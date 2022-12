Gervais tuo Helsingin jäähalliin Armageddon-maailmankiertueensa.

Ricky Gervais on tullut tunnetuksi eritoten tv-sarjasta The Office.

Maailman suosituimpiin koomikoihin kuuluva Ricky Gervais tulee esiintymään ensi kertaa Suomeen. Gervais tuo Armageddon-nimisen stand up -show’nsa Helsingin jäähalliin lauantaina 11. maaliskuuta 2023.

Show on osa koomikon ensi vuoden Britannian- ja Euroopan-kiertuetta. Jo aiemmin Gervais oli julkistanut Armageddon-show'n viemisen Los Angelesin Hollywood Bowliin sekä New Yorkin Radio City Music Halliin.

Armageddon-maailmankiertue jatkuu vuoteen 2024 saakka.

Moninkertaisesti palkittu brittiläinen koomikko, näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja Gervais tunnetaan muun muassa sarjoistaan The Office, Extras, After Life ja Ääliö ulkomailla.

Gervaisin luoma The Office (Konttori) on kaikkien aikojen menestynein brittiläinen komedia. Sitä esitetään useissa maissa ja siitä on tehty suosittuja versioita esimerkiksi Yhdysvalloissa. Suomessa Konttoria tähditti koomikko Sami Hedberg.

Suosittujen tv-sarjojen ja stand up-live-esiintymisten lisäksi Ricky Gervais on juontanut Golden Globe -gaalan useana vuonna.

Ricky Gervaisin edellinen kiertue, viime vuonna järjestetty SuperNature, oli valtava menestys, ja siitä tuli yksi Netflixin vuoden katsotuimmista komedioista.

Netflix on jo ostanut myös televisio-oikeudet Armageddoniin, joka esitetään Netflixissä vuoden 2024 alussa.

Ricky Gervais on julkistanut tänään uusia päivämääriä areenakiertueelleen vahvistaen samalla ensivisiittinsä Suomeen maaliskuussa 2023. Helsingin jäähallissa nähdään koomikon uusi stand up -show Armageddon, joka

- Ricky Gervais on Britannian mahtavin koomikko. Hän myy areenoita loppuun ympäri maailmaa, sanoo Live Nationin Ian Coburn (President European Comedy Touring)

- Kun minut kutsuttiin esiintymään ikoniseen Hollywood Bowliin, ajattelin että mitä jos sataa? Tämä tiivistää hyvin sen, kuinka britit ajattelevat, Gervais kertoo.

Officen, Extrasin, Derekin ja kriitikoiden ylistämän After Lifen (Netflix) luoja ja tähti Ricky Gervais on yksi vaikutusvaltaisimmista brittiläisistä koomikoista Charlie Chaplinin jälkeen. Muun muassa kolmella Golden Globe -pystillä palkittu Gervais sai The British Academy of Film and Television Artsin Charlie Chaplin Britannia -palkinnon vuonna 2016.

TAPAHTUMA

Ricky Gervais (UK): Armageddon

La 11.3.2023 Jäähalli, Helsinki

Ovet klo 17:30, show time 19:30

Ikäraja K-16. Esitys on aikuisille suunnattu.

Esitys alkaa klo 19.30. Myöhästyneitä ei päästetä sisään esityksen alettua.