Nick Carterin edellinen raiskausepäily ei johtanut oikeustoimiin.

Nick Carter esiintyi perjantaina Backstreet Boysin kanssa keikalla New Yorkissa.

Yhdysvaltalaisen Backstreet Boys -yhtyeen Nick Carteria syytetään vuonna 2001 tapahtuneesta raiskauksesta, kertoo CNN.

Yhtyeen entinen fani, nyt 39-vuotias Shannon Ruth on nostanut nevadalaisessa tuomioistuimessa kanteen, jonka mukaan Carter poimi hänet nimikirjoitusta odottavien fanien joukosta, vei kiertuebussiin, juotti hänelle alkoholia ja teki seksuaalista väkivaltaa.

Shannon Ruth oli tuohon aikaan 17-vuotias. Hän on autistinen ja cp-vammainen.

Nick Carter on kiistänyt väitteet asianajajansa välityksellä. Carterin mukaan Shannon Ruthia on jo vuosien ajan manipuloitu esittämään perättömiä syytöksiä, joiden sisältö on vaihdellut.

Backstreet Boys julkaisi vastikään uuden joulualbumin ja kuvasi yhdysvaltalaista ABC-kanavaa varten jouluaiheisen tv-shown. Raiskaussyytösten takia ABC peruutti ohjelman esityksen.

Carter oli raiskausepäilyjen kohteena myös vuonna 2017, kun laulaja ja näyttelijä Melissa Schuman kertoi, että Carter oli raiskannut hänet vuonna 2002 yhteisen tv-elokuvan kuvausten aikaan. Tapausta ei otettu oikeuden käsittelyyn, koska se oli vanhentunut.

Nick Carter on ollut vuosien mittaan tekemisissä poliisin kanssa joitakin kertoja muun muassa rattijuopumuksen ja häiriökäyttäytymisen takia. Hän on myöntänyt päihdeongelmansa julkisuudessa.