninen runo kulkee tunnelmasta toiseen ammattitaitoisesti ja uhkeasti, joskin ylimenot eivät aina tunnu kovin vääjäämättömiltä.

Lvivin filharmonikot soittaa komeasti Theodore Kucharin johdolla. Pätevässä Fantasia-konsertossa kontrabassolle ja orkesterille solisti Leon Bosch pääsee esittelemään instrumenttinsa yllättävää ketteryyttä ja syvää laulavuutta.

